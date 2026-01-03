MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Screen News 03.01.2026

Mary Shelley: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη γυναίκα που «γέννησε» τον Frankenstein

mary_shyble
Η αληθινή ιστορία της Mary Shelley που ενέπνευσε το Frankenstein και σημάδεψε την ιστορία της λογοτεχνίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Με την κυκλοφορία της ταινίας Frankenstein του Guillermo del Toro στο Netflix, η Mary Shelley ξαναμπαίνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η ζωή της δεν ήταν λιγότερο δραματική από τις ιστορίες της: γεμάτη έρωτες, απώλειες και ανατροπές που θα μπορούσαν να γεμίσουν δεκάδες βιβλία. Κάθε κεφάλαιο της προσωπικής της ζωής μοιάζει με μυθιστόρημα, όπου η φαντασία συναντά τη σκληρή πραγματικότητα.

Γεννημένη το 1797 στο Λονδίνο, η Mary μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο ιδέες και γνώση. Η μητέρα της, Mary Wollstonecraft, υπήρξε φεμινίστρια και συγγραφέας, ενώ ο πατέρας της, William Godwin, πολιτικός φιλόσοφος. Η μητέρα της πέθανε λίγες μέρες μετά τον τοκετό, αφήνοντάς την υπό την επιμέλεια του πατέρα της. Η παιδική ηλικία της Mary σημαδεύτηκε από την έντονη προσωπικότητα της θετής μητριάς και από την πρώιμη ενασχόλησή της με τη λογοτεχνία και την πολιτική σκέψη.

frankenstein_fashion
https://www.instagram.com/frankensteingdt/

Διάβασε επίσης: Η 11ωρη εκπληκτική μεταμόρφωση του Jacob Elordi ως Frankenstein – Δες το βίντεο

Ο έρωτας και η φυγή με τον Percy Bysshe Shelley

Στην εφηβεία της, η Mary ξεκίνησε μια σχέση με τον ποιητή Percy Bysshe Shelley, παρόλο που εκείνος ήταν ήδη παντρεμένος. Μαζί με τη θετή αδελφή Claire, έφυγαν για την Ευρώπη, ζώντας περιπέτειες γεμάτες πάθη και κοινωνικό αποκλεισμό. Κατά την επιστροφή τους στην Αγγλία, η Mary ήταν έγκυος και αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, ενώ παντρεύτηκαν τελικά μετά την αυτοκτονία της πρώτης συζύγου του Percy.

Η δημιουργία του Frankenstein

Το 1816, στη Γενεύη, η Mary βρέθηκε με τον Percy και διάσημους Ρομαντικούς συγγραφείς, μεταξύ των οποίων και ο Λόρδος Βύρων. Σε μια βραδιά όπου προτάθηκε διαγωνισμός για ιστορίες φαντασμάτων, η Mary, μόλις 19 ετών, εμπνεύστηκε και έγραψε το πρώτο προσχέδιο του Frankenstein. Η ιστορία δημοσιεύτηκε το 1818 και καθιέρωσε την Mary ως μια από τις πιο σημαντικές φωνές της λογοτεχνίας.

https://www.instagram.com/miagoth_/

Οι τραγωδίες που την σημάδεψαν

Η ζωή της ήταν γεμάτη απώλειες. Μέχρι τα 25, είχε χάσει τη μητέρα της, την αδερφή της, το πρώτο της παιδί, την κόρη της και τελικά τον γιο της William από ελονοσία. Το 1822 υπέστη αποβολή και λίγο αργότερα ο Percy πνίγηκε σε καταιγίδα στη θάλασσα. Παρά τα προσωπικά δράματα, συνέχισε να ζει, αφιερώνοντας τον χρόνο της στη διατήρηση της μνήμης του Percy και στη δημοσίευση των έργων του.

Η Mary Shelley απέδειξε ότι πίσω από κάθε λογοτεχνικό αριστούργημα κρύβεται μια ζωή γεμάτη συναισθήματα, εμπειρίες και δημιουργικότητα. Το Frankenstein δεν είναι μόνο μια ιστορία τρόμου, αλλά και μια αντανάκλαση της ίδιας της ζωής της δημιουργού του.

Διάβασε επίσης: Frankenstein: Όλοι οι κρυφοί κώδικες που κρύβονται πίσω από τα κοστούμια

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
cinema Frankenstein netflix
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι 10 σειρές που σημάδεψαν το 2025

Οι 10 σειρές που σημάδεψαν το 2025

03.01.2026
Επόμενο
Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν κόψεις το αλκοόλ

Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν κόψεις το αλκοόλ

03.01.2026

Δες επίσης

Οι 10 σειρές που σημάδεψαν το 2025
Cinema

Οι 10 σειρές που σημάδεψαν το 2025

03.01.2026
Από το Ne Zha έως το Iyanu, τα κορυφαία animation του 2025
Cinema

Από το Ne Zha έως το Iyanu, τα κορυφαία animation του 2025

03.01.2026
Stranger Things 5: Δίχασε το οριστικό φινάλε της σειράς – Πώς το σχολίασαν κριτικοί και κοινό
Cinema

Stranger Things 5: Δίχασε το οριστικό φινάλε της σειράς – Πώς το σχολίασαν κριτικοί και κοινό

02.01.2026
Avatar: Fire and Ash: Ετοιμο να «πιάσει» το ορόσημο του 1 δισ. δολαρίων
Cinema

Avatar: Fire and Ash: Ετοιμο να «πιάσει» το ορόσημο του 1 δισ. δολαρίων

02.01.2026
Stranger Things: Η τελευταία μάχη στο Upside Down και η τύχη των χαρακτήρων
Cinema

Stranger Things: Η τελευταία μάχη στο Upside Down και η τύχη των χαρακτήρων

02.01.2026
Το Netflix «κράσαρε» στο φινάλε του Stranger Things και οι fans τρελάθηκαν
Cinema

Το Netflix «κράσαρε» στο φινάλε του Stranger Things και οι fans τρελάθηκαν

02.01.2026
Tell me Lies: 4+1 λόγοι που θα σε πείσουν να δεις την πιο… τοξική σειρά ever
Cinema

Tell me Lies: 4+1 λόγοι που θα σε πείσουν να δεις την πιο… τοξική σειρά ever

02.01.2026
Tyler the Creator: Τι λέει για τη συμμετοχή του στο Marty Supreme
Cinema

Tyler the Creator: Τι λέει για τη συμμετοχή του στο Marty Supreme

02.01.2026
Ξεκινούν τον Οκτώβριο τα γυρίσματα του Ocean’s 14
Cinema

Ξεκινούν τον Οκτώβριο τα γυρίσματα του Ocean’s 14

01.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Διαβάστε στο «Π»: Εμπλοκή ΗΠΑ και Ρωσίας στις εκλογές

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Στεγαστική κρίση 2026: Γιατί τα ενοίκια στην Ελλάδα καλπάζουν ταχύτερα από τους μισθούς

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών

Το υπαρξιακό αδιέξοδο της ΕΕ και η αφαίμαξη των κοινοτικών πόρων για την Ουκρανία εις βάρος των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών