MadWalk Banner
Μουσικά Νέα 08.11.2025

Η Ariana Grande και η Cynthia Erivo «μαγεύουν» στο νέο live album του Wicked

Η Cynthia Erivo και η Ariana Grande επαναφέρουν τη μαγεία του «Wicked» με ένα live album που συνδυάζει θέατρο, κινηματογράφο και συναίσθημα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η πολυαναμενόμενη ζωντανή ηχογράφηση του μουσικού θεάματος «Wicked: One Wonderful Night (Live)» είναι πλέον διαθέσιμη για streaming, χαρίζοντας στους θαυμαστές τη δυνατότητα να ξαναζήσουν τη μαγεία της ξεχωριστής βραδιάς που μεταδόθηκε από το NBC. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες και περιλαμβάνει μοναδικές ερμηνείες των πρωταγωνιστριών Cynthia Erivo και Ariana Grande, μαζί με τους Jeff Goldblum, Bowen Yang, Ethan Slater και Marissa Bode. Το album περιλαμβάνει δέκα live εκτελέσεις, μεταξύ των οποίων τα εμβληματικά τραγούδια «Defying Gravity», «Popular» και «The Wizard and I».

https://www.instagram.com/wickedmovie/

Διάβασε επίσης: O λόγος που η Ariana Grande δεν πήγε στην πρεμιέρα του Wicked: For Good στη Βραζιλία

Τη μουσική διεύθυνση ανέλαβε ο Stephen Oremus, ο οποίος είναι και ο εκτελεστικός παραγωγός του soundtrack της επερχόμενης κινηματογραφικής συνέχειας «Wicked: For Good». Η ορχήστρα των 37 μουσικών δίνει στο album μια θεαματική, κινηματογραφική διάσταση που συνδυάζει το μεγαλείο του Broadway με τη δύναμη της ζωντανής ερμηνείας.

www.instagram.com/arianagrande

Σε επίσημη ανακοίνωση των παραγωγών αναφέρεται: «Από το Broadway έως τη μεγάλη οθόνη, το “Wicked” έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, μια ιστορία για τη φιλία, το θάρρος και τη δύναμη να υψώνεις τη φωνή σου απέναντι στην αδικία. Το νέο, ζωντανό album τιμά αυτή την κληρονομιά, ενώνοντας γενιές θαυμαστών και αποτυπώνοντας τον συναισθηματικό παλμό ενός από τα πιο αγαπημένα μιούζικαλ όλων των εποχών».

Η μετάδοση του δίωρου τηλεοπτικού σόου από το NBC ήταν η πρώτη ευκαιρία για το κοινό να δει τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande να ερμηνεύουν ζωντανά το «What Is This Feeling?» και άλλα κλασικά κομμάτια του «Wicked», προσφέροντας μια προεπισκόπηση της επερχόμενης ταινίας «Wicked: For Good».

Η κινηματογραφική συνέχεια «Wicked: For Good» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 21 Νοεμβρίου, συνοδευόμενη από soundtrack, το οποίο αναμένεται την ίδια ημέρα. Το «Wicked: One Wonderful Night (Live)» είναι πλέον διαθέσιμο για ακρόαση και αποτελεί μια συγκινητική γέφυρα ανάμεσα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και τη μουσική, αποδεικνύοντας ότι η ιστορία της Elphaba και της Glinda εξακολουθεί να εμπνέει, να συγκινεί και να μαγεύει, όπως την πρώτη φορά που ακούστηκε η φράση «Defying Gravity».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Ariana Grande κυκλοφορεί επετειακό Positions με 6 live εκτελέσεις

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
album Ariana Grande Cynthia Erivo Wicked
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μην αφήνεις τον χειμώνα να σου «ρουφήξει» τη διάθεση – 6 tips για είσαι πάντα στο καλύτερο mood

Μην αφήνεις τον χειμώνα να σου «ρουφήξει» τη διάθεση – 6 tips για είσαι πάντα στο καλύτερο mood

07.11.2025
Επόμενο
Lux: Το νέο album της Rosalía που μετατρέπει την μουσική σε προσευχή

Lux: Το νέο album της Rosalía που μετατρέπει την μουσική σε προσευχή

08.11.2025

Δες επίσης

Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Σαρώνει ο Kendrick Lamar εκτός η Taylor Swift
Μουσικά Νέα

Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Σαρώνει ο Kendrick Lamar εκτός η Taylor Swift

08.11.2025
Lux: Το νέο album της Rosalía που μετατρέπει την μουσική σε προσευχή
Μουσικά Νέα

Lux: Το νέο album της Rosalía που μετατρέπει την μουσική σε προσευχή

08.11.2025
Η Sabrina Carpenter ανεβάζει στη σκηνή τη Nicole Kidman και το κοινό παραληρεί
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter ανεβάζει στη σκηνή τη Nicole Kidman και το κοινό παραληρεί

07.11.2025
Νέο κεφάλαιο για την Evangelia στη Eurovision: Τι αποκαλύπτει για το τραγούδι της
Μουσικά Νέα

Νέο κεφάλαιο για την Evangelia στη Eurovision: Τι αποκαλύπτει για το τραγούδι της

07.11.2025
H Νίνα Λοτσάρη κάνει αποκαλύψεις για το τραγούδι της για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

H Νίνα Λοτσάρη κάνει αποκαλύψεις για το τραγούδι της για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026

07.11.2025
Όταν το «μπλοκ» στο insta παίρνει άλλη αξία! Lafis & Joanne κάνουν την ανατροπή
Μουσικά Νέα

Όταν το «μπλοκ» στο insta παίρνει άλλη αξία! Lafis & Joanne κάνουν την ανατροπή

07.11.2025
Eurovision 2025: Η πρώτη δήλωση της Antigoni για την Κύπρο μετά την ανακοίνωση του ΡΙΚ
Μουσικά Νέα

Eurovision 2025: Η πρώτη δήλωση της Antigoni για την Κύπρο μετά την ανακοίνωση του ΡΙΚ

07.11.2025
Καλλονή από τη Χιλή τραγουδά death metal σαν δαίμονας και λάμπει σαν βασίλισσα – Δες το video που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Καλλονή από τη Χιλή τραγουδά death metal σαν δαίμονας και λάμπει σαν βασίλισσα – Δες το video που έγινε viral

07.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους
Reviews

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

07.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Από βάφλες μέχρι pancakes: Τα πρωτεϊνικά πρωινά που θα γεμίσουν το στομάχι σου χωρίς τύψεις

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

Σμαράγδα Καρύδη: Οι vintage πινελιές συναντούν το σύγχρονο design στο σαλόνι της

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

6 λαχανικά που είναι καλύτερα κατεψυγμένα παρά φρέσκα

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Από το «Δύο Ξένοι» στο «Maestro»: Πόσο άλλαξε το φλερτ στην ελληνική TV

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Με 1,68 εκατ. ευρώ συμμετέχει η ΕΡΤ στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia»

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Αφορολόγητη τηλεόραση, με την ανοχή της κυβέρνησης

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Energean για τη συμφωνία με ExxonMobil και Helleniq Energy: Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Συμφωνία Farm-In

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον για τα δύο έθνη μας»

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου

Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της Ανατολικής Μεσογείου