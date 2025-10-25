Ο Alex Warren κατακτά ξανά την κορυφή με το Ordinary

Το τραγούδι «Ordinary» του Alex Warren φτάνει στο Νο. 1 του Billboard Adult Contemporary, σπάζοντας ρεκόρ και επιβεβαιώνοντας ότι είναι το φαινόμενο της χρονιάς

Ο Alex Warren συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στα charts με το τραγούδι «Ordinary», το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Billboard Adult Contemporary για την εβδομάδα που λήγει στις 25 Οκτωβρίου. Η νέα αυτή επιτυχία έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας πως ο νεαρός τραγουδιστής και δημιουργός αποτελεί πλέον μία από τις πιο σταθερές παρουσίες στη σύγχρονη pop σκηνή. Το «Ordinary» έγραψε ιστορία τον Σεπτέμβριο, όταν έγινε το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια στην κορυφή του Billboard Pop Airplay, παραμένοντας στο Νο. 1 για 16 συνεχόμενες εβδομάδες.

Διάβασε επίσης: Ο Alex Warren γράφει ιστορία με το Ordinary

Με αυτό το επίτευγμα, ο Alex Warren ξεπέρασε το ρεκόρ του Ace of Base με το «The Sign», που κατείχε τον τίτλο από το 1994 με 14 εβδομάδες στην κορυφή.

Παράλληλα, το τραγούδι διανύει την 21η εβδομάδα του στο Νο. 1 του Adult Pop Airplay, ξεπερνώντας την επίδοση του The Weeknd με το «Blinding Lights» (2020), για τη μεγαλύτερη παραμονή ενός ανδρικού σόλο τραγουδιού στην κορυφή. Συνολικά, μόλις τρία τραγούδια έχουν παραμείνει περισσότερο στην πρώτη θέση: το «Smooth» του Santana με τον Rob Thomas (25 εβδομάδες, 1999-2000), το «Cruel Summer» της Taylor Swift (23 εβδομάδες, 2023-2024) και το «Wherever You Will Go» των The Calling (23 εβδομάδες, 2001-2002).

Το «Ordinary» έχει ήδη κατακτήσει και το Billboard Hot 100, όπου παρέμεινε στο Νο. 1 για 10 εβδομάδες, ενώ βρέθηκε και στην κορυφή του Songs of the Summer Chart, καθιερώνοντάς το ως ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια της χρονιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, το κομμάτι κατέγραψε 11,3 εκατομμύρια ακροατές στο Adult Contemporary ραδιοφωνικό κοινό για το διάστημα 10-16 Οκτωβρίου, καθιστώντας το το πιο πολυακουσμένο τραγούδι της εβδομάδας. Το Billboard, άλλωστε, ανανέωσε πρόσφατα τη μεθοδολογία του για το Adult Contemporary Chart, βασίζοντας πλέον την κατάταξη στο μέγεθος του κοινού, αντί αποκλειστικά στις ραδιοφωνικές αναπαραγωγές, ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματική απήχηση των τραγουδιών.

Το «Ordinary» είναι, επίσης, το πρώτο τραγούδι του 2025 που φτάνει στην κορυφή του Adult Contemporary και μόλις το δεύτερο συνολικά για τη χρονιά, μετά το «Beautiful Things» του Benson Boone τον Μάρτιο. Η επιτυχία του αποδεικνύει ότι, σε μια εποχή όπου οι περισσότερες ραδιοφωνικές λίστες στηρίζονται σε παλαιότερες επιτυχίες, ένα σύγχρονο κομμάτι μπορεί ακόμη να κυριαρχήσει και να ανανεώσει τον ήχο του format.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: MTV VMAs 2025: Όσα δεν ξερεις για τον Alex Warren, τον Νο1 νέο καλλιτέχνη της χρονιάς

Δες κι αυτό…