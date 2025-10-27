MadWalk 2025 by Τhree Cents
Το «Σόι Σου» ξαναχτυπά! Οι Χαμπέοι μιλούν με συγκίνηση για το reunion και δίνουν spoilers για τον νέο κύκλο

Το Σόι Σου
Οι πρωταγωνιστές μιλούν πρώτη φορά για το reunion, τα νέα επεισόδια και τη χαρά της επανένωσης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η πολυαγαπημένη σειρά «Το Σόι Σου» επιστρέφει μετά από 6 χρόνια απουσίας, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη λατρεμένη τηλεοπτική οικογένεια των Χαμπέων και Τριανταφύλλων.

Η Ρένια Λουϊζίδου, η Βάσω Λασκαράκη, η Βίβιαν Κοντομάρη, η Σοφία Πανάγου και ο Σόλων Τσούνης εμφανίστηκαν στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», μιλώντας για τη μεγάλη επιστροφή, το κλίμα στα γυρίσματα και όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια.

Οι ηθοποιοί αποκάλυψαν πως η είδηση της επιστροφής προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στους φαν της σειράς. «Όταν ανακοινώθηκε η επαναφορά, ο κόσμος μάς έγραφε “ήταν δίκαιο και έγινε πράξη”», είπε χαμογελώντας η Βάσω Λασκαράκη. «Νιώθουμε πραγματικά ευγνώμονες που ξαναβρεθήκαμε όλοι. Είναι σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα», πρόσθεσε.

Το σόι σου γυρίσματα

Η Ρένια Λουϊζίδου δεν έκρυψε ότι η επιστροφή συνοδεύτηκε και από λίγη αμφιβολία. «Στην αρχή είχα άγχος, αναρωτιόμουν αν κάναμε καλά που επιστρέψαμε. Όμως η χαρά του να ξαναείμαι με αυτούς τους ανθρώπους, να γελάμε και να κάνουμε τις ίδιες “τρέλες”, νίκησε κάθε φόβο», εξήγησε. Και πρόσθεσε: «Από την πρώτη κιόλας μέρα στο πλατό, ήταν σαν να μη σταματήσαμε ποτέ. Η χημεία μας ήταν εκεί, ατόφια».

Η Σοφία Πανάγου αποκάλυψε ότι το μυστικό πίσω από την επιστροφή ήταν η ενότητα. «Αν έλειπε έστω και ένας, δεν θα προχωρούσαμε. Το κάναμε γιατί είμαστε πάλι όλοι εδώ», είπε. Αντίστοιχα, η Βίβιαν Κοντομάρη σημείωσε: «Όσο κι αν το θέλαμε, δεν ήμασταν σίγουροι πως θα συμβεί. Μόλις όμως ξαναβρεθήκαμε, ήταν σαν να συνεχίσαμε από εκεί που είχαμε μείνει».

Ο Σόλων Τσούνης περιέγραψε με συγκίνηση την πρώτη του μέρα στα νέα σκηνικά: «Ο χώρος ήταν ο ίδιος, αλλά με νέα πνοή. Ένιωσα σαν να μπήκα σε ένα όνειρο — ένα γλυκό ντεζαβού. Μια γνώριμη μαγεία που επέστρεψε».

Η νέα σεζόν ξεκινά με τις οικογένειες να ζουν στη Θεσσαλονίκη, όπου μετακόμισαν για επαγγελματικούς λόγους. «Τα πρώτα επεισόδια δείχνουν πώς και γιατί επιστρέφουμε στην Αθήνα – και, φυσικά, τίποτα δεν κυλά ήρεμα», είπε με χιούμορ η Ρένια Λουϊζίδου. Η σειρά θα αποκαλύψει, επίσης, τι συνέβη στα έξι χρόνια απουσίας των Χαμπέων: «Έχουν κάνει το ρημαδιό», σχολίασε γελώντας η ίδια.


Η Βάσω Λασκαράκη μίλησε με συγκίνηση για τα κορίτσια που υποδύονταν τις κόρες της: «Όταν ξεκινήσαμε, ήταν 9 και 11 χρονών. Τώρα είναι 19 και 21! Μεγάλωσαν κυριολεκτικά μέσα στη σειρά. Ήταν χαρά μεγάλη που δέχτηκαν να επιστρέψουν, παρότι δεν είναι επαγγελματίες ηθοποιοί».

