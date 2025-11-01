«Έχω να λουστώ 3 μήνες»: Η εξομολόγηση της Cardi B που προκάλεσε χαμό στα social media

Η viral εξομολόγηση της Cardi B που δίχασε το κοινό και επανέφερε τη συζήτηση για τις συνήθειες καθαριότητας των celebrities.

Η Cardi B κατάφερε – για ακόμη μια φορά – να γίνει θέμα συζήτησης σε ολόκληρο το διαδίκτυο, όχι για τη μουσική της, αλλά για μια πολύ προσωπική παραδοχή.

Η ράπερ αποκάλυψε σε live βίντεο στο Instagram πως έχει… 3 μήνες να λουστεί, αφήνοντας τους followers της μεταξύ σοκ και γέλιου.

«Δεν έχω λούσει τα μαλλιά μου εδώ και 2 μήνες», είπε αρχικά, πριν διορθώσει τον εαυτό της με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Βασικά, μάλλον 3 μήνες. Δεν ξέρω καν!».

Και αν αυτό δεν ήταν αρκετό για να προκαλέσει αντιδράσεις, πρόσθεσε με το γνωστό της χιούμορ: «Μπορεί να έχω αυγά από κατσαρίδες, κουνούπια, τα πάντα εδώ μέσα», δείχνοντας το κεφάλι της.

Η Cardi, φορώντας σκούφο περούκας, εξήγησε πως σκοπεύει σύντομα να περιποιηθεί τα φυσικά της μαλλιά: «Αύριο θα τα λαδώσω, θα τα λούσω και μέχρι την Τετάρτη θα τα πλέξω», είπε, δίνοντας την αίσθηση ότι αυτή τη φορά… το εννοεί.

Οι αντιδράσεις των χρηστών: σοκ, γέλιο και memes

Τα social media πήραν αμέσως «φωτιά». Χρήστες στο X (πρώην Twitter) και στο Instagram σχολίασαν με αηδία, ειρωνεία και απορία.

«Θα κάνω εμετό», έγραψε κάποιος. «Φαντάσου τη μυρωδιά», πρόσθεσε άλλος.

Κάποιοι πιο ψύχραιμοι όμως θεώρησαν πως η ράπερ μάλλον υπερέβαλε ή αστειεύτηκε: «Πιστεύετε τα πάντα που λέει η Cardi;» έγραψε ένας follower, ενώ άλλος σχολίασε απλώς: «Οκ, αλλά ποιος ρώτησε;».

Διάβασε επίσης: Μαρία Σολωμού: To πλατινένιο καρέ και η αποκάλυψη για την αγχώδη διαταραχή

Κι όμως, δεν είναι η μόνη

Αξίζει να σημειωθεί πως η Cardi B, που περιμένει το 4ο παιδί της (και 1ο με τον Stefon Diggs), δεν είναι η μόνη celebrity που έχει παραδεχτεί «χαλαρή» σχέση με το μπάνιο. Ο James Corden έχει πει ότι λούζει τα μαλλιά του κάθε 2 μήνες, ενώ ο Jake Gyllenhaal έχει δηλώσει πως δεν θεωρεί το καθημερινό ντους απαραίτητο.

Η ειρωνεία; Πριν λίγα χρόνια, η ίδια η Cardi είχε γράψει στο X: «Τι παίζει με όλους αυτούς που λένε ότι δεν κάνουν ντους; Μυρίζει φαγούρα».

Φαίνεται, λοιπόν, πως οι απόψεις αλλάζουν – ειδικά όταν γίνονται viral.

Διάβασε επίσης: Τέλος το ξανθό για την Δανάη Μπάρκα! Η τεράστια αλλαγή στα μαλλιά της

Δες κι αυτό