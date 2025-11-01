MadWalk 2025 by Τhree Cents
Food 01.11.2025

Η καρυδόπιτα που λατρεύει η Κατερίνα Καινούργιου – Δες την συνταγή

Η παρουσιάστρια δείχνει αναλυτικά τα υλικά για το γλυκό και το σιρόπι, προτείνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους να τη δοκιμάσουν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους followers της ένα από τα πιο… γλυκά της stories στο Instagram! Η παρουσιάστρια, που τελευταία βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων λόγω των φημών περί εγκυμοσύνης, δημοσίευσε τη συνταγή για το αγαπημένο της γλυκό, την καρυδόπιτα του Πέτρου Συρίγου, του σεφ της εκπομπής της Super Κατερίνα.

Στο story που ανέβασε, η Κατερίνα δείχνει αναλυτικά τα υλικά για το γλυκό και το σιρόπι, προτείνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους να τη δοκιμάσουν.

Μεταξύ άλλων, έγραψε χαρακτηριστικά πως πρόκειται για το αγαπημένο της γλυκό, επιβεβαιώνοντας ότι η καρυδόπιτα του Πέτρου Συρίγου έχει κερδίσει επάξια μια θέση στο top 3 των αγαπημένων της συνταγών.

Η συνταγή του γνωστού σεφ φαίνεται πως έχει ενθουσιάσει όχι μόνο την παρουσιάστρια αλλά και τους fans της, που ήδη άρχισαν να τη δοκιμάζουν στο σπίτι.
Άλλωστε, ο Πέτρος Συρίγος είναι γνωστός για τις εύκολες αλλά εντυπωσιακές δημιουργίες του και αυτή η καρυδόπιτα δεν αποτελεί εξαίρεση.

Η συνταγή του Πέτρου Συρίγου για την τέλεια καρυδόπιτα

