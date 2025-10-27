Περιοδεία με ψυχή! Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στηρίζει το Ελληνικό Μουσείο Μελβούρνης με δωρεά 150.000 δολαρίων

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μετατρέπει την αυστραλιανή περιοδεία του σε κάτι πολύ περισσότερο από μια σειρά sold-out συναυλιών. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Μελβούρνη, ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει 150.000 δολάρια Αυστραλίας από τα έσοδα της επερχόμενης συναυλίας του στο Margaret Court Arena, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία της νέας Παιδικής Πινακοθήκης στο Ελληνικό Μουσείο Μελβούρνης, ενός έργου που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026.

«Είναι τιμή μου να υποστηρίζω το Ελληνικό Μουσείο και την αποστολή του», δήλωσε ο τραγουδιστής, με τη δωρεά του να επιβεβαιώνεται λίγο πριν από τις συναυλίες του στις 25 και 26 Οκτωβρίου. Η πρωτοβουλία του θα συμβάλει στη δημιουργία ενός χώρου έμπνευσης και δημιουργικότητας που θα φέρει τα παιδιά πιο κοντά στον ελληνικό πολιτισμό, μέσα από διαδραστικές εμπειρίες και εκπαιδευτικές δράσεις.

Η Μελβούρνη, που θεωρείται το κέντρο της ελληνικής διασποράς στην Αυστραλία, φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες ομογενών παγκοσμίως. Το Ελληνικό Μουσείο, στεγασμένο στο ιστορικό κτίριο του Βασιλικού Νομισματοκοπείου στην οδό Γουίλιαμ, αποτελεί σημείο αναφοράς της πολιτιστικής ζωής της πόλης, προβάλλοντας τη διαχρονική συμβολή του ελληνισμού στην τέχνη, την ιστορία και την καινοτομία.

Η δωρεά του Αργυρού θα στηρίξει την ανάπτυξη της Παιδικής Πινακοθήκης, ενός νέου χώρου που θα κάνει τον ελληνικό πολιτισμό πιο προσιτό και ζωντανό στα μάτια των νεαρών επισκεπτών, μέσα από αφήγηση, συμμετοχή και δημιουργία.

Για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, η πράξη αυτή αποτελεί ανταπόδοση αγάπης προς μια κοινότητα που τον στηρίζει διαχρονικά. Οι συναυλίες του στην Αυστραλία συγκεντρώνουν χιλιάδες θαυμαστές, πολλοί εκ των οποίων είναι Ελληνοαυστραλοί δεύτερης και τρίτης γενιάς, που βλέπουν μέσα από τη μουσική του έναν ζωντανό δεσμό με τις ρίζες τους. Με αυτή τη χειρονομία, ο καλλιτέχνης τονίζει τη δύναμη της μουσικής και του πολιτισμού να ενώνουν ανθρώπους και να διατηρούν ζωντανή την ελληνική κληρονομιά μακριά από την πατρίδα.

