MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 29.10.2025

Μια επίσκεψη γεμάτη πίστη! H Αναστασία βρέθηκε στον Άγιο Δημήτριο Τζαμέικα και έγινε μέλος της ενορίας

Μια επίσκεψη γεμάτη πίστη! H Αναστασία βρέθηκε στον Άγιο Δημήτριο Τζαμέικα και έγινε μέλος της ενορίας
Η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε με τους νέους της Ομογένειας και μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα ελπίδας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε η δημοφιλής τραγουδίστρια Αναστασία, η οποία επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην περιοχή Τζαμέικα του Κουίνς στη Νέα Υόρκη και έγινε επίσημα μέλος της ενορίας.

Η κοινότητα υποδέχθηκε με θέρμη τη νεαρή καλλιτέχνιδα, όπως γνωστοποιήθηκε μέσα από σχετική ανάρτηση στο Instagram της ενορίας στις 26 Οκτωβρίου.

Μια επίσκεψη γεμάτη πίστη! H Αναστασία βρέθηκε στον Άγιο Δημήτριο Τζαμέικα και έγινε μέλος της ενορίας
https://www.instagram.com/stdemetrios_goya_jamaica/

Διάβασε επίσης: Ο Σταμάτης Γονίδης σε μια εξομολόγηση καρδιάς για τη ζωή, την πίστη και την πατρότητα

Την Αναστασία καλωσόρισε ο π. Κωνσταντίνος Καλογρίδης, προϊστάμενος του ναού, ενώ οι νέοι της κοινότητας είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί της σε ένα φιλικό, ζεστό και συγκινητικό κλίμα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα μήνυμα ελπίδας και πίστης, ενθαρρύνοντας τη νεολαία να κρατά τη φλόγα της πίστης ζωντανή και να αντιμετωπίζει τη ζωή με θετική σκέψη.

Μια επίσκεψη γεμάτη πίστη! H Αναστασία βρέθηκε στον Άγιο Δημήτριο Τζαμέικα και έγινε μέλος της ενορίας
https://www.instagram.com/stdemetrios_goya_jamaica/

«Με την πίστη μας στον Θεό και στον Χριστό μπορούμε να καταφέρουμε πολλά», τόνισε χαρακτηριστικά η Αναστασία, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας.

Η επίσκεψή της προκάλεσε ενθουσιασμό και συγκίνηση στα μέλη της ενορίας, που την ευχαρίστησαν θερμά για τη συμμετοχή και τη στήριξή της στην πνευματική και πολιτιστική ζωή της Ομογένειας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς, τους οποίους παρουσίασε η νεολαία του Αγίου Δημητρίου, σκορπίζοντας χαμόγελα και υπερηφάνεια.

Διάβασε επίσης: 33 χρόνια χωρίς αλκοόλ! Ο Βασίλης Ζούλιας γιόρτασε τη δική του επέτειο του «Όχι»

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Αναστασία ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Love trip στη Ρώμη για Δέσποινα Βανδή και Βασίλη Μπισμπίκη

Love trip στη Ρώμη για Δέσποινα Βανδή και Βασίλη Μπισμπίκη

29.10.2025
Επόμενο
Μποφίλιου και Χαρούλης σε παγκόσμια περιοδεία με αφιέρωμα σε Θεοδωράκη – Χατζιδάκι

Μποφίλιου και Χαρούλης σε παγκόσμια περιοδεία με αφιέρωμα σε Θεοδωράκη – Χατζιδάκι

29.10.2025

Δες επίσης

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η σκληρή μάχη με το αυτοάνοσο και την πίεση της μητρότητας
Celeb News

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η σκληρή μάχη με το αυτοάνοσο και την πίεση της μητρότητας

29.10.2025
Jennifer Lawrence: Γιατί θέλει να κάνει άμεσα αυξητική στήθους
Celeb News

Jennifer Lawrence: Γιατί θέλει να κάνει άμεσα αυξητική στήθους

29.10.2025
Love trip στη Ρώμη για Δέσποινα Βανδή και Βασίλη Μπισμπίκη
Celeb News

Love trip στη Ρώμη για Δέσποινα Βανδή και Βασίλη Μπισμπίκη

29.10.2025
Η μαμά πίσω από όλα! Ο Γιώργος Κακοσαίος αποκαλύπτει την γλυκιά «οικογενειακή παράδοση» των Πλούταρχων
Celeb News

Η μαμά πίσω από όλα! Ο Γιώργος Κακοσαίος αποκαλύπτει την γλυκιά «οικογενειακή παράδοση» των Πλούταρχων

29.10.2025
«Όχι» στις συνεντεύξεις, «ναι» στην αγάπη! Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την ιδιαίτερη περίοδο που διανύει
Celeb News

«Όχι» στις συνεντεύξεις, «ναι» στην αγάπη! Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την ιδιαίτερη περίοδο που διανύει

29.10.2025
Από το σκοτάδι της κατάθλιψης στο φως της γαλήνης! Η εξομολόγηση της Χαράς Παππά για την δύσκολη μάχη που έδωσε
Celeb News

Από το σκοτάδι της κατάθλιψης στο φως της γαλήνης! Η εξομολόγηση της Χαράς Παππά για την δύσκολη μάχη που έδωσε

29.10.2025
Μαρία Σολωμού: To πλατινένιο καρέ και η αποκάλυψη για την αγχώδη διαταραχή
Celeb News

Μαρία Σολωμού: To πλατινένιο καρέ και η αποκάλυψη για την αγχώδη διαταραχή

29.10.2025
Ο Σταμάτης Γονίδης σε μια εξομολόγηση καρδιάς για τη ζωή, την πίστη και την πατρότητα
Celeb News

Ο Σταμάτης Γονίδης σε μια εξομολόγηση καρδιάς για τη ζωή, την πίστη και την πατρότητα

29.10.2025
H νέα αλλαγή στα μαλλιά της Sydney Sweeney θα σε πείσει να κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο
Celeb News

H νέα αλλαγή στα μαλλιά της Sydney Sweeney θα σε πείσει να κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο

29.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση