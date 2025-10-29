MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 29.10.2025

Η Νικολίνα Νικολάζου στο MadWalk TV: Η ιστορία πίσω από το κόκκινο φουλάρι από το coming out της στο My Style Rocks

nikolina_nikolazoy
Meta description: Η Νικολίνα Νικολάζου, φετινή fashion hero του MadWalk, αφηγείται στο MadWalk TV τη συγκινητική στιγμή που έκανε coming out ως trans κορίτσι
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Νικολίνα Νικολάζου, φετινή fashion hero του MadWalk, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή MadWalk TV, όπου μίλησε για την αγάπη της για τη μόδα, τον τρόπο που την εντάσσει στη ζωή της και πώς αυτή τη βοήθησε να εξελιχθεί προσωπικά και επαγγελματικά.

Στην ενότητα Storytime Accepted, όπου οι καλεσμένοι φέρνουν ένα προσωπικό κομμάτι για να αφηγηθούν μια ιδιαίτερη ιστορία μόδας, επέλεξε κάτι διαφορετικό: ένα κόκκινο μαντήλι. Φαινομενικά συνηθισμένο, αλλά φορτισμένο με μια ιστορία ενδυνάμωσης. Όπως η ίδια εξήγησε: «Είναι το μαντήλι που φόρεσα στο My Style Rocks όταν έκανα coming out».

nikolina_nikolazou
https://www.instagram.com/nikolinanikolouzou/

Διάβασε επίσης: Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η σκληρή μάχη με το αυτοάνοσο και την πίεση της μητρότητας

Στη συνέχεια, μοιράστηκε λεπτομέρειες από εκείνη τη συγκλονιστική στιγμή: «Ήθελα να το βάλω και να το κόψω στο γύρισμα με ένα ψαλίδι, αλλά είχα ξεχάσει το ψαλίδι σπίτι μου. Τελευταία στιγμή σκέφτηκα να πάω πάνω και να το σκίσω. Το έκανα και έτσι αφηγήθηκα όλη μου την ιστορία».

Η ίδια περιέγραψε τα συναισθήματά της εκείνης της στιγμής: «Κοίταζα την κάμερα, δεν καταλάβαινα τι γινόταν γύρω μου και έλεγα την ιστορία μου. Ήταν όλα τόσο αυθόρμητα, χωρίς να σκέφτομαι τίποτα. Αργότερα, όταν είδα τις αντιδράσεις των άλλων, κατάλαβα ότι αυτό που είπα είχε πραγματικά νόημα».


Με αυτή την κίνηση, η Νικολίνά απέδειξε ότι η μόδα δεν είναι μόνο στιλ, αλλά και προσωπική δύναμη και αυτοέκφραση. Το κόκκινο μαντήλι της έγινε σύμβολο ειλικρίνειας και ενδυνάμωσης, θυμίζοντας σε όλους ότι πίσω από κάθε κομμάτι ρούχου κρύβεται μια ιστορία.

Διάβασε επίσης: Η μαμά πίσω από όλα! Ο Γιώργος Κακοσαίος αποκαλύπτει την γλυκιά «οικογενειακή παράδοση» των Πλούταρχων

Δες κι αυτό…

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

MadWalk 2025 Νικολίνα Νικολάζου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Get Ready with MAC for MadWalk: Επιστρέφουν τα πιο fashionable beauty parties από το MAD και τη MAC Cosmetics!

Get Ready with MAC for MadWalk: Επιστρέφουν τα πιο fashionable beauty parties από το MAD και τη MAC Cosmetics!

29.10.2025
Επόμενο
Το J2US επιστρέφει ανανεωμένο! Οι νέοι κριτές και ο ρόλος-κλειδί της Klavdia

Το J2US επιστρέφει ανανεωμένο! Οι νέοι κριτές και ο ρόλος-κλειδί της Klavdia

29.10.2025

Δες επίσης

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μιλά έξω από τα δόντια: «Δεν είμαι άγιος κι ούτε θέλω να έχω πάνω μου την ταμπέλα του καλού παιδιού»
Celeb News

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μιλά έξω από τα δόντια: «Δεν είμαι άγιος κι ούτε θέλω να έχω πάνω μου την ταμπέλα του καλού παιδιού»

29.10.2025
Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η σκληρή μάχη με το αυτοάνοσο και την πίεση της μητρότητας
Celeb News

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η σκληρή μάχη με το αυτοάνοσο και την πίεση της μητρότητας

29.10.2025
Jennifer Lawrence: Γιατί θέλει να κάνει άμεσα αυξητική στήθους
Celeb News

Jennifer Lawrence: Γιατί θέλει να κάνει άμεσα αυξητική στήθους

29.10.2025
Μια επίσκεψη γεμάτη πίστη! H Αναστασία βρέθηκε στον Άγιο Δημήτριο Τζαμέικα και έγινε μέλος της ενορίας
Celeb News

Μια επίσκεψη γεμάτη πίστη! H Αναστασία βρέθηκε στον Άγιο Δημήτριο Τζαμέικα και έγινε μέλος της ενορίας

29.10.2025
Love trip στη Ρώμη για Δέσποινα Βανδή και Βασίλη Μπισμπίκη
Celeb News

Love trip στη Ρώμη για Δέσποινα Βανδή και Βασίλη Μπισμπίκη

29.10.2025
Η μαμά πίσω από όλα! Ο Γιώργος Κακοσαίος αποκαλύπτει την γλυκιά «οικογενειακή παράδοση» των Πλούταρχων
Celeb News

Η μαμά πίσω από όλα! Ο Γιώργος Κακοσαίος αποκαλύπτει την γλυκιά «οικογενειακή παράδοση» των Πλούταρχων

29.10.2025
Ο λόγος που η Κατερίνα Καινούργιου αρνείται να δώσει συνεντεύξεις
Celeb News

Ο λόγος που η Κατερίνα Καινούργιου αρνείται να δώσει συνεντεύξεις

29.10.2025
Από το σκοτάδι της κατάθλιψης στο φως της γαλήνης! Η εξομολόγηση της Χαράς Παππά για την δύσκολη μάχη που έδωσε
Celeb News

Από το σκοτάδι της κατάθλιψης στο φως της γαλήνης! Η εξομολόγηση της Χαράς Παππά για την δύσκολη μάχη που έδωσε

29.10.2025
Μαρία Σολωμού: To πλατινένιο καρέ και η αποκάλυψη για την αγχώδη διαταραχή
Celeb News

Μαρία Σολωμού: To πλατινένιο καρέ και η αποκάλυψη για την αγχώδη διαταραχή

29.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση