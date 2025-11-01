MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 01.11.2025

Το κλασικό καπέλο που καθιέρωσε η Jackie O. επιστρέφει πιο φρέσκο από ποτέ

pillbox_hat
Η επιστροφή του κλασικού καπέλου pillbox φέρνει τη διαχρονική κομψότητα των ’50s στο σήμερα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μόδα συχνά επιστρέφει στις ρίζες της, αλλά ορισμένα κομμάτια ξεπερνούν το χρόνο. Ένα από αυτά είναι το κλασικό pillbox, ένα σύμβολο θηλυκότητας και κομψότητας που καθιερώθηκε τη δεκαετία του ’50 και έκανε τη Jackie Kennedy Onassis να γίνει icon. Σήμερα, το μικρό, αυστηρό σε γραμμή καπέλο επιστρέφει, όχι ως ρετρό αναπαράσταση, αλλά ως statement αξεσουάρ που αναδεικνύει τη δύναμη της λιτής, αβίαστα chic αισθητικής.

Η αναβίωση αυτού του αξεσουάρ δεν είναι απλώς μια τάση, είναι μια υπενθύμιση ότι η κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολές. Συνδυάζεται με tailored παλτό, structured σύνολα ή ανδρικού τύπου blazer, προσθέτοντας αυστηρότητα χωρίς να χάνει τη θηλυκότητά του. Με αυτό το καπέλο, ακόμα και τα πιο απλά outfits αποκτούν προσωπικότητα και διακριτικό glamour.

pillbox_hat
https://www.instagram.com/le_trap_official/

Διάβασε επίσης: Δερμάτινη καμπαρτίνα: Το must-have πανωφόρι της σεζόν και 4 σχέδια που προτείνουμε να αγοράσεις

Στις καθημερινές εμφανίσεις, μπορεί να μεταμορφώσει ένα casual σύνολο. Ένα κοντό σακάκι με φαρδύ παντελόνι και μπότες με χαμηλό τακούνι αποκτούν αμέσως χαρακτήρα, ενώ γάντια, κασκόλ ή μια κλασική τσάντα ολοκληρώνουν το look με διακριτικό αλλά εντυπωσιακό τρόπο. Για πιο τολμηρές εμφανίσεις, εκδοχές σε animal print ή έντονα χρώματα δίνουν παιχνιδιάρικη διάσταση, χωρίς να χάνεται η αίσθηση sophistication.

pillbox_hat

Η κομψότητα ενισχύεται από τη φροντίδα στη λεπτομέρεια: sleek ponytail ή χαμηλός κότσος, minimal μακιγιάζ με έντονο eyeliner και nude χείλη, δημιουργούν την τέλεια αρμονία ανάμεσα στο αξεσουάρ και το πρόσωπο. Το συγκεκριμένο καπέλο γίνεται έτσι το σημείο αναφοράς κάθε εμφάνισης, φέρνοντας την ιστορία της μόδας στο σήμερα με έναν τρόπο που φαίνεται αυθόρμητος αλλά βαθιά μελετημένος.

pillbox_hat

Σε μια εποχή όπου η μόδα κινείται ανάμεσα στην υπερβολή και την απλότητα, η επιστροφή του pillbox υπενθυμίζει ότι η κομψότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, η πινελιά που μετατρέπει κάθε outfit σε διαχρονικό statement, συνδυάζοντας ιστορία, χαρακτήρα και στιλ με διακριτικό τρόπο.

Διάβασε επίσης: Minimal με attitude: Tα fashion updates που ξεχωρίζουν φέτος

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ariana Grande κυκλοφορεί επετειακό Positions με 6 live εκτελέσεις

Η Ariana Grande κυκλοφορεί επετειακό Positions με 6 live εκτελέσεις

01.11.2025
Επόμενο
Το Downton Abbey: The Grand Finale ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 100 εκατομμύρια δολάρια

Το Downton Abbey: The Grand Finale ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 100 εκατομμύρια δολάρια

01.11.2025

Δες επίσης

Μισείς το φριζάρισμα; Αυτά τα 5 hacks θα σε σώσουν
Beauty

Μισείς το φριζάρισμα; Αυτά τα 5 hacks θα σε σώσουν

01.11.2025
Το βραδινό ritual που θα σε κάνει να αποκοιμιέσαι σε 5 λεπτά – Χωρίς χάπια και χωρίς άγχος
Life

Το βραδινό ritual που θα σε κάνει να αποκοιμιέσαι σε 5 λεπτά – Χωρίς χάπια και χωρίς άγχος

31.10.2025
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνήψε μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου…
Corporate News

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνήψε μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου…

31.10.2025
Έτσι θα στήσεις το τέλειο home gym με budget κάτω από 100 ευρώ
Fitness

Έτσι θα στήσεις το τέλειο home gym με budget κάτω από 100 ευρώ

31.10.2025
Κοντά, με φράντζα ή layers; Αυτά τα 5 κουρέματα είναι must για τον χειμώνα
Beauty

Κοντά, με φράντζα ή layers; Αυτά τα 5 κουρέματα είναι must για τον χειμώνα

31.10.2025
Δερμάτινη καμπαρτίνα: Το must-have πανωφόρι της σεζόν και 4 σχέδια που προτείνουμε να αγοράσεις
Fashion

Δερμάτινη καμπαρτίνα: Το must-have πανωφόρι της σεζόν και 4 σχέδια που προτείνουμε να αγοράσεις

31.10.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες
Life

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

31.10.2025
Το eyeliner όπως δεν το έχεις ξαναδεί – 6 βήματα για άψογη εφαρμογή
Beauty

Το eyeliner όπως δεν το έχεις ξαναδεί – 6 βήματα για άψογη εφαρμογή

31.10.2025
Minimal με attitude: Tα fashion updates που ξεχωρίζουν φέτος
Fashion

Minimal με attitude: Tα fashion updates που ξεχωρίζουν φέτος

31.10.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!