Mary Shelley: Η αληθινή ιστορία πίσω από τη γυναίκα που «γέννησε» τον Frankenstein

Με την κυκλοφορία της ταινίας Frankenstein του Guillermo del Toro στο Netflix, η Mary Shelley ξαναμπαίνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η ζωή της δεν ήταν λιγότερο δραματική από τις ιστορίες της: γεμάτη έρωτες, απώλειες και ανατροπές που θα μπορούσαν να γεμίσουν δεκάδες βιβλία. Κάθε κεφάλαιο της προσωπικής της ζωής μοιάζει με μυθιστόρημα, όπου η φαντασία συναντά τη σκληρή πραγματικότητα.

Γεννημένη το 1797 στο Λονδίνο, η Mary μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο ιδέες και γνώση. Η μητέρα της, Mary Wollstonecraft, υπήρξε φεμινίστρια και συγγραφέας, ενώ ο πατέρας της, William Godwin, πολιτικός φιλόσοφος. Η μητέρα της πέθανε λίγες μέρες μετά τον τοκετό, αφήνοντάς την υπό την επιμέλεια του πατέρα της. Η παιδική ηλικία της Mary σημαδεύτηκε από την έντονη προσωπικότητα της θετής μητριάς και από την πρώιμη ενασχόλησή της με τη λογοτεχνία και την πολιτική σκέψη.

Ο έρωτας και η φυγή με τον Percy Bysshe Shelley

Στην εφηβεία της, η Mary ξεκίνησε μια σχέση με τον ποιητή Percy Bysshe Shelley, παρόλο που εκείνος ήταν ήδη παντρεμένος. Μαζί με τη θετή αδελφή Claire, έφυγαν για την Ευρώπη, ζώντας περιπέτειες γεμάτες πάθη και κοινωνικό αποκλεισμό. Κατά την επιστροφή τους στην Αγγλία, η Mary ήταν έγκυος και αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, ενώ παντρεύτηκαν τελικά μετά την αυτοκτονία της πρώτης συζύγου του Percy.

Η δημιουργία του Frankenstein

Το 1816, στη Γενεύη, η Mary βρέθηκε με τον Percy και διάσημους Ρομαντικούς συγγραφείς, μεταξύ των οποίων και ο Λόρδος Βύρων. Σε μια βραδιά όπου προτάθηκε διαγωνισμός για ιστορίες φαντασμάτων, η Mary, μόλις 19 ετών, εμπνεύστηκε και έγραψε το πρώτο προσχέδιο του Frankenstein. Η ιστορία δημοσιεύτηκε το 1818 και καθιέρωσε την Mary ως μια από τις πιο σημαντικές φωνές της λογοτεχνίας.

Οι τραγωδίες που την σημάδεψαν

Η ζωή της ήταν γεμάτη απώλειες. Μέχρι τα 25, είχε χάσει τη μητέρα της, την αδερφή της, το πρώτο της παιδί, την κόρη της και τελικά τον γιο της William από ελονοσία. Το 1822 υπέστη αποβολή και λίγο αργότερα ο Percy πνίγηκε σε καταιγίδα στη θάλασσα. Παρά τα προσωπικά δράματα, συνέχισε να ζει, αφιερώνοντας τον χρόνο της στη διατήρηση της μνήμης του Percy και στη δημοσίευση των έργων του.

Η Mary Shelley απέδειξε ότι πίσω από κάθε λογοτεχνικό αριστούργημα κρύβεται μια ζωή γεμάτη συναισθήματα, εμπειρίες και δημιουργικότητα. Το Frankenstein δεν είναι μόνο μια ιστορία τρόμου, αλλά και μια αντανάκλαση της ίδιας της ζωής της δημιουργού του.

