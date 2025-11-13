Μουσικά Νέα 13.11.2025

Το LUX βάζει τη Rosalía στην κορυφή των charts

H Rosalía βρίσκεται ένα βήμα πριν από την πρώτη της είσοδο στο Top 10 του Billboard 200, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Rosalía επιστρέφει με το «LUX», ένα άλμπουμ που ήδη χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο αναμενόμενα και τολμηρά εγχειρήματα της χρονιάς. Ο δίσκος κυκλοφόρησε στις 7 Νοεμβρίου και από την πρώτη στιγμή απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, ενώ τα streaming δεδομένα δείχνουν πως η Ισπανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια βρίσκεται ένα βήμα πριν από την πρώτη της είσοδο στο Top 10 του Billboard 200, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει, με υψηλότερη θέση το Νο. 33 για το «Motomami» του 2022.

Rosalia
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Το «LUX» αποτελεί μια τολμηρή απόκλιση από τα όρια της mainstream pop, καθώς ενσωματώνει επιρροές από όπερα, κλασική μουσική, jazz και showtunes, με τη Rosalía να τραγουδά σε περισσότερες από δώδεκα γλώσσες. Παρά τον πειραματικό του χαρακτήρα, το άλμπουμ διαθέτει δυνατές μελωδίες, έντονη θεατρικότητα και χαρακτηριστικές λυρικές στιγμές που έχουν ήδη γοητεύσει τους θαυμαστές της και τους κριτικούς.

Σημαντικό ρόλο στην εμπορική επίδοση του άλμπουμ παίζει και η εμπορική του διάσταση. Το «LUX» κυκλοφορεί σε τέσσερις διαφορετικές συλλεκτικές εκδόσεις CD με συνοδευτικά αντικείμενα, καθώς και σε δύο μορφές βινυλίου, εκ των οποίων η μία είναι υπογεγραμμένη από την ίδια τη Rosalía. Η στρατηγική αυτή ενισχύει τις πρώτες εβδομάδες πωλήσεων και ενδέχεται να δώσει το απαραίτητο «σπρώξιμο» για να βρεθεί το άλμπουμ στο πολυπόθητο Top 10.

rosalia
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Την ανοδική πορεία του «LUX» ενισχύει και η επιτυχία του τραγουδιού «La Perla», συνεργασία της Rosalía με το συγκρότημα Yahritza y Su Esencia, το οποίο βρίσκεται σταθερά στα Spotify Daily Top Songs USA και στα real-time charts του Apple Music, σημειώνοντας ανοδικές τάσεις.

Billboard Lux Rosalia
