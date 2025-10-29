MadWalk 2025 by Τhree Cents
«Όχι» στις συνεντεύξεις, «ναι» στην αγάπη! Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την ιδιαίτερη περίοδο που διανύει

Κατερίνα Καινούργιου
Η παρουσιάστρια εξηγεί γιατί αποφεύγει τις συνεντεύξεις και μοιράζεται την ευτυχία της για το νέο κεφάλαιο στη ζωή και τη σχέση της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τον λόγο που έχει επιλέξει να μείνει μακριά από τις συνεντεύξεις το τελευταίο διάστημα εξήγησε η Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή τις δηλώσεις του Fipster, ο οποίος την καλεί εδώ και καιρό να εμφανιστεί στην εκπομπή του.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε on air πως αυτή την περίοδο προτιμά να κρατά αποστάσεις από τα φώτα των συνεντεύξεων, καθώς διανύει μια ιδιαίτερη και ευαίσθητη φάση της ζωής της. «Έχω πει ότι τώρα που περνάω μια πολύ ξεχωριστή περίοδο δεν θέλω να δώσω πουθενά συνέντευξη. Όταν έχεις μια καθημερινή εκπομπή, εκτίθεσαι ήδη πολύ και μερικά σχόλια μπορούν πραγματικά να σε επηρεάσουν. Δεν θέλω να το επιβαρύνω αυτό, οπότε για την ώρα, λέω “όχι”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατερίνα Καινούργιου
https://www.instagram.com/katken85/

Παράλληλα, η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε πως, παρότι έχει αρνηθεί προς το παρόν, έχει υποσχεθεί στον Fipster ότι όταν όλα μπουν στη θέση τους, θα του δώσει την πολυπόθητη συνέντευξη: «Δεν θα τη δώσω ακόμα, αλλά του έχω πει ότι όταν με το καλό όλα πάνε καλά, θα του τη χρωστάω αυτή τη συνέντευξη».


Η παρουσιάστρια, μέσα από την ίδια εκπομπή, προχώρησε και σε μια προσωπική αποκάλυψη, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής συμφώνου συμβίωσης με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. «Κι εγώ τώρα είμαι σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης. Το ψάχνω, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι να το κάνεις. Όταν έχεις τον άνθρωπό σου και ίσως και ένα παιδί, πρέπει να υπάρχει νομική ασφάλεια. Δεν γίνεται οι αποφάσεις να ανήκουν στους γονείς σου», είπε η Κατερίνα με ειλικρίνεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια αναμένεται σύντομα να επισημοποιήσει τη σχέση της, ενώ τον περασμένο Μάιο είχε δεχθεί πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της, ανακοινώνοντας τότε το χαρμόσυνο νέο με μια ρομαντική ανάρτηση στα social media.

Κατερίνα Καινούργιου
https://www.instagram.com/katken85/

Αν και οι φήμες τη θέλουν να είναι έγκυος, η ίδια προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα, επιλέγοντας να κρατήσει την προσωπική της ζωή πιο προστατευμένη από ποτέ.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσούμπης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
