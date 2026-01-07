MadWalk 2025 highlights
Beauty 07.01.2026

Dry Brushing: Το beauty ritual που αξίζει μια θέση στη νέα σου ρουτίνα ομορφιάς

skincare
Πώς το στεγνό βούρτσισμα μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινής ρουτίνας περιποίησης και να αναβαθμίσει τη φροντίδα του σώματος με φυσικό τρόπο
Μαρία Χατζηγιάννη

Με την αρχή της νέας χρονιάς, η ανάγκη για επανεκκίνηση και υιοθέτηση πιο ουσιαστικών συνηθειών γίνεται πιο έντονη. Πέρα από τις διατροφικές αλλαγές που συνήθως ακολουθούν τις γιορτές, η φροντίδα του σώματος αξίζει εξίσου μια θέση στη ρουτίνα αυτοβελτίωσης. Η επιδερμίδα του σώματος συχνά παραμελείται, παρότι αποτελεί βασικό κομμάτι της συνολικής ευεξίας.

Μια απλή αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική πρακτική είναι το dry brushing, δηλαδή το στεγνό βούρτσισμα της επιδερμίδας. Πρόκειται για μια τεχνική που προσφέρει ήπια απολέπιση, απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος και υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία του λεμφικού συστήματος. Η τακτική εφαρμογή του συνδέεται με πιο λεία όψη της επιδερμίδας και μια γενικότερη αίσθηση τόνωσης και ευεξίας. Το μόνο απαραίτητο εργαλείο είναι μια βούρτσα με φυσική, σχετικά σκληρή τρίχα.

woman_bodycare
Pinterest

Διάβασε επίσης: Οι 5 ενυδατικές κρέμες με υαλουρονικό οξύ που θα κάνουν την επιδερμίδα σου να «αγαπήσει» το κρύο

Το dry brushing εφαρμόζεται σε στεγνό δέρμα, πριν από το ντους, συνήθως δύο με τρεις φορές την εβδομάδα. Σε περίπτωση ευαίσθητης επιδερμίδας, αρκεί μία φορά. Οι κινήσεις είναι απαλές και κυκλικές, ξεκινώντας από τα κάτω άκρα και κατευθυνόμενες σταδιακά προς τα πάνω, ακολουθώντας τη φυσική φορά της κυκλοφορίας. Μετά το ντους, η χρήση μιας ενυδατικής κρέμας ή ενός ελαίου σώματος βοηθά στη διατήρηση της υγρασίας και ενισχύει το αποτέλεσμα. Η επιδερμίδα δείχνει πιο φωτεινή, απαλή και ανανεωμένη, ήδη από τις πρώτες εφαρμογές.

body_care
https://www.instagram.com/yaroslav_shuraev

Εντάσσοντας το dry brushing στη σταθερή ρουτίνα περιποίησης, δημιουργείται και ένας μικρός καθημερινός χρόνος επαφής με το σώμα, που λειτουργεί χαλαρωτικά και αποσυμφορητικά. Η διαδικασία αυτή δεν αφορά μόνο την εμφάνιση της επιδερμίδας, αλλά συμβάλλει και στη συνολική αίσθηση φροντίδας και ισορροπίας. Ως ένα απλό τελετουργικό ευεξίας, μπορεί να αποτελέσει έναν εύκολο τρόπο για να ξεκινά ή να κλείνει η ημέρα με μεγαλύτερη επίγνωση και αίσθηση ανανέωσης.

Διάβασε επίσης: Skin detox: Όλα τα βήματα για να επαναφέρεις το δέρμα σου μετά τις γιορτές

beauty skincare
