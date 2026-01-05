Critics Choice Awards: Ο Timothée Chalamet καλύτερος ηθοποιός της χρονιάς

Ο Timothée Chalamet αναδείχθηκε καλύτερος ηθοποιός της χρονιάς στα Critics Choice Awards 2026 για την ερμηνεία του στην ταινία «Marty Supreme». Ο Timothée Chalamet που κέρδισε για πρώτη φορά βραβείο και αιφνιδιάστηκε κατά τη στιγμή της ανακοίνωσης του ονόματός του. Ο 30χρονος ηθοποιό έσκυψε αμέσως για να φιλήσει τη σύντροφό του Kylie Jenner, η οποία καθόταν δίπλα του. Ανεβαίνοντας στη σκηνή, ο Timothée Chalamet δεν έκρυψε τη νευρικότητά του, μιλώντας με ειλικρίνεια στο κοινό. «Έχω πάρα πολλούς ανθρώπους να ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θα βρεθώ ξανά εδώ, οπότε δώστε μου λίγο χρόνο», είπε, πριν ξεκινήσει να αναφέρει ένα προς ένα τα πρόσωπα που τον στήριξαν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Timothée Chalamet έδειχνε εμφανώς συγκλονισμένος, χάνοντας σε ορισμένα σημεία στα λόγια του. «Είμαι πιο νευρικός απ’ όσο νόμιζα», παραδέχθηκε, διορθώνοντας τον εαυτό του, για να εισπράξει ένα θερμό χειροκρότημα. Ο Timothée Chalamet ευχαρίστησε τους συνυποψηφίους του, ξεχωρίζοντας ιδιαίτερα τον Michael B. Jordan. «Michael, φίλε μου, απίστευτος. Μόλις ξαναείδα το “Sinners” και αυτή τη φορά έμεινα μέχρι τέλους. Χάρηκα που το έκανα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον σκηνοθέτη της ταινίας «Marty Supreme», Josh Safdie, τον οποίο ευχαρίστησε για τη δημιουργία ενός ρόλου με ουσία. «Έφτιαξες έναν χαρακτήρα και μια ιστορία για το οικείο όνειρο, χωρίς να κουνάς το δάχτυλο στο κοινό για το σωστό και το λάθος. Νομίζω ότι όλοι θα έπρεπε να λέτε τέτοιες ιστορίες. Σε ευχαριστώ για αυτό το όνειρο», δήλωσε.

Η πιο προσωπική στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν ο Timothée Chalamet απευθύνθηκε στη Kylie Jenner, με την κάμερα να εστιάζει σε αυτή. «Σε ευχαριστώ, σύντροφέ μου τα τελευταία 3 χρόνια. Σε ευχαριστώ για τη βάση που έχουμε χτίσει. Σε αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς εσένα», είπε συγκινημένος. Το ζευγάρι δεν περπάτησε στο κόκκινο χαλί πριν από την έναρξη της τελετής, αφού έφτασε στον χώρο όταν η απονομή είχε ήδη ξεκινήσει. Παρ’ όλα αυτά, τα βλέμματα τράβηξαν οι ενδυματολογικές επιλογές της βραδιάς, με τον Paul W. Downs και τη Meg Stalter να συζητιούνται έντονα, καθώς τα σύνολά τους θύμιζαν έντονα τις εμφανίσεις του Timothée Chalamet και της Kylie Jenner στην πρεμιέρα του «Marty Supreme» στο Λος Άντζελες.

Η 31η τελετή απονομής των Critics Choice Awards μεταδόθηκε ζωντανά από το Barker Hangar της Σάντα Μόνικα, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Timothée Chalamet ως έναν από τους πιο δυναμικούς πρωταγωνιστές της σύγχρονης κινηματογραφικής γενιάς.

