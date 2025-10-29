Μια επίσκεψη γεμάτη πίστη! H Αναστασία βρέθηκε στον Άγιο Δημήτριο Τζαμέικα και έγινε μέλος της ενορίας

Η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε με τους νέους της Ομογένειας και μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα ελπίδας

Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε η δημοφιλής τραγουδίστρια Αναστασία, η οποία επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην περιοχή Τζαμέικα του Κουίνς στη Νέα Υόρκη και έγινε επίσημα μέλος της ενορίας.

Η κοινότητα υποδέχθηκε με θέρμη τη νεαρή καλλιτέχνιδα, όπως γνωστοποιήθηκε μέσα από σχετική ανάρτηση στο Instagram της ενορίας στις 26 Οκτωβρίου.

Την Αναστασία καλωσόρισε ο π. Κωνσταντίνος Καλογρίδης, προϊστάμενος του ναού, ενώ οι νέοι της κοινότητας είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί της σε ένα φιλικό, ζεστό και συγκινητικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα μήνυμα ελπίδας και πίστης, ενθαρρύνοντας τη νεολαία να κρατά τη φλόγα της πίστης ζωντανή και να αντιμετωπίζει τη ζωή με θετική σκέψη.

«Με την πίστη μας στον Θεό και στον Χριστό μπορούμε να καταφέρουμε πολλά», τόνισε χαρακτηριστικά η Αναστασία, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας.

Η επίσκεψή της προκάλεσε ενθουσιασμό και συγκίνηση στα μέλη της ενορίας, που την ευχαρίστησαν θερμά για τη συμμετοχή και τη στήριξή της στην πνευματική και πολιτιστική ζωή της Ομογένειας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς, τους οποίους παρουσίασε η νεολαία του Αγίου Δημητρίου, σκορπίζοντας χαμόγελα και υπερηφάνεια.

