Lux: Το νέο album της Rosalía που μετατρέπει την μουσική σε προσευχή

Η Rosalía επέστρεψε και αυτή τη φορά δεν ήρθε απλώς για να λανσάρει ένα ακόμα δίσκο, αλλά για να επαναπροσδιορίσει το τι σημαίνει pop τέχνη. Το νέο της άλμπουμ, με τίτλο «Lux», κυκλοφόρησε στις 7 Νοεμβρίου 2025 και μοιάζει περισσότερο με τελετουργία παρά με μουσική κυκλοφορία. Πρόκειται για ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στη θρησκευτική ιεροτελεστία, το όραμα και την πειραματική όπερα, ένα άλμπουμ που επιχειρεί να φωτίσει την πιο εσωτερική πλευρά της δημιουργού του.

Το «Lux» ξεδιπλώνεται σαν ένα ταξίδι γύρω από την έννοια του φωτός, από τη λάμψη της καθαρότητας έως τη σκιά της βαρύτητας και τον αποχαιρετισμό. Η Rosalia τραγουδά σε πολλές γλώσσες, συνδυάζοντας παραδοσιακές μουσικές επιρροές (φάδο, φλαμένκο) με ορχηστρικές ενορχηστρώσεις, παιδικές χορωδίες και σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους. Το αποτέλεσμα είναι ένα έργο μεγαλοπρεπές και προσωπικό, ένα καλλιτεχνικό statement που σηματοδοτεί την επόμενη φάση της καριέρας της μετά το εκρηκτικό «Motomami».

Η πρώτη γεύση ήρθε με το single «Berghain», μια εντυπωσιακή συνεργασία με την Björk και τον Yves Tumor. Το τραγούδι συνδυάζει ηλεκτρονικά μοτίβα, χορωδιακά μέρη και κινηματογραφική ατμόσφαιρα, ενώ στο βίντεο –σκηνοθετημένο από τον Nicolás Méndez– η Björk εμφανίζεται μεταμορφωμένη σε πουλί, μέσα σε ένα σουρεαλιστικό και συμβολικό σύμπαν. Η συνεργασία αυτή μοιάζει με συνάντηση δύο καλλιτεχνικών κόσμων: της πρωτοποριακής ευαισθησίας της Björk και της πολυπολιτισμικής, τελετουργικής αισθητικής της Rosalia.

Το Lux ηχογραφήθηκε με τη συμμετοχή της London Symphony Orchestra και διαφόρων παραδοσιακών συνόλων, όπως η Escolania de Montserrat, δίνοντας στο έργο μια σχεδόν ιερουργική διάσταση. Παρά τις διαρροές που προηγήθηκαν της κυκλοφορίας του, το άλμπουμ κατάφερε να διατηρήσει τον μυστικισμό του, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η Rosalia δεν κυκλοφορεί απλώς μουσική, δημιουργεί τελετουργίες.

Με το «Lux», η Rosalia ξεπερνά τα όρια του mainstream και μετατρέπει την pop σε μια μορφή σύγχρονης τέχνης που αγγίζει την ψυχή. Είναι μια δήλωση ωριμότητας και τόλμης, ένα έργο που αποδεικνύει πως η μουσική της μπορεί να είναι ταυτόχρονα παγκόσμια και βαθιά προσωπική, παραδοσιακή και μελλοντική, ιερή και εκρηκτικά ανθρώπινη.

