Celeb News 29.10.2025

Love trip στη Ρώμη για Δέσποινα Βανδή και Βασίλη Μπισμπίκη

Μετά τις περιπέτειες των τελευταίων μηνών, το ζευγάρι έκανε μια μίνι εξόρμηση στην Ιταλία για ξεκούραση και αγάπη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια ανάσα μακριά από την ένταση των τελευταίων εβδομάδων φαίνεται πως πήραν ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή, επιλέγοντας να περάσουν μαζί μερικές ημέρες χαλάρωσης και αγάπης στη Ρώμη.

Το τελευταίο διάστημα, και οι δύο βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιότητας για διαφορετικούς λόγους: ο ηθοποιός, μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε στις 28 Σεπτεμβρίου στη Φιλοθέη, όταν συγκρούστηκε με σταθμευμένα οχήματα και οδηγήθηκε στο δικαστήριο, και η τραγουδίστρια, που έγινε viral όταν κυκλοφόρησε βίντεο όπου τη μετέφερε περιπολικό, καθώς το αυτοκίνητό της παρουσίασε βλάβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TLIFE, το αγαπημένο ζευγάρι αποφάσισε να αφήσει πίσω του τα άγχη και να ταξιδέψει στη «Αιώνια Πόλη», συνδυάζοντας το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου με μια ερωτική απόδραση. Η ημερομηνία, μάλιστα, συνέπεσε με τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος έκλεισε τα 48 του χρόνια την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.

Η Δέσποινα Βανδή, πάντα στο πλευρό του, οργάνωσε σύμφωνα με πληροφορίες μια ιδιαίτερη έκπληξη για τη μέρα αυτή, ενώ οι δυο τους απόλαυσαν στιγμές ρομαντισμού και χαλάρωσης στα γραφικά σοκάκια της ιταλικής πρωτεύουσας.

