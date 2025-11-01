Το Downton Abbey: The Grand Finale ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 100 εκατομμύρια δολάρια

Η κινηματογραφική αυλαία της βρετανικής σειράς κλείνει με εμπορική επιτυχία και μια συγκινητική επιστροφή στη μεγαλοπρέπεια του Downton

Η αριστοκρατική οικογένεια των Crawley αποχαιρετά το κοινό της με θριαμβευτικό τρόπο, καθώς η ταινία «Downton Abbey: The Grand Finale» ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Η τρίτη και τελευταία κινηματογραφική συνέχεια του δημοφιλούς franchise, που αποτελεί αποχαιρετισμό στη σειρά-φαινόμενο του βρετανικού τηλεοπτικού δράματος, έχει αποφέρει μέχρι σήμερα 104 εκατομμύρια δολάρια στο box office, εκ των οποίων 45 εκατομμύρια προέρχονται από την αμερικανική αγορά και 55 εκατομμύρια από τη διεθνή.

Η επιτυχία του φιλμ, παραγωγής Focus Features, αποδεικνύει πως οι μακροχρόνιοι θαυμαστές της ιστορίας του Downton Abbey δεν έχουν κουραστεί από τις ίντριγκες, τις κοινωνικές αντιθέσεις και τη νοσταλγική του ατμόσφαιρα. Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο, σημείωσε σταθερή πορεία στα ταμεία, γεγονός ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Τα έσοδα του «The Grand Finale» ξεπέρασαν εκείνα της προηγούμενης ταινίας της σειράς, «Downton Abbey: A New Era» (2022), η οποία είχε κυκλοφορήσει σε μια δύσκολη κινηματογραφική περίοδο, αμέσως μετά την πανδημία, και είχε συγκεντρώσει 92,6 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αν και καμία από τις δύο συνέχειες δεν κατάφερε να αγγίξει την τεράστια επιτυχία της πρώτης ταινίας του 2019, που είχε αποφέρει 194 εκατομμύρια δολάρια, η νέα κυκλοφορία δείχνει ότι το ενδιαφέρον του κοινού για το Downton παραμένει ζωντανό.

Τη σκηνοθεσία του «Downton Abbey: The Grand Finale» υπογράφει ο Simon Curtis, ο οποίος είχε αναλάβει και τη δεύτερη ταινία «A New Era». Το σενάριο φέρει την υπογραφή του δημιουργού της σειράς Julian Fellowes, ενώ το καστ περιλαμβάνει γνωστά πρόσωπα από το αρχικό τηλεοπτικό επιτελείο: Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, Paul Giamatti, Elizabeth McGovern και Penelope Wilton επιστρέφουν στους εμβληματικούς ρόλους τους, ολοκληρώνοντας τη μακρά πορεία του Downton με τον τρόπο που του αξίζει.

Το «Downton Abbey: The Grand Finale» λειτουργεί ως μια τρυφερή, νοσταλγική αποχαιρετιστήρια επιστολή σε έναν κόσμο αριστοκρατικής αίγλης και ανθρώπινου δράματος, που παραμένει διαχρονικά αγαπημένος για εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

