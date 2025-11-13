7 τροφές που επιδεινώνουν τον πονόλαιμο (και τι να φας αντί γι’ αυτές)

Μάθε πώς να ανακουφίσεις φυσικά τον λαιμό σου μέσα από έξυπνες επιλογές τροφών

Ο πονόλαιμος είναι μια ενόχληση που όλοι έχουμε βιώσει είτε μετά από ένα κρυολόγημα, μια εποχική αλλεργία ή ακόμα κι ένα βράδυ τραγουδιού σε συναυλία. Αν και συνήθως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, μπορεί να γίνει εξαιρετικά ενοχλητικός. Και όσο παράξενο κι αν ακούγεται, αυτό που τρως μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ταλαιπωρίας και ταχύτερης ανάρρωσης.

Σύμφωνα με τις διατροφολόγους Samantha Peterson (MS, RD) και Maddie Pasquariello (MS, RDN), «η επιλογή τροφών που μειώνουν τη φλεγμονή και η αποφυγή εκείνων που ερεθίζουν τον λαιμό ή αυξάνουν τη βλέννα είναι καθοριστική». Με απλά λόγια: κάποιες τροφές σε βοηθούν να καταπραΰνεις τον πόνο ενώ άλλες τον επιδεινώνουν.

Διάβασε επίσης: Κρυολόγημα ή γρίπη; Ο απόλυτος οδηγός για να καταλάβεις τη διαφορά μόνος σου

7 τροφές που χειροτερεύουν τον πονόλαιμο

1. Όξινες τροφές

Χυμοί εσπεριδοειδών, ντομάτες και σάλτσες ντομάτας ερεθίζουν το ήδη φλεγμονώδες εσωτερικό του λαιμού και αυξάνουν το κάψιμο. Δοκίμασε αντ’ αυτών: μπανάνα, παπάγια ή μάνγκο – φρούτα απαλά, δροσιστικά και φιλικά προς τον λαιμό.

2.Πολύ πικάντικα φαγητά

Τα καυτερά ερεθίζουν το ευαίσθητο επιθήλιο του λαιμού, ειδικά όταν συνυπάρχει βήχας.

Τι να κάνεις: μείωσε την ένταση των μπαχαρικών ή επίλεξε πιο ήπιες γεύσεις μέχρι να αναρρώσεις.

3.Τραγανές και σκληρές τροφές

Κράκερ, παξιμάδια και τοστ μπορεί να γδάρουν τον λαιμό σου.

Προτίμησε: σούπες, smoothies, πουρέ γλυκοπατάτας ή χυλό βρώμης με μέλι για απαλή, καταπραϋντική δράση.

4.Πολύ ζεστά ροφήματα

Αν και το καυτό τσάι φαίνεται παρηγορητικό, μπορεί να προκαλέσει μικροεγκαύματα και περισσότερο πόνο.

Η λύση: χλιαρά ή δροσερά ροφήματα, smoothies ή λίγο νερό με παγάκια.

5.Αλκοόλ

Αφυδατώνει, ερεθίζει και αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό.

Αντικατάστησέ το με: νερό, αφεψήματα ή ζεστά ροφήματα με μέλι και λεμόνι.

6.Τροφές με πολλή λακτόζη

Το γάλα και το παγωτό μπορεί να πυκνώσουν τη βλέννα και να επιδεινώσουν τον βήχα.

Προτίμησε: φυτικά ροφήματα (αμυγδάλου ή καρύδας) που είναι πιο ανάλαφρα και δροσιστικά.

7.Ροφήματα με καφεΐνη

Η καφεΐνη αφυδατώνει και δυσκολεύει τον ύπνο, κάτι που χρειάζεσαι για να αναρρώσεις.

Πιες αντ’ αυτών: χαμομήλι, γλυκόριζα ή φλοιό φτελιάς, με λίγο ωμό μέλι για φυσική ανακούφιση.

Τι να κρατήσεις

Η διατροφή μπορεί να είναι το πιο φυσικό φάρμακο για τον πονόλαιμο. Επίλεξε μαλακές, ήπιες, χλιαρές τροφές και απόφυγε όξινες, πικάντικες ή αφυδατωτικές επιλογές. Έτσι, θα βοηθήσεις τον οργανισμό σου να επουλωθεί πιο γρήγορα και κυρίως θα νιώσεις καλύτερα, πιο άνετα και πιο ήρεμα.

Κεντρικη φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 8 hacks που οι γιατροί ορκίζονται πως βοηθούν στις ιώσεις (και δεν έχουν καμία σχέση με φάρμακα)

Δες κι αυτό…