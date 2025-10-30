MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 30.10.2025

Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα μάγεψαν τη Θεσσαλονίκη (video)

Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα μάγεψαν τη Θεσσαλονίκη
Οι δύο ταλαντούχοι καλλιτέχνες από τις 10 Οκτωβρίου έως και την 1η Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιούν sold out εμφανίσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Γιάννης Πλούταρχος και η Κατερίνα βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και χάρισαν ένα πραγματικά εντυπωσιακό μουσικό ταξίδι σε όλους όσοι έσπευσαν να τους απολαύσουν στη σκηνή του Vergia Theatro.

Οι δύο ταλαντούχοι καλλιτέχνες από τις 10 Οκτωβρίου έως και την 1η Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιούν sold out εμφανίσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα παρουσιάζουν ένα μοναδικό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια, γνήσιες λαϊκές μελωδίες, και αυθεντικότητα.

Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα μάγεψαν τη Θεσσαλονίκη

Διάβασε επίσης: Stavento, Rack, Emmanouela: Οι «Μονομάχοι» του σήμερα! (Video)

Η χαρισματική Κατερίνα αποτελεί μια από τις πλέον αγαπημένες τραγουδίστριες του κοινού, ενώ το τραγούδι της «Χημεία» σημειώνει τεράστια επιτυχία και συνιστά ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια. Στη σκηνή του Vergina Theatro απέδειξε για ακόμα μια φορά το ταλέντο της και έλαβε το θερμότερο χειροκρότημα.

Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα μάγεψαν τη Θεσσαλονίκη

Ο Γιάννης Πλούταρχος με τη μοναδική του φωνή, τις αναρίθμητες επιτυχίες του και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει όλα τα χρόνια της πορείας του με το κοινό, συγκίνησε, ξεσήκωσε, ταξίδεψε. Ο κορυφαίος λαϊκός τραγουδιστής υποδέχτηκε παράλληλα την Κατερίνα επί σκηνής και οι δυο τους ερμήνευσαν σπουδαία τραγούδια της ελληνικής μουσικής σκηνής, λαμβάνοντας το πιο δυνατό χειροκρότημα.

Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα μάγεψαν τη Θεσσαλονίκη

Οι δύο ερμηνευτές αναμένεται να ξεκινήσουν τις εμφανίσεις του στην Αθήνα στο Άνοδος stage, όπου μαζί με τον Σταμάτη Γονίδη έχουν ετοιμάσει ένα δυνατό πρόγραμμα.

Δείτε βίντεο:

@minosemi Ο @giannisploutarhos και η @KᗩTᗴᖇIᑎᗩ μάγεψαν την Θεσσαλονίκη! @vergina_theatro #ploutarxos #katerinakakosaiou ♬ πρωτότυπος ήχος – Minos EMI

Διάβασε επίσης: Από τον μικρό Γιώργο στον Sicario! Το παιδί που συγκίνησε τον Διονύση Σαββόπουλο και μάγεψε την Ελλάδα

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ συναυλίες ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
O νέος κύκλος του Grey’s Anatomy κάνει πρεμιέρα στο FX Life

O νέος κύκλος του Grey’s Anatomy κάνει πρεμιέρα στο FX Life

30.10.2025
Επόμενο
Αζελαϊκό οξύ: Το μυστικό των skincare addicts για την ακμή

Αζελαϊκό οξύ: Το μυστικό των skincare addicts για την ακμή

30.10.2025

Δες επίσης

Ο Robert Pattinson φαίνεται πιο έτοιμος από ποτέ για το πρώτο του μουσικό album
Μουσικά Νέα

Ο Robert Pattinson φαίνεται πιο έτοιμος από ποτέ για το πρώτο του μουσικό album

30.10.2025
Stavento, Rack, Emmanouela: Οι «Μονομάχοι» του σήμερα! (Video)
Μουσική

Stavento, Rack, Emmanouela: Οι «Μονομάχοι» του σήμερα! (Video)

30.10.2025
Από τον μικρό Γιώργο στον Sicario! Το παιδί που συγκίνησε τον Διονύση Σαββόπουλο και μάγεψε την Ελλάδα
Μουσικά Νέα

Από τον μικρό Γιώργο στον Sicario! Το παιδί που συγκίνησε τον Διονύση Σαββόπουλο και μάγεψε την Ελλάδα

29.10.2025
Μποφίλιου και Χαρούλης σε παγκόσμια περιοδεία με αφιέρωμα σε Θεοδωράκη – Χατζιδάκι
Μουσικά Νέα

Μποφίλιου και Χαρούλης σε παγκόσμια περιοδεία με αφιέρωμα σε Θεοδωράκη – Χατζιδάκι

29.10.2025
Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου ξανά μαζί στη σκηνή!
Μουσικά Νέα

Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου ξανά μαζί στη σκηνή!

29.10.2025
Τελευταία ευκαιρία! Μια ανάσα πριν λήξει η προθεσμία για το τραγούδι της Ελλάδας στη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Τελευταία ευκαιρία! Μια ανάσα πριν λήξει η προθεσμία για το τραγούδι της Ελλάδας στη Eurovision 2026

29.10.2025
Η Rosalía επανενώνεται με τη Björk στο Berghain, το τραγούδι που όλοι ακούν μετά μανίας (Video)
Μουσικά Νέα

Η Rosalía επανενώνεται με τη Björk στο Berghain, το τραγούδι που όλοι ακούν μετά μανίας (Video)

29.10.2025
Η Αναστασία έγραψε ιστορία στη Βόρεια Αμερική με 10 sold out εμφανίσεις
Μουσικά Νέα

Η Αναστασία έγραψε ιστορία στη Βόρεια Αμερική με 10 sold out εμφανίσεις

29.10.2025
Γιατί η Ariana Grande σκεφτόταν να εγκαταλείψει τη μουσική και τι την έκανε να επιστρέψει
Μουσικά Νέα

Γιατί η Ariana Grande σκεφτόταν να εγκαταλείψει τη μουσική και τι την έκανε να επιστρέψει

29.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση