MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 29.10.2025

Μαύρα, τετράγωνα και stylish: Τα γυαλιά ηλίου της Δούκισσας Νομικού που κλέβουν τις εντυπώσεις

doukissa_nomikou
Η Δούκισσα Νομικού εντυπωσιάζει με μαύρα τετράγωνα γυαλιά ηλίου σε casual φθινοπωρινό look, αποδεικνύοντας τη δύναμη ενός stylish αξεσουάρ.
Μαρία Χατζηγιάννη

Μπορεί το καλοκαίρι να έχει περάσει, όμως τα γυαλιά ηλίου παραμένουν ένα απαραίτητο αξεσουάρ που δεν περιορίζεται μόνο στις ηλιόλουστες μέρες. Ένα ζευγάρι γυαλιά μπορεί να δώσει προσωπικότητα σε κάθε εμφάνιση, να αναδείξει ακόμα και τα πιο απλά σύνολα και να γίνει το κομμάτι που θα κλέψει την παράσταση. Από τα καθημερινά look μέχρι τις πιο φθινοπωρινές εξόδους, τα σωστά γυαλιά ηλίου έχουν τη δύναμη να απογειώσουν κάθε outfit και να χαρίσουν στιλ και αυτοπεποίθηση.

Η Δούκισσα Νομικού, γνωστή για το κομψό και αψεγάδιαστο στιλ της που θυμίζει τις παριζιάνικες street style εμφανίσεις, μοιράστηκε πρόσφατα μέσα από ένα Instagram story ένα look που δείχνει πόσο καθοριστικός μπορεί να είναι ο ρόλος ενός ζευγαριού γυαλιών. Με ένα απλό αλλά εντυπωσιακό κομμάτι, απέδειξε πως τα μαύρα τετράγωνα γυαλιά ηλίου μπορούν να γίνουν ο πρωταγωνιστής ενός συνόλου και να του δώσουν αμέσως χαρακτήρα και φινέτσα.

Δούκισσα Νομικού
https://www.instagram.com/dutchesss_/

Διάβασε επίσης: Χέρι-χέρι μπροστά σε όλους! Η Δούκισσα Νομικού εύχεται στον Δημήτρη Θεοδωρίδη με ένα video γεμάτο αγάπη

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια και μοντέλο επέλεξε ένα casual αλλά ταυτόχρονα φινετσάτο σύνολο που συνδύαζε denim straight leg παντελόνι με μαύρες λεπτομέρειες, όπως ένα αμάνικο πλεκτό τοπ, δερμάτινα μποτάκια και ένα σακάκι ριγμένο διακριτικά στους ώμους. Τα γυαλιά της, στην ίδια διαχρονική απόχρωση με το υπόλοιπο outfit και σε τετράγωνο σχήμα, ήρθαν σε απόλυτη αρμονία με το φιλαριστό της hair look με αφέλειες, δημιουργώντας μια εμφάνιση που ισορροπεί ανάμεσα στο casual και το κομψό με απόλυτη φυσικότητα.

doukissa_nomikou_gialia

Με αυτή την εμφάνιση, η Δούκισσα δείχνει πως τα γυαλιά ηλίου δεν είναι απλώς ένα πρακτικό αξεσουάρ αλλά ένα εργαλείο styling που μπορεί να αναβαθμίσει κάθε φθινοπωρινό look, προσδίδοντας λάμψη και προσωπικότητα ακόμα και στις πιο καθημερινές στιγμές.

Διάβασε επίσης: Η Δούκισσα Νομικού στο Παρίσι: Η 5η της εμφάνιση στο εμβληματικό Le Défilé της L’Oréal Paris

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion Δούκισσα Νομικού μόδα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από το σκοτάδι της κατάθλιψης στο φως της γαλήνης! Η εξομολόγηση της Χαράς Παππά για την δύσκολη μάχη που έδωσε

Από το σκοτάδι της κατάθλιψης στο φως της γαλήνης! Η εξομολόγηση της Χαράς Παππά για την δύσκολη μάχη που έδωσε

29.10.2025
Επόμενο
«Όχι» στις συνεντεύξεις, «ναι» στην αγάπη! Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την ιδιαίτερη περίοδο που διανύει

«Όχι» στις συνεντεύξεις, «ναι» στην αγάπη! Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την ιδιαίτερη περίοδο που διανύει

29.10.2025

Δες επίσης

Κοντά νύχια με attitude: Πώς τα velvet nails αλλάζουν το παιχνίδι του μανικιούρ
Beauty

Κοντά νύχια με attitude: Πώς τα velvet nails αλλάζουν το παιχνίδι του μανικιούρ

29.10.2025
Minimal πουλόβερ και εκκεντρικές φούστες: Το νέο fashion δίδυμο του 2026
Fashion

Minimal πουλόβερ και εκκεντρικές φούστες: Το νέο fashion δίδυμο του 2026

29.10.2025
Στο τραπέζι η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων – Προς νέο σύστημα με Εθνικό Απολυτήριο
Life

Στο τραπέζι η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων – Προς νέο σύστημα με Εθνικό Απολυτήριο

29.10.2025
MadWalk Icon: Όλες οι φορές που η Βίκυ Καγιά έγραψε ιστορία παρουσιάζοντας το fashion & music show
Life

MadWalk Icon: Όλες οι φορές που η Βίκυ Καγιά έγραψε ιστορία παρουσιάζοντας το fashion & music show

29.10.2025
Chocolate nails: Το πιο γλυκό beauty trend του φθινοπώρου
Beauty

Chocolate nails: Το πιο γλυκό beauty trend του φθινοπώρου

29.10.2025
Καφέ παλτό: Το απόλυτο must-have της σεζόν φθινόπωρο/χειμώνα 2025-2026
Fashion

Καφέ παλτό: Το απόλυτο must-have της σεζόν φθινόπωρο/χειμώνα 2025-2026

29.10.2025
Κρυφοί εχθροί! Αυτά είναι τα 4+1 αντικείμενα που καταστρέφουν την ενέργεια του σπιτιού χωρίς να το ξέρεις
Life

Κρυφοί εχθροί! Αυτά είναι τα 4+1 αντικείμενα που καταστρέφουν την ενέργεια του σπιτιού χωρίς να το ξέρεις

28.10.2025
Τα ζώδια στην κουζίνα: Ποιο θα κάψει το νερό και ποιο θα φτιάξει Michelin γεύμα
Life

Τα ζώδια στην κουζίνα: Ποιο θα κάψει το νερό και ποιο θα φτιάξει Michelin γεύμα

28.10.2025
Από το TikTok στην κουζίνα σου: Η pizza mug είναι το νέο αγαπημένο και γρήγορο snack της Gen Z
Food

Από το TikTok στην κουζίνα σου: Η pizza mug είναι το νέο αγαπημένο και γρήγορο snack της Gen Z

28.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση