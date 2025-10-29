MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 29.10.2025

Από τον μικρό Γιώργο στον Sicario! Το παιδί που συγκίνησε τον Διονύση Σαββόπουλο και μάγεψε την Ελλάδα

Sicario Σαββόπουλος
Από τη σκηνή του «Junior Music Stars» και τη συνάντηση με τον Θεοδωράκη, στον Καλλιμάρμαρο και την αποθέωση από τον Διονύση Σαββόπουλο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Sicario, ο καλλιτέχνης με τη μάσκα που έχει καταφέρει να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού και να κερδίσει την αγάπη του κόσμου, βρέθηκε έντονα στο προσκήνιο το περασμένο διάστημα, μιας και αναδείχθηκε σε μία από τις πιο συγκινητικές παρουσίες στη μεγάλη συναυλία προς τιμήν του Στέλιου Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο.

Πριν γίνει ο μυστηριώδης performer που όλοι γνωρίζουν, ο Sicario είχε ήδη δείξει τη μουσική του ευαισθησία ως παιδί. Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του TikTok τον δείχνει στα «Ηράκλεια 2017», να ερμηνεύει με κιθάρα το τραγούδι «Της Αγάπης Αίματα» του Γρηγόρη Μπιθικώτση, παρουσία του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη. Από τότε, οι φωνητικές του ικανότητες είχαν εντυπωσιάσει, ενώ όσοι τον άκουσαν μιλούσαν για ένα παιδί με σπάνιο ταλέντο.

Ο Γιώργος Μαντάς, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, είχε συμμετάσχει και στο Junior Music Stars, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις τόσο στους κριτές όσο και στο κοινό. Το βιογραφικό του τότε μαρτυρούσε το πάθος του για τη μουσική: «Ο Γιώργος είναι 13 ετών, φοιτά στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου και παίζει κιθάρα, ταμπουρά, ούτι, πιάνο, μπουζούκι και τουμπερλέκι. Έχει βραβευτεί με τη χορωδία “Μάνεσης”, έχει ασχοληθεί με μπαλέτο, μοντέρνο και παραδοσιακούς χορούς και ονειρεύεται να σπουδάσει στην Αμερική».

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βίντεο από εκείνη την εποχή, ο νεαρός τότε Sicario ερμηνεύει το θρυλικό «Μ’ αεροπλάνα και βαπόρια» μπροστά στον ίδιο τον Διονύση Σαββόπουλο. Η ερμηνεία του συγκίνησε τόσο τον δημιουργό όσο και την κριτική επιτροπή, με τον Σαββόπουλο να του απευθύνει λόγια θαυμασμού και ενθάρρυνσης, προαναγγέλλοντας σχεδόν το μέλλον του στη μουσική.

Αν κρίνουμε από την πορεία του μέχρι σήμερα, ο Sicario φαίνεται πως δικαίωσε κάθε προσδοκία. Από το παιδί με την κιθάρα μέχρι τον ερμηνευτή που καθηλώνει χιλιάδες θεατές, το ταλέντο του παραμένει αδιαμφισβήτητο. Η μάσκα μπορεί να κρύβει το πρόσωπό του, αλλά η φωνή του Sicario αποκαλύπτει την ψυχή ενός αυθεντικού καλλιτέχνη κι αυτό το αναγνώρισε πρώτος απ’ όλους, ο Διονύσης Σαββόπουλος.

