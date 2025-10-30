MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 30.10.2025

Αζελαϊκό οξύ: Το μυστικό των skincare addicts για την ακμή

skincare
Το Αζελαϊκό Οξύ γίνεται ο νέος σύμμαχος για καθαρό, λαμπερό και ισορροπημένο δέρμα, συνδυάζοντας αποτελεσματικότητα και απαλότητα σε κάθε skincare look.
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν υπάρχει ένα συστατικό περιποίησης που έχει τραβήξει την προσοχή των skincare lovers τον τελευταίο καιρό, αυτό είναι το Αζελαϊκό Οξύ. Προέρχεται φυσικά από δημητριακά όπως το σιτάρι και το κριθάρι, αλλά παράγεται και από ζυμομύκητες που υπάρχουν ήδη στο δέρμα μας. Το ξεχωριστό με αυτό το οξύ είναι ότι συνδυάζει τις ιδιότητες πολλών διαφορετικών οξέων, χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς. Καθαρίζει τους πόρους, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και καταπολεμά τα βακτήρια που προκαλούν ακμή, αφήνοντας το δέρμα πιο καθαρό, φωτεινό και ισορροπημένο.

Εκτός από την αντι-ακνεϊκή δράση του, το Αζελαϊκό Οξύ είναι εξαιρετικό για όσες αντιμετωπίζουν δυσχρωμίες ή σημάδια από σπυράκια, καθώς ρυθμίζει την παραγωγή μελανίνης και συμβάλλει σε πιο ομοιόμορφο τόνο. Επιπλέον, η αντιφλεγμονώδης δράση του το καθιστά ιδανικό ακόμα και για ευαίσθητους τύπους δέρματος, όπως η ροδόχρους, χωρίς να προκαλεί κοκκινίλες ή αίσθηση καψίματος.

skincare_spirakia
Pinterest

Διάβασε επίσης: Butterfly cut: Όγκος, κίνηση και προσωπικότητα σε ένα κούρεμα

Για να εντάξουμε στη ρουτίνα μας, ξεκινάμε πάντα με καθαρό δέρμα. Εφαρμόζουμε μικρή ποσότητα πρωί ή βράδυ και, αν η επιδερμίδα είναι ευαίσθητη, το χρησιμοποιούμε μέρα παρά μέρα μέχρι να συνηθίσει. Στη συνέχεια, δεν ξεχνάμε την ενυδατική κρέμα και φυσικά το αντηλιακό, καθώς το οξύ μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία στον ήλιο.

Ακόμη, συνδυάζεται άψογα με ήπια συστατικά όπως η Νιασιναμίδη και το Υαλουρονικό Οξύ, ενώ αποφεύγουμε τον συνδυασμό με ρετινοειδή ή Υπεροξείδιο του Βενζοϋλίου για να μην προκληθεί ερεθισμός. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σταδιακά: μέσα σε λίγες εβδομάδες το δέρμα δείχνει πιο λείο, καθαρό και με φυσική λάμψη, ενώ οι δυσχρωμίες αρχίζουν να απαλύνουν και η όψη του δέρματος αποκτά ομοιόμορφο και υγιές χρώμα.

skincare_malaxits
Pinterest

Το Αζελαϊκό Οξύ δεν είναι απλώς μια τάση. Είναι ένα συστατικό που συνδυάζει αποτελεσματικότητα και απαλότητα, και αποτελεί πλέον απαραίτητο κομμάτι της καθημερινής ρουτίνας για κάθε τύπο δέρματος που θέλει καθαρή, λαμπερή και ισορροπημένη επιδερμίδα.

Διάβασε επίσης: Κοντά νύχια με attitude: Πώς τα velvet nails αλλάζουν το παιχνίδι του μανικιούρ

beauty Ακμή
