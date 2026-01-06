Η Jennifer Lopez απαντά στην κριτική για τις προκλητικές εμφανίσεις της

Η Jennifer Lopez μιλά ανοιχτά για τη στάση της απέναντι στα social media με αφορμή την έναρξη της residency της στο Λας Βέγκας

Η Jennifer Lopez ξεκίνησε το 2026 με αυτοπεποίθηση, χιούμορ και απόλυτο έλεγχο της δημόσιας εικόνας της, αποδεικνύοντας ότι δεν επιτρέπει στην αρνητικότητα των social media να καθορίσει την πορεία της. Η σταρ εγκαινίασε τη νέα της residency με τίτλο «Jennifer Lopez Up All Night Live in Las Vegas» στο The Colosseum του Caesars Palace στις 30.12.2025 και κατά τη διάρκεια της πρώτης βραδιάς επέλεξε να απαντήσει ευθέως σε όσους σχολιάζουν τις ενδυματολογικές της επιλογές.

Μιλώντας στο κοινό της σκηνής, σε μια στιγμή που καταγράφηκε σε βίντεο στο TikTok, η Jennifer Lopez εμφανίστηκε φορώντας μια μίνι φούστα με παγιέτες και αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη διαδικτυακή κριτική. «Δόξα τω Θεώ το κάνω αυτό εδώ και πολλά χρόνια και μπορώ απλώς να αγνοώ τα περισσότερα. Δεν σημαίνουν τίποτα. Αυτό λέω και στα παιδιά μου. Τα social media μπορεί να είναι το πιο θλιβερό και σκληρό μέρος στον κόσμο», δήλωσε, προσθέτοντας όμως ότι πολλές φορές βρίσκει τα σχόλια διασκεδαστικά. «Γελάω με κάποια πράγματα, γιατί μερικές φορές λένε και αστεία πράγματα», ανέφερε.

Η Jennifer Lopez έδωσε παραδείγματα από τα σχόλια που διαβάζει κατά καιρούς. «Γιατί όταν βγάζει φωτογραφίες χαμογελάει πάντα με ανοιχτό στόμα. Γιατί ντύνεται έτσι. Γιατί δεν ντύνεται αλλιώς.

Γιατί είναι πάντα γυμνή», είπε απευθυνόμενη στο κοινό. Στην τελευταία ερώτηση έδωσε μια απάντηση που προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα. «Αν είχατε κι εσείς αυτά τα οπίσθια, το ίδιο θα κάνατε», είπε χαμογελώντας, πριν αποχωρήσει από τη σκηνή για μια γρήγορη αλλαγή κοστουμιού.

Η στάση της Jennifer Lopez απέναντι στη δημόσια εικόνα της δεν είναι καινούργια. Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar το 2018 είχε μιλήσει για τη σημασία της φροντίδας του εαυτού και της ψυχικής ισορροπίας. «Όταν ήμουν νεότερη περνούσα πολύ χρόνο όντας πότε χαρούμενη και πότε όχι. Τώρα ξέρω ποια είμαι και τι θέλω. Ξέρω τις δυνάμεις και τις αδυναμίες μου. Μου πήρε πολύ καιρό για να μπορώ να πω κάτι καλό για τον εαυτό μου και χαίρομαι που το μπορώ πλέον», είχε αναφέρει.

