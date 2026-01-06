Ο Cristiano Ronaldo ετοιμάζεται να παίξει σε μια από τις πιο δημοφιλείς ταινίες όλων των εποχών

Ο Vin Diesel αποκάλυψε πριν λίγο καιρό μέσω Instagram ότι ο Cristiano Ronaldo θα έχει ρόλο στο επόμενο κεφάλαιο του σύμπαντος Fast and Furious, το Fast X: Part 2. Ο ηθοποιός που εδώ και χρόνια ενσαρκώνει τον Dominic Toretto μοιράστηκε μια κοινή φωτογραφία τους γράφοντας: «Όλοι ρωτούσαν αν θα γίνει μέρος του Fast universe… και πρέπει να πω ότι είναι αληθινός. Του γράψαμε ρόλο….».

Η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2027 και θα περιλαμβάνει ένα all-star cast: Dwayne Johnson, Jason Statham, Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson και Ludacris. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί ο Ronaldo, αλλά η συμμετοχή του δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της επιθυμίας του να εξελιχθεί και στον κινηματογράφο.

Φέτος, ο Cristiano Ronaldo ανακοίνωσε τη δημιουργία της εταιρείας παραγωγής UR MARV, σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Matthew Vaughn. Η ανακοίνωση περιέγραφε τη συνεργασία ως «ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο» που συνδυάζει τον κόσμο του αθλητισμού με τον κινηματογράφο, δημιουργώντας πρωτότυπες ιστορίες με σεβασμό στην παράδοση.

Η UR MARV έχει ήδη χρηματοδοτήσει δύο ταινίες δράσης και ετοιμάζει την παραγωγή μιας τρίτης, ενισχύοντας την παρουσία του Ronaldo στο κινηματογραφικό σύμπαν και πέρα από τα γήπεδα. Ο ίδιος τονίζει ότι πρόκειται για μια ευκαιρία να επεκτείνει την καριέρα του και να αφήσει το στίγμα του και στον κόσμο της αφήγησης.

