Paris calling! Ρομαντικό ταξίδι στην Πόλη του Φωτός για Καινούργιου & Κουτσουμπή – Δείτε φωτογραφίες

Η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται να διανύει μία από τις πιο λαμπερές και χαρούμενες φάσεις της ζωής της στο πλευρό του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή. Το αγαπημένο ζευγάρι, που δεν σταματά να μοιράζεται στιγμές γεμάτες τρυφερότητα και ταξίδια, πρόσφατα ταξίδεψε στο Παρίσι, την περίφημη Πόλη του Φωτός, η οποία πλέον κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της παρουσιάστριας εκεί όπου είπε το πολυπόθητο «ναι».

Η Κατερίνα, πάντα ενεργή στα social media, ανάρτησε μια φωτογραφία που αποπνέει έρωτα, γαλήνη και χαρά, συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια θαυμασμού. Στο στιγμιότυπο, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, δείχνοντας την απόλυτη αρμονία στη σχέση τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η παρουσιάστρια έγραψε: «Παρίσι… η πρωτεύουσα της μόδας, της τέχνης και του πολιτισμού. Η Πόλη του Φωτός και όχι μόνο… Όσες φορές κι αν το δεις, με όποιον κι αν το δεις, το Παρίσι ποτέ δεν είναι αρκετό. Κάθε γωνιά του είναι μια σκηνή που φωτίζεται και ζωντανεύει ιστορίες… Ξανά και ξανά λοιπόν.»

Το Παρίσι δεν είναι πια απλώς ένας ρομαντικός προορισμός για την Κατερίνα Καινούργιου, είναι το μέρος όπου ο Παναγιώτης Κουτσουμπής της έκανε την πιο όμορφη πρόταση γάμου. Το γεγονός συνέβη τον Μάιο του 2025, σε ένα ταξίδι που το ζευγάρι πραγματοποίησε μαζί με στενούς φίλους. Όπως αποκάλυψε η ίδια, η στιγμή ήταν εντελώς απρόσμενη και αυθόρμητη. Κατά τη διάρκεια ενός δείπνου σε ένα ιδιαίτερο, «ψαγμένο» παριζιάνικο εστιατόριο, ο Παναγιώτης επέστρεψε από την τουαλέτα και άφησε το μονόπετρο δαχτυλίδι επάνω στο πιάτο της.

«Δεν το περίμενα καθόλου», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια, αποκαλύπτοντας πως στην αρχή νόμιζε ότι ο σύντροφός της αστειευόταν. «Του λέω, “ψεύτικο είναι;”», είπε γελώντας. Οι φίλοι του ζευγαριού δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους, φωνάζοντας «She said yes!» πριν ακόμη εκείνη προλάβει να απαντήσει.

Το δαχτυλίδι, όπως παραδέχτηκε η Κατερίνα, ήταν ακριβώς όπως το είχε φανταστεί, αλλά για εκείνη η πραγματική αξία βρισκόταν στη στιγμή και στο συναίσθημα που τη συνόδευε. Η ευχάριστη είδηση επιβεβαιώθηκε από την ίδια μέσα από το Instagram, όπου δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία με τον αγαπημένο της και τη λεζάντα «Η αρχή του για πάντα».

Όσο για τον επικείμενο γάμο, η Κατερίνα έχει αποκαλύψει ότι επιθυμεί μια ιδιωτική τελετή, με λίγους εκλεκτούς καλεσμένους, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει ένα μεγάλο γαμήλιο πάρτι γεμάτο φίλους και μουσική.

