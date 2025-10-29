Η Rosalía επανενώνεται με τη Björk στο Berghain, το τραγούδι που όλοι ακούν μετά μανίας (Video)

Η Rosalía ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με την Björk και παρουσιάζει ένα πρώτο δείγμα του επερχόμενου album της «Lux»

Η Rosalía επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο της τραγούδι «Berghain», μια συνεργασία-έκπληξη με τη Björk και τον Yves Tumor, προαναγγέλλοντας το άλμπουμ «Lux» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου. Ύστερα από δύο χρόνια δημιουργικής σιωπής, η Rosalía είχε προϊδεάσει το κοινό με ένα απόσπασμα παρτιτούρας και ένα videoclip στο οποίο μια ορχήστρα ντυμένη στα μαύρα την ακολουθούσε στους δρόμους. Το τραγούδι «Berghain» αποκαλύπτει τώρα μια νέα, περισσότερο συμφωνική και κινηματογραφική διάσταση του ήχου της, χωρίς να χάνει την ένταση και το πάθος που τη χαρακτηρίζουν. Το videoclip, σε σκηνοθεσία του Nicolás Méndez, παρουσιάζει τη Rosalía να κινείται μέσα στην καθημερινότητά της, ενώ η ορχήστρα τη συνοδεύει αδιάκοπα, δημιουργώντας μια αίσθηση τελετουργίας. Το οπτικό αποτέλεσμα ισορροπεί ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το συμβολικό, σχολιάζοντας την αναπόδραστη παρουσία της τέχνης στη ζωή ενός καλλιτέχνη.

Το «Lux» είναι το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της Rosalía και έχει ηχογραφηθεί με τη συμμετοχή της London Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Daníel Bjarnason. Η ίδια υπογράφει την εκτελεστική παραγωγή, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την πρόθεσή της να διατηρήσει απόλυτο δημιουργικό έλεγχο. Το άλμπουμ είναι χωρισμένο σε τέσσερις μουσικές «ενότητες», με συμμετοχές από κορυφαίους καλλιτέχνες, ανάμεσά τους η Björk, ο Yves Tumor, η Carminho, η Estrella Morente, η Silvia Pérez Cruz, το τρίο Yahritza και η παιδική χορωδία Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

Η Björk, γνωστή για τον πειραματικό της ήχο και τη βαθιά συναισθηματική προσέγγιση στη μουσική, δήλωσε: «Η Rosalía με προσκάλεσε σε ένα ταξίδι που ένιωσα σαν να ξυπνά μέσα μου την ίδια την έννοια του φωτός μέσα στο σκοτάδι». Ο Yves Tumor πρόσθεσε: «Ήθελα να ενώσω το χάος και την ομορφιά, και η Rosalía το έκανε να μοιάζει αβίαστο».

Το προηγούμενο άλμπουμ της καλλιτέχνιδας, το «Motomami», κυκλοφόρησε το 2022 και έλαβε διθυραμβικές κριτικές για την τόλμη και τον πειραματισμό του. Στο διάστημα που μεσολάβησε, η Rosalía κυκλοφόρησε τα singles «LLYLM», «Tuya», «Beso», «Oral», «New Woman» και «Omega», διατηρώντας το ενδιαφέρον του κοινού ζωντανό.

Με το «Berghain» και το «Lux», η Rosalía δείχνει να στρέφεται προς έναν πιο ώριμο και συμφωνικό ήχο, διατηρώντας όμως την ανατρεπτική της ταυτότητα. Η σύμπραξή της με τη Björk λειτουργεί σαν συνάντηση δύο διαφορετικών σχολών μουσικής σκέψης, της ιβηρικής φλόγας και της σκανδιναβικής ψυχής. Το αποτέλεσμα είναι ένα έργο που υπόσχεται να συνδυάσει το πάθος με τη μυσταγωγία. Η νέα εποχή της Rosalía ξεκινά με μια φράση που θα μπορούσε να συνοψίσει το πνεύμα του «Berghain»: η μουσική δεν είναι απλώς ήχος, είναι τελετή.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

