Fashion 29.10.2025

Minimal πουλόβερ και εκκεντρικές φούστες: Το νέο fashion δίδυμο του 2026

Όταν η απλότητα συναντά την υπερβολή, γεννιέται το πιο ενδιαφέρον fashion δίδυμο της χρονιάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μόδα του 2026 δείχνει πως η αντίθεση δεν είναι πια απλώς ένα αισθητικό παιχνίδι, αλλά μια δήλωση ελευθερίας. Σε μια εποχή όπου η προσωπική έκφραση έχει γίνει ο απόλυτος οδηγός του στιλ, οι σχεδιαστές παίζουν με το φως και τη σκιά, το ήσυχο και το εκρηκτικό, το μίνιμαλ και το μάξιμαλ.

Κάθε ρούχο μετατρέπεται σε κομμάτι ενός δυναμικού διαλόγου ανάμεσα στην απλότητα και την υπερβολή, και αυτή τη σεζόν, το πιο ενδιαφέρον «δίδυμο» της πασαρέλας είναι το απόλυτα καθαρό και απλό πουλόβερ που συναντά μια θεαματική, σχεδόν θεατρική φούστα. Ένα ντουέτο που δεν προσπαθεί να ισορροπήσει, αλλά να αναδείξει τις διαφορές του.

Η νέα αυτή αισθητική γεννιέται από την ανάγκη για ανανέωση. Μετά από χρόνια «ασφαλών» συνδυασμών, η μόδα διψά για αντίθεση, για ρίσκο, για χαρακτήρα. Το 2026 μας καλεί να αγκαλιάσουμε τα άκρα: να αφήσουμε το minimal πουλόβερ να «ηρεμήσει» την ένταση της φούστας, και ταυτόχρονα να επιτρέψουμε στη φούστα να αφηγηθεί την ιστορία, να αιχμαλωτίσει τα βλέμματα. Έτσι δημιουργείται μια νέα μορφή ισορροπίας, όχι μέσα από την ομοιομορφία, αλλά μέσα από την αρμονία των αντιθέτων.

Στις πασαρέλες, η τάση αυτή έχει ήδη αποκτήσει τα δικά της σύμβολα. Στον οίκο Bottega Veneta, οι φούστες αποκτούν κυλινδρική γραμμή, ενώ τα πουλόβερ τραβούν διακριτικά την προσοχή στους ώμους. Στον Chanel, οι φούστες μεταμορφώνονται σε έργα τέχνης, διακοσμημένες με φτερά και ανάγλυφα άνθη που στροβιλίζονται από τη μέση μέχρι το στρίφωμα, ενώ το επάνω μέρος παραμένει απλό, σχεδόν αγγελικό, φτιαγμένο από μεταξένια υφή που αιχμαλωτίζει το φως. Ο Valentino αποθεώνει το χρώμα: ποπ αποχρώσεις, φούστες-μπαλόνια, φτερά και όγκος που χορεύουν στο ρυθμό της κίνησης, συνδυασμένα με minimal cropped tops ή oversized πλεκτά.

Η ουσία της τάσης; Να τολμήσεις. Επέλεξε ένα statement κομμάτι, την εντυπωσιακή φούστα, το γλυπτικό πουλόβερ, και άσε τα υπόλοιπα να παραμείνουν στη σκιά, να λάμψουν μέσα από την αντίθεσή τους. Το 2026 είναι η χρονιά όπου το μίνιμαλ και το μάξιμαλ δεν συγκρούονται, συνυπάρχουν, δημιουργώντας μια νέα, απρόσμενη μορφή κομψότητας.

