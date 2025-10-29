MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Living 29.10.2025

Στο τραπέζι η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων – Προς νέο σύστημα με Εθνικό Απολυτήριο

Ο εθνικός διάλογος ξεκινά στα τέλη Νοεμβρίου με στόχο ένα δίκαιο και αδιάβλητο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η συζήτηση για το μέλλον των Πανελλαδικών Εξετάσεων επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με τον πιο ριζοσπαστικό τρόπο των τελευταίων δεκαετιών. Μετά από σχεδόν 40 χρόνια λειτουργίας ενός συστήματος που αποτέλεσε ταυτόχρονα θεμέλιο αμεροληψίας και πηγή άγχους για χιλιάδες μαθητές και οικογένειες, η κυβέρνηση προσανατολίζεται πλέον στην κατάργησή του και στη μετάβαση σε ένα νέο πλαίσιο, το λεγόμενο Εθνικό Απολυτήριο. Στόχος είναι η δημιουργία ενός συστήματος που θα αξιολογεί πιο σφαιρικά τους μαθητές, χωρίς να θυσιάζεται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διαδικασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Η πρόταση βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων διεργασιών στο κυβερνητικό επιτελείο, με τον «γρίφο» του αδιάβλητου να αποτελεί το βασικό ζητούμενο του νέου σχεδίου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, θεωρείται ειλημμένη η απόφαση για κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, που τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στους μαθητές. Ο σχετικός εθνικός διάλογος για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου αναμένεται να ξεκινήσει περί τα τέλη Νοεμβρίου, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή πολιτική συναίνεση και συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην ΕΡΤ, παρουσίασε τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής πρότασης, οι οποίοι στοχεύουν στη διασφάλιση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αξιολόγησης των μαθητών σε βάθος χρόνου.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο σύστημα προβλέπει:

  • Όλα τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων θα προέρχονται με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, συνοδευόμενα από αναλυτικό οδηγό βαθμολόγησης. Η τράπεζα αυτή, που θα οργανωθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς.
  • Θα δημιουργηθεί εξωτερικό σώμα έμπειρων βαθμολογητών, αρμόδιο για δειγματοληπτικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Ο τελικός βαθμός του Εθνικού Απολυτηρίου θα προκύπτει από τη συνολική επίδοση του μαθητή και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, ενισχύοντας την αξία της συνεχούς προσπάθειας.
  • Τα γραπτά των εξετάσεων θα ψηφιοποιούνται και θα αποθηκεύονται σε κεντρικό αποθετήριο, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια της διαδικασίας.
  • Οι βαθμοί τετραμήνου θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται βάσει της τελικής γραπτής επίδοσης, ώστε να μειώνεται το περιθώριο υποκειμενικότητας στην προφορική αξιολόγηση.
  • Τέλος, για την εποπτεία και την αξιοπιστία των εξετάσεων θα θεσμοθετηθεί Ανεξάρτητη Αρχή Εξετάσεων, η οποία θα έχει τον συνολικό έλεγχο της διαδικασίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η μετάβαση στο Εθνικό Απολυτήριο σηματοδοτεί μια βαθιά τομή στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Αν επιτευχθεί με όρους διαφάνειας και αξιοπιστίας, μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για ένα νέο, πιο ανθρώπινο και πιο δίκαιο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ένα σύστημα που θα αξιολογεί όχι μόνο την αποστήθιση, αλλά και τη συνολική πορεία και προσπάθεια κάθε μαθητή.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες κι αυτό…

 

 

ΑΕΙ απολυτήριο Εθνικό Απολυτήριο Λύκειο μαθητές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΣΧΟΛΕΙΟ
29.10.2025

