29.10.2025

Μαρία Σολωμού: To πλατινένιο καρέ και η αποκάλυψη για την αγχώδη διαταραχή

Από το εντυπωσιακό beauty look στο πάρτι μασκέ μέχρι την ανοιχτή συζήτηση για το άγχος της, η ηθοποιός αποκαλύπτει τη δύναμη της αυτοφροντίδας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Μαρία Σολωμού έκανε μία εντυπωσιακή αλλαγή εμφάνισης σε πάρτι μασκέ με αφορμή το Halloween. Η ηθοποιός, που συνηθίζουμε με τα σκούρα, σγουρά μαλλιά της, εμφανίστηκε με κοντό, πλατινένιο ξανθό καρέ και αφέλειες, ένα hairstyle που την μετέτρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά. Πρόκειται προφανώς για περούκα, αλλά το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό και απέδειξε την τόλμη της να πειραματίζεται με διαφορετικά looks. Παρόμοιο στιλ είχε υιοθετήσει και στην αφίσα της παράστασης «Μαιρούλα».

Στη βραδιά, όπου τη συνόδευσε η φίλη της Μαρίνα Τσίκου, η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look με ένα έντονο μακιγιάζ και χρυσά κοσμήματα, δημιουργώντας ένα ισχυρό beauty statement που θύμιζε χαρακτήρα από ταινία δράσης ή επιστημονικής φαντασίας. Το στιλ της απέδειξε ότι η Σολωμού δεν φοβάται τις ανατροπές και έχει τη δυνατότητα να συνδυάζει ταλεντο και μόδα με εντυπωσιακό τρόπο.

Η κρυφή πάλη με την αγχώδη διαταραχή

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Buongiorno, η Μαρία Σολωμού μίλησε εκτενώς για τον ρόλο της στην παράσταση «Οικογένεια Άνταμς», αναδεικνύοντας τη χημεία και τη συνεργασία της με τον Νίκο Μουτσινά, αλλά και τις προκλήσεις της θεατρικής σκηνής. Τόνισε τη σημασία της δυναμικής και του χιούμορ για να ενσαρκώσει έναν χαρακτήρα με ένταση, ενώ μοιράστηκε την ευχαρίστηση που της προσφέρει η άμεση αλληλεπίδραση με το κοινό.

Παράλληλα, αποκάλυψε προσωπικές πτυχές της ζωής της, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετωπίζει αγχώδη διαταραχή και φροντίζει συνειδητά να διαχειρίζεται το άγχος της μέσα από καθημερινές πρακτικές αυτοφροντίδας. Όπως εξήγησε, «Έχω αρκετό καιρό τώρα που το παλεύω πάρα πολύ», επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια απαιτεί σταθερότητα, υπευθυνότητα και ανοιχτότητα στη στήριξη από ειδικούς ή κοντινούς ανθρώπους.


Μίλησε επίσης για την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική ζωή και την προσωπική φροντίδα, τονίζοντας ότι η ψυχική της υγεία είναι προτεραιότητα ακόμη και σε απαιτητικά projects. Η συνέντευξη ανέδειξε την ανθρωπιά και την ειλικρίνεια της ηθοποιού, που παρά την αναγνωρισιμότητα και τη σκηνική λάμψη, παραμένει προσηλωμένη στην αυτογνωσία και τη φροντίδα του εαυτού της.

