MadWalk Banner
Μουσικά Νέα 08.11.2025

Lux: Το νέο album της Rosalía που μετατρέπει την μουσική σε προσευχή

Rosalia
Η Ισπανίδα καλλιτέχνιδα επιστρέφει με ένα άλμπουμ που συνδέει το φως, τη μυσταγωγία και την avant-garde κουλτούρα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Rosalía επέστρεψε και αυτή τη φορά δεν ήρθε απλώς για να λανσάρει ένα ακόμα δίσκο, αλλά για να επαναπροσδιορίσει το τι σημαίνει pop τέχνη. Το νέο της άλμπουμ, με τίτλο «Lux», κυκλοφόρησε στις 7 Νοεμβρίου 2025 και μοιάζει περισσότερο με τελετουργία παρά με μουσική κυκλοφορία. Πρόκειται για ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στη θρησκευτική ιεροτελεστία, το όραμα και την πειραματική όπερα, ένα άλμπουμ που επιχειρεί να φωτίσει την πιο εσωτερική πλευρά της δημιουργού του.

Το «Lux» ξεδιπλώνεται σαν ένα ταξίδι γύρω από την έννοια του φωτός, από τη λάμψη της καθαρότητας έως τη σκιά της βαρύτητας και τον αποχαιρετισμό. Η Rosalia τραγουδά σε πολλές γλώσσες, συνδυάζοντας παραδοσιακές μουσικές επιρροές (φάδο, φλαμένκο) με ορχηστρικές ενορχηστρώσεις, παιδικές χορωδίες και σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους. Το αποτέλεσμα είναι ένα έργο μεγαλοπρεπές και προσωπικό, ένα καλλιτεχνικό statement που σηματοδοτεί την επόμενη φάση της καριέρας της μετά το εκρηκτικό «Motomami».

rosalia
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Διάβασε επίσης: Η Gwen Stefani υποδέχεται τις γιορτές με το νέο της τραγούδι «Shake the Snow Globe»

Η πρώτη γεύση ήρθε με το single «Berghain», μια εντυπωσιακή συνεργασία με την Björk και τον Yves Tumor. Το τραγούδι συνδυάζει ηλεκτρονικά μοτίβα, χορωδιακά μέρη και κινηματογραφική ατμόσφαιρα, ενώ στο βίντεο –σκηνοθετημένο από τον Nicolás Méndez– η Björk εμφανίζεται μεταμορφωμένη σε πουλί, μέσα σε ένα σουρεαλιστικό και συμβολικό σύμπαν. Η συνεργασία αυτή μοιάζει με συνάντηση δύο καλλιτεχνικών κόσμων: της πρωτοποριακής ευαισθησίας της Björk και της πολυπολιτισμικής, τελετουργικής αισθητικής της Rosalia.

rosalia
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Το Lux ηχογραφήθηκε με τη συμμετοχή της London Symphony Orchestra και διαφόρων παραδοσιακών συνόλων, όπως η Escolania de Montserrat, δίνοντας στο έργο μια σχεδόν ιερουργική διάσταση. Παρά τις διαρροές που προηγήθηκαν της κυκλοφορίας του, το άλμπουμ κατάφερε να διατηρήσει τον μυστικισμό του, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η Rosalia δεν κυκλοφορεί απλώς μουσική, δημιουργεί τελετουργίες.

Rosalia
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Με το «Lux», η Rosalia ξεπερνά τα όρια του mainstream και μετατρέπει την pop σε μια μορφή σύγχρονης τέχνης που αγγίζει την ψυχή. Είναι μια δήλωση ωριμότητας και τόλμης, ένα έργο που αποδεικνύει πως η μουσική της μπορεί να είναι ταυτόχρονα παγκόσμια και βαθιά προσωπική, παραδοσιακή και μελλοντική, ιερή και εκρηκτικά ανθρώπινη.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Bang Chan ενώνει τις δυνάμεις του με τον οίκο Fendi και κυκλοφορεί το τραγούδι Roman Empire (Video)

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Rosalia νέο άλμουμ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ariana Grande και η Cynthia Erivo «μαγεύουν» στο νέο live album του Wicked

Η Ariana Grande και η Cynthia Erivo «μαγεύουν» στο νέο live album του Wicked

08.11.2025
Επόμενο
To γούνινο παλτό είναι το fashion item που θα σε κάνει να λατρέψεις τον χειμωνιάτικο καιρό

To γούνινο παλτό είναι το fashion item που θα σε κάνει να λατρέψεις τον χειμωνιάτικο καιρό

08.11.2025

Δες επίσης

Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Σαρώνει ο Kendrick Lamar εκτός η Taylor Swift
Μουσικά Νέα

Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Σαρώνει ο Kendrick Lamar εκτός η Taylor Swift

08.11.2025
Η Ariana Grande και η Cynthia Erivo «μαγεύουν» στο νέο live album του Wicked
Μουσικά Νέα

Η Ariana Grande και η Cynthia Erivo «μαγεύουν» στο νέο live album του Wicked

08.11.2025
Η Sabrina Carpenter ανεβάζει στη σκηνή τη Nicole Kidman και το κοινό παραληρεί
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter ανεβάζει στη σκηνή τη Nicole Kidman και το κοινό παραληρεί

07.11.2025
Νέο κεφάλαιο για την Evangelia στη Eurovision: Τι αποκαλύπτει για το τραγούδι της
Μουσικά Νέα

Νέο κεφάλαιο για την Evangelia στη Eurovision: Τι αποκαλύπτει για το τραγούδι της

07.11.2025
H Νίνα Λοτσάρη κάνει αποκαλύψεις για το τραγούδι της για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

H Νίνα Λοτσάρη κάνει αποκαλύψεις για το τραγούδι της για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026

07.11.2025
Όταν το «μπλοκ» στο insta παίρνει άλλη αξία! Lafis & Joanne κάνουν την ανατροπή
Μουσικά Νέα

Όταν το «μπλοκ» στο insta παίρνει άλλη αξία! Lafis & Joanne κάνουν την ανατροπή

07.11.2025
Eurovision 2025: Η πρώτη δήλωση της Antigoni για την Κύπρο μετά την ανακοίνωση του ΡΙΚ
Μουσικά Νέα

Eurovision 2025: Η πρώτη δήλωση της Antigoni για την Κύπρο μετά την ανακοίνωση του ΡΙΚ

07.11.2025
Καλλονή από τη Χιλή τραγουδά death metal σαν δαίμονας και λάμπει σαν βασίλισσα – Δες το video που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Καλλονή από τη Χιλή τραγουδά death metal σαν δαίμονας και λάμπει σαν βασίλισσα – Δες το video που έγινε viral

07.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους
Reviews

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

07.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου