Η Ariana Grande και η Cynthia Erivo «μαγεύουν» στο νέο live album του Wicked

Η πολυαναμενόμενη ζωντανή ηχογράφηση του μουσικού θεάματος «Wicked: One Wonderful Night (Live)» είναι πλέον διαθέσιμη για streaming, χαρίζοντας στους θαυμαστές τη δυνατότητα να ξαναζήσουν τη μαγεία της ξεχωριστής βραδιάς που μεταδόθηκε από το NBC. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες και περιλαμβάνει μοναδικές ερμηνείες των πρωταγωνιστριών Cynthia Erivo και Ariana Grande, μαζί με τους Jeff Goldblum, Bowen Yang, Ethan Slater και Marissa Bode. Το album περιλαμβάνει δέκα live εκτελέσεις, μεταξύ των οποίων τα εμβληματικά τραγούδια «Defying Gravity», «Popular» και «The Wizard and I».

Τη μουσική διεύθυνση ανέλαβε ο Stephen Oremus, ο οποίος είναι και ο εκτελεστικός παραγωγός του soundtrack της επερχόμενης κινηματογραφικής συνέχειας «Wicked: For Good». Η ορχήστρα των 37 μουσικών δίνει στο album μια θεαματική, κινηματογραφική διάσταση που συνδυάζει το μεγαλείο του Broadway με τη δύναμη της ζωντανής ερμηνείας.

Σε επίσημη ανακοίνωση των παραγωγών αναφέρεται: «Από το Broadway έως τη μεγάλη οθόνη, το “Wicked” έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, μια ιστορία για τη φιλία, το θάρρος και τη δύναμη να υψώνεις τη φωνή σου απέναντι στην αδικία. Το νέο, ζωντανό album τιμά αυτή την κληρονομιά, ενώνοντας γενιές θαυμαστών και αποτυπώνοντας τον συναισθηματικό παλμό ενός από τα πιο αγαπημένα μιούζικαλ όλων των εποχών».

Η μετάδοση του δίωρου τηλεοπτικού σόου από το NBC ήταν η πρώτη ευκαιρία για το κοινό να δει τη Cynthia Erivo και την Ariana Grande να ερμηνεύουν ζωντανά το «What Is This Feeling?» και άλλα κλασικά κομμάτια του «Wicked», προσφέροντας μια προεπισκόπηση της επερχόμενης ταινίας «Wicked: For Good».

Η κινηματογραφική συνέχεια «Wicked: For Good» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 21 Νοεμβρίου, συνοδευόμενη από soundtrack, το οποίο αναμένεται την ίδια ημέρα. Το «Wicked: One Wonderful Night (Live)» είναι πλέον διαθέσιμο για ακρόαση και αποτελεί μια συγκινητική γέφυρα ανάμεσα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και τη μουσική, αποδεικνύοντας ότι η ιστορία της Elphaba και της Glinda εξακολουθεί να εμπνέει, να συγκινεί και να μαγεύει, όπως την πρώτη φορά που ακούστηκε η φράση «Defying Gravity».

