Η Νικολίνα Νικολάζου στο MadWalk TV: Η ιστορία πίσω από το κόκκινο φουλάρι από το coming out της στο My Style Rocks

Η Νικολίνα Νικολάζου, φετινή fashion hero του MadWalk, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή MadWalk TV, όπου μίλησε για την αγάπη της για τη μόδα, τον τρόπο που την εντάσσει στη ζωή της και πώς αυτή τη βοήθησε να εξελιχθεί προσωπικά και επαγγελματικά.

Στην ενότητα Storytime Accepted, όπου οι καλεσμένοι φέρνουν ένα προσωπικό κομμάτι για να αφηγηθούν μια ιδιαίτερη ιστορία μόδας, επέλεξε κάτι διαφορετικό: ένα κόκκινο μαντήλι. Φαινομενικά συνηθισμένο, αλλά φορτισμένο με μια ιστορία ενδυνάμωσης. Όπως η ίδια εξήγησε: «Είναι το μαντήλι που φόρεσα στο My Style Rocks όταν έκανα coming out».

Στη συνέχεια, μοιράστηκε λεπτομέρειες από εκείνη τη συγκλονιστική στιγμή: «Ήθελα να το βάλω και να το κόψω στο γύρισμα με ένα ψαλίδι, αλλά είχα ξεχάσει το ψαλίδι σπίτι μου. Τελευταία στιγμή σκέφτηκα να πάω πάνω και να το σκίσω. Το έκανα και έτσι αφηγήθηκα όλη μου την ιστορία».

Η ίδια περιέγραψε τα συναισθήματά της εκείνης της στιγμής: «Κοίταζα την κάμερα, δεν καταλάβαινα τι γινόταν γύρω μου και έλεγα την ιστορία μου. Ήταν όλα τόσο αυθόρμητα, χωρίς να σκέφτομαι τίποτα. Αργότερα, όταν είδα τις αντιδράσεις των άλλων, κατάλαβα ότι αυτό που είπα είχε πραγματικά νόημα».





Με αυτή την κίνηση, η Νικολίνά απέδειξε ότι η μόδα δεν είναι μόνο στιλ, αλλά και προσωπική δύναμη και αυτοέκφραση. Το κόκκινο μαντήλι της έγινε σύμβολο ειλικρίνειας και ενδυνάμωσης, θυμίζοντας σε όλους ότι πίσω από κάθε κομμάτι ρούχου κρύβεται μια ιστορία.

