Celeb News 05.01.2026

Με εγκεφαλική βλάβη η ηθοποιός του Lost μετά από σοβαρό ατύχημα

Η Evangeline Lilly αποκαλύπτει ότι σχεδόν όλες οι περιοχές του εγκεφάλου της λειτουργούν σε μειωμένη ικανότητα και περιγράφει τον δύσκολο δρόμο της αποκατάστασης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Evangeline Lilly αποκάλυψε ότι έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη, μήνες μετά τη σοβαρή διάσειση που υπέστη όταν λιποθύμησε και έπεσε με το πρόσωπο πάνω σε βράχο. Η 46χρονη Καναδή ηθοποιός, γνωστή από τις σειρές και ταινίες «Lost», «The Hobbit» και το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, μοιράστηκε την είδηση μέσα από βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Evangeline Lilly εξήγησε ότι πρόσφατη απεικόνιση του εγκεφάλου της έδειξε πως «σχεδόν κάθε περιοχή του εγκεφάλου μου λειτουργεί σε μειωμένη ικανότητα». Όπως ανέφερε η ίδια «έχω εγκεφαλική βλάβη από την τραυματική κάκωση και ίσως να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Τώρα όμως η δουλειά μου είναι να βρω τι ακριβώς συμβαίνει μαζί με τους γιατρούς και έπειτα να ξεκινήσω τη δύσκολη προσπάθεια της αποκατάστασης, κάτι που δεν ανυπομονώ να κάνω γιατί νιώθω ότι όλη μου η ζωή είναι σκληρή δουλειά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Evangeline Lilly πρόσθεσε ότι η γνωστική της επιβράδυνση μετά τον τραυματισμό είχε και μια απρόσμενη πλευρά. «Η πτώση αυτή με βοήθησε να κόψω ταχύτητα και να κλείσω το 2025 με περισσότερη ηρεμία και ξεκούραση», δήλωσε. Στο συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησης η Evangeline Lilly σημείωσε ότι είναι αποθαρρυντικό να συνειδητοποιεί πόσο ανηφορική θα είναι η προσπάθεια για να αναστραφούν τα ελλείμματα. Η συμπρωταγωνίστριά της στη Marvel, Michelle Pfeiffer, έσπευσε να της εκφράσει δημόσια τη στήριξή της γράφοντας «είσαι πολεμίστρια. Τίποτα, ούτε καν αυτό, δεν θα σε νικήσει φίλη μου».

Το ατύχημα συνέβη τον Μάιο, όταν η Evangeline Lilly λιποθύμησε σε παραλία και χτύπησε με δύναμη το κεφάλι της σε βράχο. Τότε είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες με το ματωμένο πρόσωπό της και είχε περιγράψει το περιστατικό σε προσωπικό της κείμενο. «Σήκωσα το πρόσωπό μου από την άμμο και πήρα μια ανάσα. Το στόμα και η μύτη μου ήταν γεμάτα αίμα», έγραψε. «Ο σύντροφός μου λέει ότι όταν χάνω τις αισθήσεις μου μοιάζω σαν να πεθαίνω. Τα μάτια μου γυρίζουν προς τα πίσω και η ζωή φεύγει από το σώμα μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Evangeline Lilly αποκάλυψε επίσης ότι αντιμετωπίζει επεισόδια λιποθυμίας από την παιδική της ηλικία. Αρχικά οι γιατροί θεωρούσαν ότι οφείλονταν σε υπογλυκαιμία, κάτι που αργότερα αποκλείστηκε. Η ίδια ανέφερε ότι έχει καταλήξει να πιστεύει πως αυτή η αποσύνδεση συμβαίνει όταν φτάνει στα όρια αντοχής της. «Είναι σαν η ψυχή μου να μην αντέχει άλλο και να εγκαταλείπει προσωρινά το σώμα», έγραψε.

Παρά τη σκληρότητα της εμπειρίας, η Evangeline Lilly δήλωσε ότι είναι ευγνώμων. «Μπορεί να ακούγεται τρελό κοιτάζοντας το πρόσωπό μου και το σπασμένο μου δόντι, αλλά νιώθω ευγνώμων που λιποθύμησα. Χρειαζόμουν αυτή την επανεκκίνηση», σημείωσε. Η Evangeline Lilly απέχει από την υποκριτική τα τελευταία 3 χρόνια. Ο τελευταίος της ρόλος ήταν η Hope van Dyne, γνωστή ως Wasp, στην ταινία «Ant Man and the Wasp Quantumania» του 2023. Σε δήλωσή της στο Variety τον Ιούνιο είχε τονίσει ότι δεν επιδιώκει ενεργά εργασία στη βιομηχανία του θεάματος και ότι αφιερώνει πλέον τον χρόνο της στο ανθρωπιστικό της έργο και στη συγγραφή.

