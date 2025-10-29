MadWalk 2025 by Τhree Cents
Ο Francis Ford Coppola έμεινε άφραγκος για να πραγματοποιήσει το όνειρό του 

Ο θρυλικός σκηνοθέτης, Francis Ford Coppola, ρίσκαρε ολόκληρη την περιουσία του για την πιο φιλόδοξη ταινία της καριέρας του, και τώρα θα πουλήσει τα ρολόγια του για να επιβιώσει
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Francis Ford Coppola, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς στην ιστορία του κινηματογράφου, βρέθηκε για ακόμη μία φορά αντιμέτωπος με οικονομική καταστροφή, ύστερα από το μεγαλεπήβολο στοίχημα που έβαλε με το «Megalopolis». Ο σκηνοθέτης των «The Godfather», «Apocalypse Now» και «Bram Stoker’s Dracula» φέρεται να έχει εξαντλήσει σχεδόν ολοκληρωτικά την περιουσία του, μετά την αποτυχία της ταινίας που ο ίδιος περιέγραψε ως «το έργο της ζωής του».

Ο Francis Ford Coppola χρηματοδότησε προσωπικά το «Megalopolis» με το ποσό των 120 εκατομμυρίων δολαρίων, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα δικά του κεφάλαια, προκειμένου να διατηρήσει πλήρη καλλιτεχνικό έλεγχο χωρίς καμία ανάμειξη από στούντιο. Η απόφασή του να προχωρήσει με πλήρη αυτοχρηματοδότηση θύμισε τις παλιές εποχές, όταν ο ίδιος ρίσκαρε τα πάντα για την υλοποίηση των πιο φιλόδοξων έργων του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο George Clooney αναπολεί την… κατσάδα του Frank Sinatra

Η παραγωγή της ταινίας ξεκίνησε το 2023 και γρήγορα βρέθηκε στο επίκεντρο προβλημάτων και αναταράξεων. Μέλη του συνεργείου αποχώρησαν, εμφανίστηκαν καταγγελίες για δυσλειτουργία στο πλατό και οι πρώτες προσπάθειες προώθησης προκάλεσαν αντιδράσεις, όταν ένα μυστηριώδες τρέιλερ που φαινόταν να έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Το «Megalopolis» έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες στις 27 Σεπτεμβρίου 2024 και, παρά το λαμπερό καστ, με πρωταγωνιστές τους Adam Driver, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, Aubrey Plaza και Laurence Fishburne, γνώρισε απογοητευτική εμπορική πορεία, συγκεντρώνοντας μόλις 14 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Οι κριτικοί διχάστηκαν, με αρκετούς να χαρακτηρίζουν το φιλμ «ακατάληπτο αλλά συναρπαστικά φιλόδοξο».

Σε συνέντευξή του στο podcast του Rick Rubin, «Tetragrammaton», ο Francis Ford Coppola μίλησε με ειλικρίνεια για την οικονομική του κατάσταση, αποκαλύπτοντας ότι έχει χάσει σχεδόν όλη την περιουσία του. «Δεν έχω πια χρήματα, γιατί τα επένδυσα όλα, ακόμη και τα δανεικά, για να γυρίσω το “Megalopolis”. Ουσιαστικά, όλα χάθηκαν», είπε χαρακτηριστικά. Για να εξασφαλίσει ρευστότητα, ο Francis Ford Coppola ανακοίνωσε ότι στις 6 Δεκεμβρίου θα δημοπρατήσει επτά ρολόγια από την προσωπική του συλλογή. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται σπάνια κομμάτια των οίκων Patek Philippe, Blancpain, Breguet και IWC, με εκτιμώμενη αξία από 3.000 έως 1 εκατομμύριο δολάρια το καθένα.

www.imdb.com

Η ιστορία του Francis Ford Coppola είναι μια επαναλαμβανόμενη εναλλαγή ανάμεσα στην καλλιτεχνική δόξα και την οικονομική πτώση. Από την εποχή που χρηματοδότησε μόνος του το «Apocalypse Now», υποθηκεύοντας το σπίτι του, μέχρι την καταστροφική αποτυχία του «One from the Heart» το 1982, ο σκηνοθέτης δεν έπαψε ποτέ να αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο σαν ένα προσωπικό στοίχημα, όπου το ρίσκο και η τέχνη βαδίζουν χέρι χέρι. Ακόμη και στα 85 του, ο Francis Ford Coppola παραμένει αμετανόητος ρομαντικός του σινεμά. «Προτιμώ να χάσω τα πάντα παρά να κάνω μια ταινία που δεν πιστεύω», έχει δηλώσει στο παρελθόν. Και με το «Megalopolis», φαίνεται πως τήρησε τον λόγο του μέχρι τέλους, αποδεικνύοντας ότι για εκείνον, η τέχνη δεν ήταν ποτέ επένδυση, αλλά πίστη.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Τι απαντά ο George MacKay στις φήμες ότι προβάρει το κοστούμι του James Bond

