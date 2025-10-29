Μαύρα, τετράγωνα και stylish: Τα γυαλιά ηλίου της Δούκισσας Νομικού που κλέβουν τις εντυπώσεις

Μπορεί το καλοκαίρι να έχει περάσει, όμως τα γυαλιά ηλίου παραμένουν ένα απαραίτητο αξεσουάρ που δεν περιορίζεται μόνο στις ηλιόλουστες μέρες. Ένα ζευγάρι γυαλιά μπορεί να δώσει προσωπικότητα σε κάθε εμφάνιση, να αναδείξει ακόμα και τα πιο απλά σύνολα και να γίνει το κομμάτι που θα κλέψει την παράσταση. Από τα καθημερινά look μέχρι τις πιο φθινοπωρινές εξόδους, τα σωστά γυαλιά ηλίου έχουν τη δύναμη να απογειώσουν κάθε outfit και να χαρίσουν στιλ και αυτοπεποίθηση.

Η Δούκισσα Νομικού, γνωστή για το κομψό και αψεγάδιαστο στιλ της που θυμίζει τις παριζιάνικες street style εμφανίσεις, μοιράστηκε πρόσφατα μέσα από ένα Instagram story ένα look που δείχνει πόσο καθοριστικός μπορεί να είναι ο ρόλος ενός ζευγαριού γυαλιών. Με ένα απλό αλλά εντυπωσιακό κομμάτι, απέδειξε πως τα μαύρα τετράγωνα γυαλιά ηλίου μπορούν να γίνουν ο πρωταγωνιστής ενός συνόλου και να του δώσουν αμέσως χαρακτήρα και φινέτσα.

Διάβασε επίσης: Χέρι-χέρι μπροστά σε όλους! Η Δούκισσα Νομικού εύχεται στον Δημήτρη Θεοδωρίδη με ένα video γεμάτο αγάπη

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια και μοντέλο επέλεξε ένα casual αλλά ταυτόχρονα φινετσάτο σύνολο που συνδύαζε denim straight leg παντελόνι με μαύρες λεπτομέρειες, όπως ένα αμάνικο πλεκτό τοπ, δερμάτινα μποτάκια και ένα σακάκι ριγμένο διακριτικά στους ώμους. Τα γυαλιά της, στην ίδια διαχρονική απόχρωση με το υπόλοιπο outfit και σε τετράγωνο σχήμα, ήρθαν σε απόλυτη αρμονία με το φιλαριστό της hair look με αφέλειες, δημιουργώντας μια εμφάνιση που ισορροπεί ανάμεσα στο casual και το κομψό με απόλυτη φυσικότητα.

Με αυτή την εμφάνιση, η Δούκισσα δείχνει πως τα γυαλιά ηλίου δεν είναι απλώς ένα πρακτικό αξεσουάρ αλλά ένα εργαλείο styling που μπορεί να αναβαθμίσει κάθε φθινοπωρινό look, προσδίδοντας λάμψη και προσωπικότητα ακόμα και στις πιο καθημερινές στιγμές.

Διάβασε επίσης: Η Δούκισσα Νομικού στο Παρίσι: Η 5η της εμφάνιση στο εμβληματικό Le Défilé της L’Oréal Paris

Δες κι αυτό…