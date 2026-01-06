MadWalk 2025 highlights
Fashion 06.01.2026

Σύμφωνα με το Pinterest, αυτά τα fashion trends θα φέρουν τα πάνω κάτω στη ντουλάπα σου

Οι πιο ενδιαφέρουσες τάσεις μόδας του 2026 αποκαλύπτονται μέσα από τις προτάσεις του Pinterest για τη νέα σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μόδα και η ψηφιακή κουλτούρα πλέκονται αδιάκοπα, με τα κοινωνικά δίκτυα να λειτουργούν ως σιωπηλοί χρησμοί για ό,τι πρόκειται να φορεθεί. Από το Pinterest που αποκαλύπτει τις τάσεις της χρονιάς, μέχρι τα Instagram looks και τα Tiktok tutorials, οι νέες ιδέες γεννιούνται τόσο στις πασαρέλες όσο και στους δρόμους και στις οθόνες μας. Το 2026 αναμένεται να φέρει μια σειρά από στιλιστικές προτάσεις που ισορροπούν ανάμεσα στη φαντασία, τη θηλυκότητα και τη σύγχρονη αισθητική.

Οι τάσεις που ξεχωρίζουν συνδυάζουν ρετρό επιρροές με νεωτερικές ανατροπές, παιχνιδιάρικες γραμμές με αρχιτεκτονική δομή και την απόλυτη ελευθερία στο styling. Από τον ρομαντικό goth και τα frosty blue looks, μέχρι τον μαξιμαλισμό και το poetcore, οι επιλογές για τη νέα χρονιά δεν περιορίζονται μόνο σε συγκεκριμένα χρώματα ή σιλουέτες, αλλά δίνουν έμφαση στη συνολική αφήγηση κάθε εμφάνισης.

Romantic Goth

Η goth αισθητική γίνεται ρομαντική, με μαύρο βερνίκι στα νύχια, kohl smoky eyes, σταυρωτά κοσμήματα και μακριά χτενίσματα που θυμίζουν ηρωίδες γοτθικών ιστοριών. Η δαντέλα και τα διαφανή υφάσματα προσθέτουν μια μαγική, σχεδόν μαγευτική νότα, δείχνοντας πως το goth μπορεί να είναι κομψό και θηλυκό ταυτόχρονα.

Frosted Silhouette

Το πιο τολμηρό χρώμα του 2026, το ice blue, κάνει αισθητή την παρουσία του σε παλτό με γλυπτική γραμμή, fluffy πουλόβερ και διαφανή αξεσουάρ. Η ψυχρή αυτή απόχρωση αναδεικνύει τις σιλουέτες, χωρίς να χάνει τη φινέτσα και τη θηλυκότητα των looks.

Μαξιμαλισμός

Το maximalism επιστρέφει με επιβλητικό χαρακτήρα, όγκους στους γιακάδες, θεατρικές βάτες και κοσμήματα που δηλώνουν ένταση και λάμψη. Η φανταχτερή πολυτέλεια αντικαθιστά τη minimal αισθητική, δημιουργώντας σιλουέτες γεμάτες δύναμη και αυτοπεποίθηση.

Δαντέλα

Το crochet γίνεται πρωταγωνιστής, με cropped tops, maxi και slip dresses να υπερβαίνουν τις κλασικές εμφανίσεις. Η υφή και η λεπτομέρεια της δαντέλας προσφέρουν πολυμορφία και κομψότητα, κατάλληλη για κάθε περίσταση.

