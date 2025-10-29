33 χρόνια χωρίς αλκοόλ! Ο Βασίλης Ζούλιας γιόρτασε τη δική του επέτειο του «Όχι»

Σε ένα συγκινητικό και αληθινό βίντεο προχώρησε ο Βασίλης Ζούλιας χθες μέσα από τα social media με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, προκειμένου να μιλήσει για την περίοδο που ήταν εθισμένος στο αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, ο σπουδαίος σχεδιαστής, γιόρτασε την χθεσινή μέρα λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους, μιας και είπε το δικό του «όχι» στους δαίμονές του και έφτασε πια να γιορτάσει τα 33 χρόνια νηφαλιότητάς του.

Σε ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στο Ιnstagram, ο ίδιος δημοσίευσε ένα βίντεο μιλώντας αναλυτικά για τα όσα έχει καταφέρει αυτά τα χρόνια, γράφοντας χαρακτηριστικά πως: «Αν το έχω κάνει εγώ σίγουρα μπορείς και εσύ ! Στείλε μου μην να σου πω το πως … #ευγνωμοσύνη».

Να υπενθυμίσουμε πως τέτοια μέρα πέρσι, ο Βασίλης Ζούλιας είχε δημοσιεύει ένα παλαιότερο πρωτοσέλιδο με τίτλο «Στο κενό, νεαρός αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει», αναφέροντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Αυτή η φωτογραφία είναι αφιερωμένη σε όλους όσους με ρωτάτε… μα καλά ούτε ένα ποτηράκι κρασί μετά από τόσα χρόνια; 32 χρόνια σε αποχή σήμερα από αλκοόλ και ναρκωτικά. Ισως κάποιοι σοκαριστείτε, αλλά ίσως κάποιοι πείτε αφού το κατάφερε ο Βασίλης Ζουλιας ίσως μπορέσω και εγώ. Αυτο το απελπισμένο αγόρι που κάποτε πήδηξε στο κενό γιατί δεν άντεχε πια να ζει έτσι στα 25 του χρόνια δεν μένει πια εδώ… σχεδόν δεν τον αναγνωρίζω.. πέρα από το kenzo κοστούμι του, το πουκάμισο επι παραγγελία και τα καστόρινα παπούτσια του, βλέπετε η εικόνα έπρεπε πάντα να είναι σωστή… Αυτός που μένει πια εδώ είναι ο Βασίλης δεξιά ευγνώμων μα τόσο ευγνώμων για την ζωή του σήμερα! Το δικό μου ΟΧΙ…».

