MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 29.10.2025

Η Kim Kardashian μιλά για την υγεία της: Τι συμβαίνει μετά τη διάγνωση με ανεύρυσμα

kim_kardashian
Η Kim Kardashian μιλά για την κατάσταση της υγείας της μετά τη διάγνωση με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο και στέλνει το δικό της μήνυμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Kim Kardashian δεν είναι ξένη στις προκλήσεις, αλλά αυτή τη φορά, το σοκ δεν ήρθε από τον κόσμο της μόδας ή της showbiz, αλλά από κάτι πολύ πιο προσωπικό. Σε προεπισκόπηση του νέου κύκλου του «The Kardashians», η 45χρονη ιδρύτρια των SKIMS αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με ένα μικρό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, μια είδηση που συγκλόνισε τους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο.

Εμφανιζόμενη στην εκπομπή Good Morning America, έδωσε μια ανακουφιστική ενημέρωση για την κατάστασή της, επιβεβαιώνοντας πως «όλα πήγαν καλά», αλλά και πως η εμπειρία αυτή της υπενθύμισε ότι η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό.

kim_kardashian
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για τη στιγμή που έμαθε ότι έχει ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Με την ειλικρίνεια που τη χαρακτηρίζει, η Kim Kardashian μίλησε για την ανάγκη να δίνουμε προτεραιότητα στην πρόληψη και την αυτοφροντίδα, ένα μήνυμα που αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος όταν προέρχεται από μια γυναίκα που έχει ζήσει χρόνια κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της δημοσιότητας. Η αποκάλυψή της έρχεται σε μια περίοδο έντονων αλλαγών: επαγγελματικών, οικογενειακών και προσωπικών, καθώς η ίδια εξακολουθεί να διαχειρίζεται τη ζωή μετά το διαζύγιό της με τον Kanye West, αλλά και το βάρος των πολλαπλών ρόλων της ως επιχειρηματίας, μητέρα και δημόσιο πρόσωπο.

Kim Kardashian
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, αποκάλυψε πως η διάγνωση έγινε έπειτα από έναν προληπτικό έλεγχο Prenuvo scan, ο οποίος οδήγησε σε επιπλέον εξετάσεις στον εγκέφαλο στο νοσοκομείο Cedars-Sinai. «Ήταν μια τρομακτική εμπειρία, αλλά όλα κύλησαν καλά», είπε, προτρέποντας το κοινό να παρακολουθήσει το επόμενο επεισόδιο της σειράς όπου θα παρουσιαστούν περισσότερες λεπτομέρειες. Η ίδια τόνισε πως, σύμφωνα με τους γιατρούς, το ανεύρυσμα συνδέθηκε με τα υψηλά επίπεδα άγχους, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένων των συνεχών πιέσεων που δέχεται.

kim_kardashian
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Το trailer του «The Kardashians» αποκαλύπτει μια Kim ευάλωτη αλλά αποφασισμένη, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει το άγχος των νομικών εξετάσεων, την υπόθεση της ληστείας του 2016 στο Παρίσι και την τελική φάση του διαζυγίου της. Παρά τις δυσκολίες, η ίδια δηλώνει πως αισθάνεται ανακούφιση και δύναμη. «Η υγεία είναι πλούτος», είπε χαρακτηριστικά, μια φράση που αποτυπώνει τη φιλοσοφία μιας γυναίκας που έχει μάθει να επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητές της, ακόμη και μέσα στο φως των προβολέων.

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian εντυπωσιάζει με vintage Dior φόρεμα στην πρεμιέρα του «All’s Fair»

Δες κι αυτό…

celebrities Kim Kardashian ΥΓΕΙΑ
