Μουσικά Νέα 25.10.2025

Ο Justin Bieber μπαίνει στο Twitch και μαρτυρά τα Coachella σχέδιά του

Ο Justin Bieber εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δημοφιλή πλατφόρμα streaming και αποκάλυψε τα σχέδιά του για τη μεγάλη του επιστροφή στη σκηνή
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Justin Bieber πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στην πλατφόρμα Twitch, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επικοινωνία του με το κοινό του, μέσα από ζωντανές μεταδόσεις που υπόσχεται να πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά. Ο Justin Bieber μετέδωσε ζωντανά στιγμιότυπα από ένα ευρύχωρο στούντιο-αποθήκη που έχει διαμορφώσει σε δημιουργικό χώρο. Ο χώρος περιλαμβάνει γήπεδο μπάσκετ, μισό half-pipe για skateboarding, στούντιο ηχογράφησης, τραπέζι του πινγκ-πονγκ, καθώς και μια ειδική γωνιά για τον γιο του, Jack Blues. Κατά τη διάρκεια του stream, ο Justin Bieber έπαιξε μπάσκετ, μπιλιάρδο και ping pong. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της βραδιάς ήρθε όταν ο τραγουδιστής πήρε ο ίδιος τον έλεγχο της κάμερας και αποκάλυψε την πρόθεσή του να επιστρέψει δυναμικά στη σκηνή, ανακοινώνοντας την προετοιμασία του για το Coachella Festival του 2026, όπου θα είναι headliner. Πρόκειται για τις πρώτες του προγραμματισμένες ζωντανές εμφανίσεις μετά το 2022, ακολουθώντας τις επιτυχημένες κυκλοφορίες των συλλογών Swag και Swag II.

«Προετοιμάζομαι για ένα εκπληκτικό show στο Coachella. Ανυπομονώ. Μαζεύουμε την ομάδα, εμπνεόμαστε και δημιουργούμε. Είναι πανέμορφο» είπε ο Justin Bieber, κοιτάζοντας απευθείας την κάμερα. O Justin Bieber πρόσφατα κυκλοφόρησε το βίντεο για το τραγούδι «Bad Honey» και κατέκτησε την κορυφή του Pop Airplay Chart με το «Daisies», ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Bruno Mars για τις περισσότερες πρώτες θέσεις από άνδρα σόλο καλλιτέχνη στην ιστορία του συγκεκριμένου chart.

justin_bieber
