MadWalk 2025 by Τhree Cents
Cinema 25.10.2025

Η Gen Z θέλει περισσότερα κινούμενα σχέδια και λιγότερο σεξ στις οθόνες της

Η ετήσια έρευνα του UCLA αποκαλύπτει ότι οι νέοι στις ΗΠΑ επιλέγουν το animation, δίνουν προτεραιότητα στις φιλίες και αναζητούν αυθεντικότητα στις ιστορίες που παρακολουθούν
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ζουν μπροστά από μια οθόνη, ενημερώνονται, ψυχαγωγούνται και επικοινωνούν μέσα από αυτήν. Για τη Gen Ζ, οι ταινίες και οι σειρές δεν αποτελούν απλώς μέσα διασκέδασης, αλλά τρόπο έκφρασης, ταύτισης και κοινωνικής σύνδεσης. Το πώς επιλέγουν να καταναλώνουν αυτό το περιεχόμενο, ποιες ιστορίες προτιμούν και τι ζητούν από τη σύγχρονη ψυχαγωγία, αποκαλύπτει η νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), φωτίζοντας τις τάσεις και τις αξίες μιας γενιάς που μεγαλώνει μέσα στις οθόνες.

Την ετήσια έκθεσή του με τίτλο «Έφηβοι & Οθόνες» δημοσίευσε το Κέντρο Ακαδημαϊκών και Αφηγητών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) με ευρήματα και πληροφορίες για τις προτιμήσεις των νεαρών καταναλωτών μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ. Η έκθεση, που αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος «Teens & Screens», παρουσιάζει τα νέα δεδομένα για το πώς οι νέοι ηλικίας 10 έως 24 ετών καταναλώνουν και αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο των μέσων ψυχαγωγίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα από τις 13 έως τις 25 Αυγούστου και περιέλαβε 1.500 συμμετέχοντες από όλη τη χώρα. Το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό της αμερικανικής νεολαίας ως προς τη φυλετική, εθνοτική, έμφυλη, σεξουαλική, κοινωνικοοικονομική και γεωγραφική ποικιλία. Τα αποτελέσματα της φετινής έκθεσης προσφέρουν μια σαφή εικόνα των νέων τάσεων στη συμπεριφορά του νεανικού κοινού.

Wednesday
https://www.instagram.com/wednesdaynetflix/

Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα ευρήματα είναι η αυξανόμενη προτίμηση των εφήβων στο animation. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που προτιμούν κινούμενα σχέδια έναντι της ζωντανής δράσης αυξήθηκε από 42 % το προηγούμενο έτος σε 48,5 % το 2025. Η προτίμηση αυτή δεν περιορίζεται στους νεότερους εφήβους, καθώς σχεδόν το 48 % των ατόμων ηλικίας 19 έως 24 ετών δήλωσαν ότι προτιμούν επίσης τα κινούμενα σχέδια. Η έρευνα καταγράφει επίσης ότι το είδος του περιεχομένου που οι νέοι επιλέγουν να παρακολουθούν με φίλους τους είναι κυρίως οι ταινίες, οι οποίες προηγούνται των βιντεοπαιχνιδιών και των συναυλιών. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, οι έφηβοι απάντησαν ότι το να πάνε να δουν μια νέα ταινία στους κινηματογράφους αποτελεί την κορυφαία δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου.

Η μελέτη του UCLA επισημαίνει ότι το 53 % των νέων συζητά περισσότερο για ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με τους φίλους του παρά για περιεχόμενο που βλέπει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν και το 57% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι παρακολουθεί ταινίες και τηλεοπτικές σειρές πιο συχνά απ’ ό,τι θεωρούν οι μεγαλύτερες γενιές, σχεδόν το 80% παραδέχθηκε ότι προτιμά να το κάνει μέσω πλατφορμών, αντί να τις βλέπει στην τηλεόραση ή στη μεγάλη οθόνη.

Η έμφαση στις φιλίες και στις κοινές εμπειρίες αντικατοπτρίζεται και στις αφηγηματικές προτιμήσεις των ερωτηθέντων. Το 32 % δήλωσε ότι προτιμά να βλέπει ιστορίες «για ανθρώπους με ζωές σαν τη δική μου» σε σχέση με φανταστικά σενάρια. Επιπλέον, το 59,7 % των νέων θέλει να βλέπει περισσότερες ιστορίες στις οποίες το κεντρικό θέμα είναι οι φιλίες, ενώ πάνω από το 54 % επιθυμεί την απεικόνιση χαρακτήρων που δεν ενδιαφέρονται για ρομαντικές σχέσεις. Αντίστοιχα, το 54,9 % θέλει να βλέπει περισσότερες φιλίες να αναπτύσσονται μεταξύ διαφορετικών φύλων, ενώ το 49 % ζητά περισσότερες ιστορίες φιλίας μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

www.imdb.com

Η ρομαντική θεματολογία βρίσκεται πλέον χαμηλά στις προτιμήσεις των νέων. Το 60,9 % των ερωτηθέντων δήλωσε ότι επιθυμεί οι ρομαντικές σχέσεις να απεικονίζονται περισσότερο ως «φιλίες ανάμεσα στο ζευγάρι παρά ως σεξουαλικές σχέσεις», ενώ το 48,4 % θεωρεί ότι «υπάρχει υπερβολική ποσότητα σεξ και σεξουαλικού περιεχομένου στις ταινίες και στις τηλεοπτικές σειρές». Τα λεγόμενα «τοξικά» μοτίβα, όπως τα ερωτικά τρίγωνα και οι καταχρηστικές σχέσεις, κατατάσσονται ανάμεσα στα πιο κουραστικά και ανεπιθύμητα θέματα. Η αλλαγή αυτή στις προτιμήσεις έρχεται να ανατρέψει τα στερεότυπα που για δεκαετίες καθόριζαν το νεανικό κοινό, από το «Where the Boys Are» της δεκαετίας του 1960 μέχρι το «American Pie» του 1999 και το «Superbad» του 2007, ταινίες που στηρίζονταν στο σεξουαλικό στοιχείο και την πρόκληση. Σήμερα, οι νέοι ζητούν αυθεντικότητα, συναισθηματικό ρεαλισμό και ιστορίες που προβάλλουν σχέσεις με ουσία και αληθινό βάθος.

www.netflix.com

Η έρευνα δείχνει πως οι νέοι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για τον κινηματογράφο και την κοινή εμπειρία της θέασης, αλλά διεκδικούν περιεχόμενο που να αντικατοπτρίζει τις δικές τους ζωές και αξίες. Οι δημοφιλέστερες αναφορές των ερωτηθέντων σε αγαπημένες σειρές και ταινίες περιλαμβάνουν τίτλους όπως «Stranger Things», «Wednesday», «SpongeBob SquarePants» και «Spider-Man».

Οι 25 κορυφαίες απαντήσεις στο ερώτημα «Ποια είναι η αγαπημένη σου εκπομπή ή ταινία;»

  1. Stranger Things
  2. Wednesday
  3. SpongeBob SquarePants
  4. Spider-Man
  5. Family Guy
  6. The Vampire Diaries
  7. The Summer I Turned Pretty
  8. Breaking Bad
  9. KPop Demon Hunters
  10. Supernatural
  11. Dexter
  12. Superman
  13. Squid Game
  14. The Walking Dead
  15. Tom and Jerry
  16. Friends
  17. Ginny & Georgia
  18. The Rookie
  19. BMF
  20. Rick and Morty
  21.  Game of Thrones
  22. Naruto
  23. Jurassic Park / World Franchise
  24. Bob’s Burgers
  25. Coraline

Η έκθεση του UCLA συνοδεύεται από το ετήσιο συνέδριο «Teens & Screens Summit», που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, όπου ο σκηνοθέτης και παραγωγός Greg Berlanti τιμήθηκε με το πρώτο Social Impact Award που φέρει το όνομά του.

