Η Nelly Furtado αποσύρεται προσωρινά από τη σκηνή μετά από 25 χρόνια καριέρας

Με μια πρόσφατη ανάρτηση στο Instagram, η Nelly Furtado αποκάλυψε ότι σκοπεύει να κάνει ένα διάλειμμα από τις ζωντανές εμφανίσεις της, θέλοντας να αφιερωθεί σε άλλες δημιουργικές και προσωπικές της επιδιώξεις.

Η διάσημη τραγουδίστρια συνόδευσε την ανακοίνωσή της με δύο φωτογραφίες-αναδρομές: μία από τα πρώτα της βήματα στη μουσική πριν από 25 χρόνια και μία από την πιο πρόσφατη εμφάνισή της στο Βερολίνο, το περασμένο καλοκαίρι. Μέσα από αυτές, θέλησε να παρουσιάσει τη διαδρομή και την εξέλιξή της στη μουσική βιομηχανία.

«Πριν από 25 χρόνια κυκλοφόρησα το πρώτο μου άλμπουμ Whoa, Nelly!», έγραψε η Nelly Furtado. «Στην πρώτη φωτογραφία είμαι μόλις 20 ετών, λίγο πριν από την πρώτη μου εμφάνιση στο Lilith Fair. Θυμάμαι ότι είχα αγοράσει εκείνο το ροζ φόρεμα και τα λαμπερά παπούτσια από ένα μικρό μαγαζί στο Τορόντο. Ήταν μια στιγμή γεμάτη ζωντάνια και ενθουσιασμό για το μέλλον».

Η τραγουδίστρια συνέχισε: «25 χρόνια μετά, η μουσική μου έχει φτάσει σε μια νέα γενιά ακροατών. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένη. Όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος, ονειρευόμουν πως κάποτε κάποιο παιδί θα τον ανακαλύψει τυχαία σε ένα δισκοπωλείο. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι το 2025 θα υπήρχαν τόσοι διαφορετικοί τρόποι για να ξαναζωντανέψει η “παλιά” μουσική».

Η Nelly Furtado μίλησε για το πόσο συγκινητική και σουρεαλιστική ήταν η εμπειρία του να βλέπει το κοινό να ανακαλύπτει εκ νέου τα τραγούδια της. «Ήταν υπέροχο να ξαναβγαίνω στη σκηνή και να βλέπω τη δύναμη που έχει η καλή μουσική να ενώνει τους ανθρώπους. Με έκανε να πιστέψω ξανά στη μαγεία», τόνισε.

Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι αποσύρεται προσωρινά από τα live για να επικεντρωθεί σε νέα καλλιτεχνικά και προσωπικά σχέδια: «Νιώθω πως βρίσκομαι σε ένα νέο στάδιο της ζωής μου και θέλω να το τιμήσω δημιουργικά. Η μουσική θα παραμείνει πάντα το πάθος μου, αλλά χρειάζομαι λίγο χρόνο για να εξερευνήσω άλλες πλευρές μου».

Η Nelly Furtado εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς το κοινό της: «Αισθάνομαι ευλογημένη για όλα αυτά τα χρόνια γεμάτα μουσική, κοινότητα και χαρά. Ευχαριστώ όλους όσοι άκουσαν τα τραγούδια μου, βρέθηκαν στις συναυλίες μου ή συνέβαλαν στα όνειρά μου – δημιουργικά ή οργανωτικά». Κλείνοντας, έστειλε ένα μήνυμα στη νέα γενιά καλλιτεχνών, ευχόμενη «πολλά χρόνια έμπνευσης και πάθους». Η ανάρτηση έκλεισε με τα λόγια της: «Στη δεύτερη φωτογραφία, στο Βερολίνο, καταλαβαίνω επιτέλους τι σημαίνει να λαμβάνεις λουλούδια. Ευχαριστώ και καληνύχτα».

