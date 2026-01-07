Αυτό είναι το τραγούδι που έχει ακουστεί στις περισσότερες ταινίες όλων των εποχών

Υπάρχουν τραγούδια που μοιάζουν να έχουν γραφτεί όχι μόνο για το ραδιόφωνο, αλλά και για τη μεγάλη οθόνη. Λειτουργούν το ίδιο αποτελεσματικά σε διαφορετικά είδη, εποχές και αφηγήσεις, γι’ αυτό και εδώ και δεκαετίες αποτελούν ασφαλή επιλογή για σκηνοθέτες σε όλο τον κόσμο.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το «Under Pressure», η εμβληματική συνεργασία των Queen με τον David Bowie το 1981. Το τραγούδι έχει διασχίσει διαφορετικές κινηματογραφικές εποχές και ύφη, ακούγοντας από το Grosse Pointe Blank (1997) μέχρι το The Heartbreak Kid (2007) και το Aftersun (2022). Παρά τις αλλαγές στον κινηματογράφο, παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες στιγμές της ποπ ιστορίας, αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητά του. Περισσότερα από τέσσερα δεκαετίες μετά τη δημιουργία του, το κομμάτι εξακολουθεί να ακούγεται σύγχρονο. Ο Freddie Mercury και ο David Bowie κατάφεραν να συνδυάσουν δύο ισχυρές καλλιτεχνικές ταυτότητες σε ένα τραγούδι που δεν εγκλωβίστηκε στη χρονική του στιγμή, αλλά συνεχίζει να «κουμπώνει» ιδανικά σε κινηματογραφικές εικόνες.

Αντίστοιχη πορεία έχει και το «Gimme Shelter» των Rolling Stones, ένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια της μπάντας. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 μέχρι σήμερα, έχει χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά, με τον Martin Scorsese να το ενσωματώνει σε τρεις από τις πιο εμβληματικές ταινίες του: Goodfellas, Casino και The Departed. Παρότι δεν εμφανίζεται στο μουσικό ντοκιμαντέρ Shine a Light, η σύνδεσή του με τον σκηνοθέτη παραμένει σχεδόν αυτονόητη.

Στη λίστα των τραγουδιών που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το σινεμά βρίσκεται και το «Spirit in the Sky» του Norman Greenbaum. Αν και ο δημιουργός του δεν γνώρισε μεγάλη καριέρα, το συγκεκριμένο τραγούδι απέκτησε δεύτερη ζωή μέσα από τον κινηματογράφο, ακούγοντας σε ταινίες όπως το Apollo 13, το Ocean’s Eleven και το This Is the End. Η προσαρμοστικότητά του το έχει μετατρέψει σε μια από τις πιο ευέλικτες μουσικές επιλογές για σκηνές διαφορετικού ύφους.

Ωστόσο, όταν μιλάμε για το τραγούδι με τις περισσότερες εμφανίσεις στην κινηματογραφική ιστορία, κανένα από τα παραπάνω δεν καταλαμβάνει την κορυφή. Τον τίτλο αυτό κρατά το «Born to Be Wild» των Steppenwolf, το οποίο έχει ακουστεί σε περισσότερες από 35 ταινίες, κατακτώντας τον χαρακτηρισμό του πιο «πολυχρησιμοποιημένου» τραγουδιού στη μεγάλη οθόνη.

Αν και το κομμάτι του 1968 έχει βρει τον δρόμο του και σε videogames, τηλεοπτικές σειρές και ντοκιμαντέρ, η σχέση του με το σινεμά είναι μοναδική. Η πιο καθοριστική του στιγμή παραμένει το Easy Rider, μια ταινία που ταυτίστηκε απόλυτα με το τραγούδι και άνοιξε τον δρόμο για αμέτρητες μελλοντικές χρήσεις. Από εκεί και πέρα, εμφανίστηκε σε φιλμ εντελώς διαφορετικής αισθητικής, από το Herbie: Fully Loaded και το Borat μέχρι το Nymphomaniac: Vol. I και το Drive. Το «Born to Be Wild» δείχνει να μην χάνει ποτέ τη δυναμική του. Ακόμα και σήμερα, μπορεί εύκολα να «ντύσει» μια σκηνή καταδίωξης, μια κωμική στιγμή ή μια υπερβολική action σεκάνς. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που αντέχει στον χρόνο: όπου κι αν τοποθετηθεί, μοιάζει πάντα να ανήκει εκεί.

