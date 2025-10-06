Πέθανε ο γιος της Tina Turner σε ηλικία 67 ετών

Σε ηλικία 67 ετών πέθανε ο γιος της Tina Turner, Ike Turner Jr., με την είδηση του θανάτου του να επιβεβαιώνεται στο Page Six από την ανιψιά της θρυλικής τραγουδίστριας, Jacqueline Bullock.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του ξαδέλφου μου, Ike Turner Jr. Ήταν για μένα κάτι περισσότερο από ξάδελφος, ήταν σαν αδελφός, καθώς μεγαλώσαμε μαζί στην ίδια διάσημη οικογένεια» ανέφερε στη δήλωσή της.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο γιος της πέθανε το Σάββατο (04/10) σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες από νεφρική ανεπάρκεια. Ο Ike Turner Jr. πάλευε με σοβαρά καρδιακά προβλήματα εδώ και χρόνια και η υγεία του επιδεινωνόταν εδώ και αρκετό καιρό ενώ πρόσφατα υπέστη επίσης εγκεφαλικό επεισόδιο.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Ike Turner Jr. δεν ήταν βιολογικός γιος της Tina Turner. Τον υιοθέτησε ο Ike Turner πριν παντρευτεί την Tina. Η σχέση του με τους γονείς του, είχε πάντα σκαμπανεβάσματα και μάλιστα το 2018 είχε δηλώσει στη Daily Mail ότι δεν είχε μιλήσει με την Tina Turner για πάνω από μια δεκαετία.

Tina Turner and Ike Turner’s son, Ike Turner Jr. has died ️ All we know: https://t.co/dMmiaNFYPb pic.twitter.com/ALSIbVKDpt — TMZ (@TMZ) October 6, 2025

«Δεν έχω μιλήσει με τη μητέρα μου από τότε που ο Θεός ξέρει πότε, πιθανώς από το 2000. Η μητέρα μου ζει τη ζωή της – έχει νέο σύζυγο και ζει στην Ευρώπη. Δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το παρελθόν», είχε πει.

