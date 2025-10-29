2,3 εκατομμύρια τηλεθεατές και νέα διπλή πρωτιά για το «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ

Το «The Voice of Greece» συνεχίζει να κυριαρχεί στους πίνακες τηλεθέασης, χαρίζοντας στο κοινό ένα ακόμη απολαυστικό μουσικό βράδυ!

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, ο αγαπημένος μουσικός διαγωνισμός του ΣΚΑΪ σημείωσε διπλή πρωτιά, κατακτώντας την πρώτη θέση στο σύνολο του κοινού με 25,1% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 19,1%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen.

Διάβασε επίσης: «Έσκασε» η ανακοίνωση! O ANT1 ανανέωνει την συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου

Περισσότεροι από 2.320.000 τηλεθεατές πέρασαν έστω και για ένα λεπτό από τη μεγάλη τηλεοπτική παρέα, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη δυναμική του show.

Με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη και τους τέσσερις αγαπημένους coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη και Έλενα Παπαρίζου, το «The Voice» συνεχίζει το ταξίδι του στην αναζήτηση της Καλύτερης Φωνής της Ελλάδας.

Το ραντεβού ανανεώνεται για το επόμενο Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, εκεί όπου οι φωνές, οι συγκινήσεις και οι ανατροπές δεν σταματούν ποτέ!

Διάβασε επίσης: Σαν να μη πέρασε μια μέρα! Η οικογένεια Τριανταφύλλου σμίγει ξανά και αποκαλύπτει όσα θα δούμε στο «Σόι σου»

Δες κι αυτό…