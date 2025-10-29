MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 29.10.2025

Το J2US επιστρέφει ανανεωμένο! Οι νέοι κριτές και ο ρόλος-κλειδί της Klavdia

J2US
Το show του Νίκου Κοκλώνη επιστρέφει με ανανεωμένη επιτροπή, νέες συμμετοχές και εκπλήξεις στο backstage
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες επιστρέφει το J2US, το μουσικό σόου του Νίκου Κοκλώνη στο OPEN, αλλά με αρκετή ανανέωση και μερικές διαφορές σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους.

Αρχικά, όπως αποκάλυψε ο Χάρης Λεμπιδάκης στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, είναι σίγουρο πως η Δέσποινα Βανδή δεν θα συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρότζεκτ. Έτσι, στη κριτική επιτροπή αναμένεται να δούμε τον Σταμάτη Φασούλη, την Βίκυ Σταυροπούλου, την Μαρία Μπακοδήμου και την Καίτη Γαρμπή.

J2US

Διάβασε επίσης: 2,3 εκατομμύρια τηλεθεατές και νέα διπλή πρωτιά για το «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ

Εκτός από τους κριτές, ακόμα ένα μεγάλο όνομα είναι πιθανόν να δούμε στο J2US προκειμένου να αναλάβει τον ρόλο του coach. Ο λόγος για την Klavdia, η οποία ωστόσο δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα πει το μεγάλο «ναι».

Όσον αφορά τους συμμετέχοντες, θα είναι 15 τραγουδιστές και 15 celebrities. Τα πρώτα ονόματα που βολιδοσκοπούνται είναι: Γιάννης Αϊβάζης, Τζένη Διαγούπη, Βασίλης Τερλέγκας, Στάθης Αγγελόπουλος και Μιχάλης Ιατρόπουλος. 

J2US

Επίσης, σε αναζήτηση βρίσκεται και το πρόσωπο που θα καλύψει το backstage κομμάτι, μιας και δεν θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο η Κατερίνα Στικούδη.  Τέλος, σχετικά με το πότε θα βγει, είναι σίγουρο πως δεν θα δούμε το J2US πριν τα μέσα Δεκεμβρίου, μιας και τώρα ξεκινούν οι ετοιμασίες για την επιστροφή του.


Διάβασε επίσης: «Έσκασε» η ανακοίνωση! O ANT1 ανανέωνει την συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου

J2US Klavdia Open TV Νίκος Κοκλώνης
