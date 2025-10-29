MadWalk 2025 by Τhree Cents
Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η σκληρή μάχη με το αυτοάνοσο και την πίεση της μητρότητας

Η ηθοποιός μιλάει ανοιχτά για την επίδραση του αυτοάνοσου στην ψυχική και σωματική της υγεία και πώς προσπαθεί να ισορροπήσει δουλειά και μητρότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη, γνωστή για την παρουσία της τόσο στη μικρή οθόνη όσο και στο θέατρο, ανοίγει για πρώτη φορά την καρδιά της για την καθημερινότητά της και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, όχι μόνο ως ηθοποιός αλλά και ως μητέρα. Με αφορμή τον νέο της ρόλο στη σειρά του Alpha «Τρομεροί Γονείς», η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», αποκαλύπτοντας πτυχές της ζωής της που σπάνια βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η καθημερινότητά της είναι γεμάτη απαιτήσεις και υποχρεώσεις που συνδυάζουν τα επαγγελματικά της γυρίσματα με τη φροντίδα της οικογένειας, δημιουργώντας ένα διαρκές αίσθημα πίεσης και άγχους.

Δεν δίστασε να μιλήσει και για την υγεία της, αποκαλύπτοντας ότι πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα, ένα αυτοάνοσο που σχετίζεται με την ψυχολογική πίεση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Πάντα εμένα το άγχος μου με ξεπερνά. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου. Έχω πάρα πολύ άγχος να ανταποκριθώ σε όλα καλά, πολεμάω με κάτι που δεν μπορώ να το πετύχω και από την άλλη δεν μπορώ και να το περιορίσω».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός περιέγραψε πώς το άγχος της επηρεάζει και την οικογένειά της: «Αγχώνομαι εγώ, αγχώνω τον Δημήτρη, αγχώνεται όλο το σύστημα του σπιτιού. Είναι μια μάχη που δίνω καθημερινά με το άγχος μου». Παράλληλα τόνισε τη σημασία της στήριξης από τον σύζυγό της και την προσπάθεια να ισορροπήσει τις απαιτήσεις της δουλειάς με αυτές της οικογένειας: «Το συζητούσα με τον άνδρα μου και έλεγα ότι εσύ πας στη δουλειά και θα γυρίσεις 8 το βράδυ. Είναι τρομερά βοηθητικός. Εγώ θα έρθω στη δουλειά να κάνω 10 ώρες γύρισμα και θα πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ, να σκεφτώ τι θα φάνε, να μαγειρέψω, να έχω οργανώσει το παιδί, να ξέρω ποιος θα τον πάει στο καράτε, ποιος στο ποδόσφαιρο, τι ώρα θα διαβάσει. Δυσκολεύομαι».


Η συνέντευξη ανέδειξε την ανθρώπινη πλευρά της Ευδοκίας Ρουμελιώτη και τη σημασία της ανοιχτής συζήτησης για την ψυχική υγεία. Παρά τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και την πίεση της δουλειάς, η ηθοποιός δίνει καθημερινά τη μάχη της, φροντίζοντας να παραμένει συνειδητοποιημένη απέναντι στην υγεία της και αφοσιωμένη στην οικογένειά της.

