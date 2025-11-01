MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 01.11.2025

Η Ariana Grande κυκλοφορεί επετειακό Positions με 6 live εκτελέσεις

5 χρόνια μετά το άλμπουμ που καθόρισε τη σύγχρονη pop της δεκαετίας, η Ariana Grande επιστρέφει με έξι ζωντανές εκτελέσεις
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Ariana Grande γιορτάζει την πέμπτη επέτειο του έκτου της στούντιο album, «Positions», με την κυκλοφορία ενός νέου EP 6 τραγουδιών, με τίτλο «Positions (Vevo Official Live Performances)». Το mini album περιλαμβάνει ζωντανές εκτελέσεις που ηχογραφήθηκαν το 2021 στο πλαίσιο της συνεργασίας της τραγουδίστριας με το Vevo, τιμώντας τη δουλειά που σημάδεψε την πορεία της στη δεκαετία του 2020.  Στο EP περιλαμβάνονται οι ζωντανές εκτελέσεις των τραγουδιών «POV», «Positions», «Safety Net» με τη συμμετοχή του Ty Dolla $ign, «My Hair», «34+35» και «Off the Table» με τον The Weeknd. Η κυκλοφορία τους σε ένα ενιαίο project έρχεται να θυμίσει τη φρεσκάδα και την καλλιτεχνική ωριμότητα της Ariana Grande σε μια από τις πιο δημιουργικές φάσεις της καριέρας της.

Διάβασε επίσης: Αντίο στο ξανθό! Η Ariana Grande γίνεται πάλι μελαχρινή- Δες την αλλαγή

Το τραγούδι «Positions» είχε κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, ενώ το «34+35» ακολούθησε στο Νο. 2, οδηγώντας το ομώνυμο άλμπουμ στην κορυφή του Billboard 200, αποτελώντας έτσι το πέμπτο No. 1 άλμπουμ της Ariana Grande.

Πέρα από την επετειακή κυκλοφορία, η Ariana Grande ετοιμάζεται και για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του κινηματογραφικού sequel «Wicked: For Good». Η ταινία θα τη φέρει ξανά σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Jon M. Chu και τη συμπρωταγωνίστριά της Cynthia Erivo, ενώ θα συμμετέχουν επίσης οι Michelle Yeoh, Jeff Goldblum και Jonathan Bailey. Το πρώτο μέρος του «Wicked», που προβλήθηκε πέρσι, σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, με εισπράξεις άνω των 750 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, καθιστώντας το την πιο επιτυχημένη κινηματογραφική μεταφορά μιούζικαλ του Broadway όλων των εποχών.

Με το νέο της EP, η Ariana Grande επιστρέφει στα θεμέλια του σύγχρονου pop ήχου που η ίδια καθόρισε, αποδεικνύοντας πως πέντε χρόνια μετά το «Positions», η φωνή και το ύφος της παραμένουν εξίσου γοητευτικά, δυναμικά και αφοπλιστικά επίκαιρα.

Διάβασε επίσης: Γιατί η Ariana Grande σκεφτόταν να εγκαταλείψει τη μουσική και τι την έκανε να επιστρέψει

