Celeb News 29.10.2025

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μιλά έξω από τα δόντια: «Δεν είμαι άγιος κι ούτε θέλω να έχω πάνω μου την ταμπέλα του καλού παιδιού»

Ο ηθοποιός μιλά για τη νέα του ταινία, τα όρια της ηθικής και την αλήθεια πίσω από τους σκοτεινούς του ρόλους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε στο Lifo Talks με αφορμή τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», όπου και πρωταγωνιστεί, απόσπασμα από τις δηλώσεις του προβλήθηκε την εκπομπή «Πρωινό».

Ο ηθοποιός λοιπόν μίλησε για τον ρόλο που υποδύεται, τη διαδικασία της προετοιμασίας του, αλλά και τη βαθύτερη σχέση του με τους χαρακτήρες που επιλέγει να ενσαρκώνει. Παράλληλα, περιέγραψε τη δυσκολία του να βρει τις δικές του «εκδοχές» μέσα σε έναν ήρωα που κινείται στα όρια ανάμεσα στη σκληρότητα και την ευαισθησία.

«Όλοι μέσα μας έχουμε όλες τις εκδοχές που μπορεί να έχει ένας ρόλος. Η εξάσκηση ήταν να βρω τις δικές μου. Όλα τα έχουμε και κακία, και μικροπρέπεια. Ο ηθοποιός οφείλει να ταιριάξει σε έναν ρόλο. Φονιάς μπορεί να μην είσαι, αλλά το μίσος για κάτι φτάνει για να κάνεις σκηνικό φόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Μιλώντας για τα όρια ανάμεσα στην τέχνη και την ηθική, πρόσθεσε: «Κανείς δεν είναι άγιος, ούτε εγώ είμαι. Δεν χαρακτήρισα ποτέ τον εαυτό μου έτσι, ούτε θέλω να έχω πάνω μου την ταμπέλα του “καλού παιδιού”. Όλοι εν δυνάμει μπορεί να κάνουμε πράγματα που δεν είναι ηθικά».


