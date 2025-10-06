Grammy hack: Οι stars σε πολλά ταμπλό… στο δρόμο που χάραξε η Beyoncé

Η νέα στρατηγική των καλλιτεχνών διαλύει τα μουσικά σύνορα – Οι stars συμμετέχουν σε πολλές κατηγορίες για να αυξήσουν τις πιθανότητες να κερδίσουν το πολυπόθητο βραβείο

Όταν η Beyoncé ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2024 το όγδοο άλμπουμ της, «Cowboy Carter», οι θαυμαστές της έσπευσαν να διαφωνήσουν: είναι country, είναι pop, ή μήπως κάτι τελείως καινούργιο; Η απάντηση ήταν ότι πρόκειται για ένα έργο που ξεπερνά τις ταμπέλες. Και η ίδια η Beyoncé το επιβεβαίωσε έμπρακτα, υποβάλλοντας τα τραγούδια του άλμπουμ σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες των Grammy: country, R&B, Americana, hip-hop και pop. Αυτή η πολυμορφία δεν είναι τυχαία. Αντικατοπτρίζει μια νέα πραγματικότητα στη μουσική βιομηχανία, όπου η εκδημοκρατικοποίηση του ήχου μέσω του streaming έχει καταργήσει τα στενά όρια των ειδών. Όσο τα γούστα του κοινού γίνονται πιο ρευστά και οι καλλιτέχνες αναζητούν νέους τρόπους να κινηθούν ανάμεσα στα μουσικά είδη. Και, όπως τελικά φαίνεται, αυτή η ευελιξία μπορεί να μετατραπεί σε στρατηγικό πλεονέκτημα στα Grammy.

Διάβασε επίσης: H Lady Gaga σπάει ρεκόρ με την The Mayhem Ball tour

Από τη rap στην pop: το νέο «παιχνίδι» των καλλιτεχνών

Το 2025, αρκετοί μεγάλοι καλλιτέχνες δείχνουν να πειραματίζονται συνειδητά με αυτή τη στρατηγική. Ο Tyler, the Creator, για παράδειγμα, κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ μέσα στη χρονιά, το «Chromakopia» και το «Don’t Tap the Glass», εξασφαλίζοντας την είσοδό του τόσο στη rap όσο και στην pop κατηγορία.

Ο Justin Bieber, με το νέο του άλμπουμ «Swag», κινήθηκε ανάμεσα στην pop και την R&B, και επέλεξε να υποβάλει το έργο του και στις δύο κατηγορίες, ενισχύοντας τις πιθανότητες διάκρισης. Ακόμα και η Lady Gaga, με το «Mayhem», επέλεξε να καταθέσει τραγούδια της στις κατηγορίες pop, dance και rock, επιβεβαιώνοντας πως η καλλιτεχνική ταυτότητα του 21ου αιώνα δεν είναι στατική αλλά πολυδιάστατη.

Η Laufey ακολούθησε την ίδια πορεία με το νέο της άλμπουμ «A Matter of Time», το οποίο υπέβαλε τόσο στη jazz όσο και στην pop κατηγορία, ενώ συμμετέχει και στην κατηγορία American Roots μέσω της συνεργασίας της με τον Role Model στο κομμάτι «The Longest Goodbye». Για τους καλλιτέχνες, αυτή η τακτική είναι κάτι περισσότερο από μια δημιουργική επιλογή, είναι μια μορφή επιβίωσης μέσα σε μια βιομηχανία που αλλάζει συνεχώς. Η λογική είναι απλή… όσο περισσότερες κατηγορίες, τόσο περισσότερες πιθανότητες για αναγνώριση. Στην εποχή όπου τα playlists καθορίζουν τις τάσεις, η ευελιξία είναι δύναμη.

Δεν είναι μακρινή η εποχή που οι καλλιτέχνες ένιωθαν περιορισμένοι από τις αποφάσεις των Grammy. Το 2020, ο Justin Bieber είχε παραπονεθεί δημόσια επειδή το άλμπουμ του «Changes» καταχωρήθηκε στην κατηγορία pop, ενώ ο ίδιος το θεωρούσε R&B. Σήμερα, όμως, η κατάσταση έχει αλλάξει. Το streaming και οι αλγόριθμοι των πλατφορμών έχουν ανοίξει τον δρόμο για ένα υβριδικό μουσικό τοπίο, όπου το κοινό εκτίθεται καθημερινά σε πληθώρα ειδών.

Η νέα μουσική τάξη πραγμάτων

Η Beyoncé, η Lady Gaga, ο Justin Bieber, ο Tyler, the Creator και τόσοι άλλοι δείχνουν ότι η εποχή της μονοδιάστατης μουσικής έχει τελειώσει. Στον κόσμο των streaming υπηρεσιών, των αλγορίθμων και των απεριόριστων playlists, το να ανήκεις σε ένα μόνο είδος είναι πια σχεδόν αναχρονιστικό.

Ίσως, λοιπόν, τα Grammy του μέλλοντος να μην ξεχωρίζουν την pop από το rock, την country από το R&B, αλλά να γιορτάζουν τη δημιουργική ελευθερία που ενώνει όλα τα είδη. Κι όπως φαίνεται, οι πιο διορατικοί καλλιτέχνες, από τη Lady Gaga μέχρι τον Tyler, the Creator, έχουν ήδη καταλάβει το μυστικό. Στη μουσική του σήμερα, όσο περισσότερες ταυτότητες έχεις, τόσο πιο αυθεντικός είσαι.

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift «έσπασε» το ρεκόρ αναμεταδόσεων στο Spotify