MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 31.10.2025

Κοντά, με φράντζα ή layers; Αυτά τα 5 κουρέματα είναι must για τον χειμώνα

gigner_mallia
Το φετινό φθινόπωρο αναδεικνύει μαλλιά με φυσική κίνηση, ανάλαφρες υφές και διαχρονικές επιρροές από τις δεκαετίες του ’60 και ’90
Μαρία Χατζηγιάννη

Με την αλλαγή της εποχής, τα μαλλιά γίνονται το απόλυτο εργαλείο ανανέωσης της εικόνας μας. Το φθινόπωρο του 2025 φέρνει μια ισορροπία ανάμεσα στη φυσικότητα και τη δημιουργική τόλμη, όπου κάθε κούρεμα επιτρέπει προσωπική έκφραση χωρίς να απαιτεί υπερβολική φροντίδα. Η τάση είναι ξεκάθαρη: τα μαλλιά πρέπει να δείχνουν effortless αλλά με χαρακτήρα, και ταυτόχρονα να προσφέρουν ευελιξία στο styling.

Οι μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν συνδυάζουν στοιχεία νοσταλγίας με σύγχρονες ανατροπές, φέρνοντας στο προσκήνιο κομψές επιλογές που ξεχωρίζουν από το πλήθος. Από τα κλασικά καρέ μέχρι τις ατημέλητες υφές και τις ελεύθερες αφέλειες, κάθε look ενσωματώνει προσωπικότητα και στιλ, ιδανικό για την καθημερινή ζωή αλλά και για πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις.

taseis_mallia
https://www.instagram.com/dimitrishair/

Διάβασε επίσης: Το eyeliner όπως δεν το έχεις ξαναδεί – 6 βήματα για άψογη εφαρμογή

Κοντό καρέ

Το καρέ παραμένει διαχρονικό, και φέτος οι κοντές εκδοχές του, λίγο πάνω από το πηγούνι, αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου και προσφέρουν μίνιμαλ αλλά δυναμική αισθητική. Ιδανικό για ίσια ή ελαφρώς σπαστά μαλλιά, ταιριάζει σε οβάλ και τετράγωνα πρόσωπα, ενώ δημιουργεί αντίθεση με παλτά, ζιβάγκο και layering outfits του χειμώνα.

Emily in Paris
https://www.instagram.com/emilyinparis/

Ατημέλητα μαλλιά

Το απόλυτο effortless trend της σεζόν, που συνδυάζει φυσική κίνηση με αίσθηση ελευθερίας. Με ξηρό σαμπουάν ή σπρέι θαλασσινού αλατιού, τα messy μαλλιά προσφέρουν όγκο και υφή, αποτελώντας τον σωτήρα των γυναικών με γρήγορο lifestyle. Ιδανικό για πυκνά, σπαστά ή σγουρά μαλλιά, χαρίζει αυθορμητισμό και δυναμική παρουσία.

beach_waves
https://www.instagram.com/musebydaisy/

Jane Birkin αφέλειες 

Η πιο ρομαντική τάση της σεζόν επιστρέφει από τα ’60s, με απαλά, ελαφρώς ατημέλητα κοψίματα που πέφτουν φυσικά στο μέτωπο. Ιδανικό για ένα casual chic look με μπερέ ή για ένα office outfit, οι αφέλειες Jane Birkin προσδίδουν ανεπιτήδευτη κομψότητα και απαλή θηλυκότητα.

jane_birkin_bangs
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Χωρίστρα στο πλάι

Μια μικρή αλλαγή που αλλάζει άμεσα το στιλ. Η χωρίστρα στο πλάι δίνει όγκο και ασύμμετρη ισορροπία στο πρόσωπο, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά με κομψό, μοντέρνο τρόπο. Από το πρωί έως το βράδυ, η τάση αυτή παραμένει ευέλικτη και διαχρονική.

kourema_mallia
https://www.instagram.com/faithlorimer/

Shaggy layers

Τα feathered layers με ελαφρώς ατημέλητη υφή επαναφέρουν τη νοσταλγία των ’90s, δίνοντας κίνηση και όγκο σε μακριά ή μεσαίου μήκους μαλλιά. Ιδανικά για wavy ή straight styling, αυτά τα layers μπορούν να αναβαθμίσουν ένα απλό blow out ή να ολοκληρώσουν ένα updo με φυσικότητα και προσωπικότητα.

ginger_mallia
https://www.instagram.com/santi.kevinmurphy/

Διάβασε επίσης: Αζελαϊκό οξύ: Το μυστικό των skincare addicts για την ακμή

Δες κι αυτό…

 

