MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 29.10.2025

2,3 εκατομμύρια τηλεθεατές και νέα διπλή πρωτιά για το «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ

The Voice
Το πιο επιτυχημένο μουσικό talent show της τηλεόρασης συνεχίζει ασταμάτητο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το «The Voice of Greece» συνεχίζει να κυριαρχεί στους πίνακες τηλεθέασης, χαρίζοντας στο κοινό ένα ακόμη απολαυστικό μουσικό βράδυ!

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, ο αγαπημένος μουσικός διαγωνισμός του ΣΚΑΪ σημείωσε διπλή πρωτιά, κατακτώντας την πρώτη θέση στο σύνολο του κοινού με 25,1% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 19,1%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen.

Διάβασε επίσης: «Έσκασε» η ανακοίνωση! O ANT1 ανανέωνει την συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου

Περισσότεροι από 2.320.000 τηλεθεατές πέρασαν έστω και για ένα λεπτό από τη μεγάλη τηλεοπτική παρέα, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη δυναμική του show.

Με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη και τους τέσσερις αγαπημένους coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη και Έλενα Παπαρίζου, το «The Voice» συνεχίζει το ταξίδι του στην αναζήτηση της Καλύτερης Φωνής της Ελλάδας.

Το ραντεβού ανανεώνεται για το επόμενο Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, εκεί όπου οι φωνές, οι συγκινήσεις και οι ανατροπές δεν σταματούν ποτέ!

Διάβασε επίσης: Σαν να μη πέρασε μια μέρα! Η οικογένεια Τριανταφύλλου σμίγει ξανά και αποκαλύπτει όσα θα δούμε στο «Σόι σου»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

The Voice of Greece ΣΚΑΪ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η μαμά πίσω από όλα! Ο Γιώργος Κακοσαίος αποκαλύπτει την γλυκιά «οικογενειακή παράδοση» των Πλούταρχων

Η μαμά πίσω από όλα! Ο Γιώργος Κακοσαίος αποκαλύπτει την γλυκιά «οικογενειακή παράδοση» των Πλούταρχων

29.10.2025
Επόμενο
Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to Mad: «Το μόνο που σκεφτόμουν είναι κάθε μέρα και πάμε»

Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to Mad: «Το μόνο που σκεφτόμουν είναι κάθε μέρα και πάμε»

29.10.2025

Δες επίσης

Τζους Ευείδη: Αποκάλυψε πώς φτιάχτηκε ο ρόλος της Τερέζ στους «Μεν και Δεν» στην αγαπημένη σειρά των 90’s
TV

Τζους Ευείδη: Αποκάλυψε πώς φτιάχτηκε ο ρόλος της Τερέζ στους «Μεν και Δεν» στην αγαπημένη σειρά των 90’s

29.10.2025
Επιστρέφει ο «Γιατρός»! Τα 5+1 νέα πρόσωπα που εισβάλλουν στη σειρά του Alpha
TV

Επιστρέφει ο «Γιατρός»! Τα 5+1 νέα πρόσωπα που εισβάλλουν στη σειρά του Alpha

29.10.2025
«Έσκασε» η ανακοίνωση! O ANT1 ανανέωνει την συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου
TV

«Έσκασε» η ανακοίνωση! O ANT1 ανανέωνει την συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου

29.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»
TV

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

28.10.2025
Σαν να μη πέρασε μια μέρα! Η οικογένεια Τριανταφύλλου σμίγει ξανά και αποκαλύπτει όσα θα δούμε στο «Σόι σου»
TV

Σαν να μη πέρασε μια μέρα! Η οικογένεια Τριανταφύλλου σμίγει ξανά και αποκαλύπτει όσα θα δούμε στο «Σόι σου»

27.10.2025
Το «Σόι Σου» ξαναχτυπά! Οι Χαμπέοι μιλούν με συγκίνηση για το reunion και δίνουν spoilers για τον νέο κύκλο
TV

Το «Σόι Σου» ξαναχτυπά! Οι Χαμπέοι μιλούν με συγκίνηση για το reunion και δίνουν spoilers για τον νέο κύκλο

27.10.2025
Mega: Η νέα σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» κάνει πρεμιέρα με ένα διπλό καθηλωτικό επεισόδιο – Όσα θα δούμε
TV

Mega: Η νέα σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» κάνει πρεμιέρα με ένα διπλό καθηλωτικό επεισόδιο – Όσα θα δούμε

27.10.2025
The Voice: Τα highlights και οι συγκινήσεις από το επεισόδιο της Κυριακής
TV

The Voice: Τα highlights και οι συγκινήσεις από το επεισόδιο της Κυριακής

27.10.2025
«Πάγωσαν» όλοι στο GNTM! Το τρομακτικό ατύχημα διαγωνιζόμενης κατά την διάρκεια της φωτογράφισης
TV

«Πάγωσαν» όλοι στο GNTM! Το τρομακτικό ατύχημα διαγωνιζόμενης κατά την διάρκεια της φωτογράφισης

27.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση