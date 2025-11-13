Streaming News 13.11.2025

Η 11ωρη εκπληκτική μεταμόρφωση του Jacob Elordi ως Frankenstein – Δες το βίντεο

FRANKENSTEIN
Η υπομονή και η αφοσίωση πίσω από την εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Jacob Elordi
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Jacob Elordi εμφανίζεται αγνώριστος στην ταινία «Frankenstein» του Guillermo del Toro, στην οποία πρωταγωνιστεί στο πλευρό του Oscar Isaac. Η μεταμόρφωσή του σε Πλάσμα ήταν μια εντυπωσιακή διαδικασία, καθώς η εφαρμογή του απαιτητικού μακιγιάζ προσθετικών διαρκούσε έως και 11 ώρες καθημερινά.

Το Netflix παρουσίασε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο που δείχνει βήμα-βήμα τη διαδικασία αυτή, αποκαλύπτοντας την υπομονή και την αφοσίωση που απαιτήθηκε. Ο 28χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει ήδη λάβει διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του, μίλησε για τον ρόλο και την προετοιμασία του.

https://www.instagram.com/frankensteingdt/

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Daniel Day-Lewis, κορεάτικη σάτιρα και Νυρεμβέργη στα σινεμά

Σε συνέντευξή του στον Jimmy Fallon, ο Elordi τόνισε ότι οι πολλές ώρες μακιγιάζ ήταν στην πραγματικότητα «ο τέλειος χρόνος» για να μπει στον χαρακτήρα: «Συνήθως, στα γυρίσματα δεν υπάρχει τόσος χρόνος για να γίνεις κάτι διαφορετικό. Αυτές οι ώρες μου επέτρεψαν να αφήσω πίσω κάθε προσωπικό στοιχείο και να ενσαρκώσω έναν άλλο χαρακτήρα.»

www.imdb.com

Ο Mike Hill, υπεύθυνος για το μακιγιάζ, μίλησε στο ELLE επαινώντας τον Elordi ως έναν «υπέροχο καμβά» για τη δημιουργία του Πλάσματος, υπογραμμίζοντας παράλληλα το ιδανικό ύψος του ηθοποιού (1,96 μ.). Ο Hill επισήμανε ότι η υπομονή του Elordi ήταν καθοριστική, καθώς χωρίς αυτήν η λεπτομερής και συναισθηματικά φορτισμένη απεικόνιση του Πλάσματος δεν θα ήταν εφικτή.

Η ταινία «Frankenstein» υπόσχεται έτσι να παρουσιάσει έναν Πλάσμα που συνδυάζει εντυπωσιακή οπτική μεταμόρφωση με έντονη συναισθηματική ερμηνεία, χάρη στην αφοσίωση του Jacob Elordi και την τέχνη του μακιγιάζ.

Διάβασε επίσης: Η Adele κάνει το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη με την νέα ταινία του Tom Ford, «Cry to Heaven»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Frankenstein Guillermo del Toro Jacob Elordi netflix ταινίες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η αυτοκρατορία της Kim Kardashian μεγαλώνει – Η Skims ανεβάζει την αξία της στα 5 δισ. δολάρια

Η αυτοκρατορία της Kim Kardashian μεγαλώνει – Η Skims ανεβάζει την αξία της στα 5 δισ. δολάρια

13.11.2025
Επόμενο
7 τροφές που επιδεινώνουν τον πονόλαιμο (και τι να φας αντί γι’ αυτές)

7 τροφές που επιδεινώνουν τον πονόλαιμο (και τι να φας αντί γι’ αυτές)

13.11.2025

Δες επίσης

Η Christy Martin στο πλευρό της Sydney Sweeney μετά τον διαδικτυακό πόλεμο για το Christy
Cinema

Η Christy Martin στο πλευρό της Sydney Sweeney μετά τον διαδικτυακό πόλεμο για το Christy

13.11.2025
Ο Πάπας Λέων αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες
Cinema

Ο Πάπας Λέων αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες

13.11.2025
Οι ταινίες της εβδομάδας: Daniel Day-Lewis, κορεάτικη σάτιρα και Νυρεμβέργη στα σινεμά
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Daniel Day-Lewis, κορεάτικη σάτιρα και Νυρεμβέργη στα σινεμά

13.11.2025
Η Adele κάνει το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη με την νέα ταινία του Tom Ford, «Cry to Heaven»
Cinema

Η Adele κάνει το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη με την νέα ταινία του Tom Ford, «Cry to Heaven»

13.11.2025
Στην Αθήνα για γυρίσματα η Lily Collins – Μετέτρεψε τα Πετράλωνα σε κινηματογραφικό σκηνικό!
Cinema

Στην Αθήνα για γυρίσματα η Lily Collins – Μετέτρεψε τα Πετράλωνα σε κινηματογραφικό σκηνικό!

13.11.2025
The Devil Wears Prada 2: Η Miranda Priestly και η Andy Sachs επιστρέφουν στο πρώτο trailer της ταινίας
Cinema

The Devil Wears Prada 2: Η Miranda Priestly και η Andy Sachs επιστρέφουν στο πρώτο trailer της ταινίας

13.11.2025
Stranger Things: Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα 5 λεπτά του μεγαλειώδους φινάλε (video)
Cinema

Stranger Things: Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα 5 λεπτά του μεγαλειώδους φινάλε (video)

13.11.2025
Το νέο trailer του Toy Story 5 φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό debate για το screentime
Cinema

Το νέο trailer του Toy Story 5 φέρνει στην επιφάνεια το διαχρονικό debate για το screentime

12.11.2025
Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow και Tyler, the Creator μαζί στο Marty Supreme (Video)
Cinema

Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow και Tyler, the Creator μαζί στο Marty Supreme (Video)

12.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

Ο λόγος που πάντα είσαι κρυωμένος τον χειμώνα

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

H Άννα Βίσση κουρεύτηκε! Το ξανθό shag hair cut είναι η απόλυτη τάση για φέτος

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

Οι πιο δημοφιλείς πόλεις παγκοσμίως είναι ευρωπαϊκές – Γιατί τις προτιμούν οι τουρίστες

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

ΑΙΧΜΕΣ: ΑΝΤ1, Fox News και Ντόναλντ Τραμπ

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Στην κορυφή το δελτίο ειδήσεων του Mega τον Οκτώβριο

Τρία σόου Eurovision

Τρία σόου Eurovision

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Τρικυμία σε κυβέρνηση – ΝΔ

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;

Φτωχοί και στερημένοι οι Έλληνες: Δεν ανησυχεί κανένας;