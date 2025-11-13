Η 11ωρη εκπληκτική μεταμόρφωση του Jacob Elordi ως Frankenstein – Δες το βίντεο

Ο Jacob Elordi εμφανίζεται αγνώριστος στην ταινία «Frankenstein» του Guillermo del Toro, στην οποία πρωταγωνιστεί στο πλευρό του Oscar Isaac. Η μεταμόρφωσή του σε Πλάσμα ήταν μια εντυπωσιακή διαδικασία, καθώς η εφαρμογή του απαιτητικού μακιγιάζ προσθετικών διαρκούσε έως και 11 ώρες καθημερινά.

Το Netflix παρουσίασε μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο που δείχνει βήμα-βήμα τη διαδικασία αυτή, αποκαλύπτοντας την υπομονή και την αφοσίωση που απαιτήθηκε. Ο 28χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει ήδη λάβει διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία του, μίλησε για τον ρόλο και την προετοιμασία του.

Σε συνέντευξή του στον Jimmy Fallon, ο Elordi τόνισε ότι οι πολλές ώρες μακιγιάζ ήταν στην πραγματικότητα «ο τέλειος χρόνος» για να μπει στον χαρακτήρα: «Συνήθως, στα γυρίσματα δεν υπάρχει τόσος χρόνος για να γίνεις κάτι διαφορετικό. Αυτές οι ώρες μου επέτρεψαν να αφήσω πίσω κάθε προσωπικό στοιχείο και να ενσαρκώσω έναν άλλο χαρακτήρα.»

Ο Mike Hill, υπεύθυνος για το μακιγιάζ, μίλησε στο ELLE επαινώντας τον Elordi ως έναν «υπέροχο καμβά» για τη δημιουργία του Πλάσματος, υπογραμμίζοντας παράλληλα το ιδανικό ύψος του ηθοποιού (1,96 μ.). Ο Hill επισήμανε ότι η υπομονή του Elordi ήταν καθοριστική, καθώς χωρίς αυτήν η λεπτομερής και συναισθηματικά φορτισμένη απεικόνιση του Πλάσματος δεν θα ήταν εφικτή.

Η ταινία «Frankenstein» υπόσχεται έτσι να παρουσιάσει έναν Πλάσμα που συνδυάζει εντυπωσιακή οπτική μεταμόρφωση με έντονη συναισθηματική ερμηνεία, χάρη στην αφοσίωση του Jacob Elordi και την τέχνη του μακιγιάζ.

