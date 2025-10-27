Ο Νίκος Πολυδερόπουλος επιβεβαίωσε πως θα γίνει μπαμπάς με ένα επικό video στο Instagram

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους διανύει ο Νίκος Πολυδερόπουλος, μιας και σε λίγους μόλις μήνες θα κρατάει στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί, καρπό του ερωτά του με την Βαλασία Συμιακού.

Ο δημοφιλής ηθοποιός επιβεβαίωσε τις φήμες εγκυμοσύνης που κυκλοφορούσαν το τελευταίο καιρό για την σύντροφό του, με ένα βίντεο που δημοσίευσε το μεσημέρι της Κυριακής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Όπως λοιπόν βλέπουμε, ο ίδιος φοράει ένα καπέλο που γράφει: «Πατέρας» ενώ συνόδευσε την ανάρτησή του γράφοντας με νόημα στη λεζάντα: «Μια νέα εποχή έρχεται».

Θυμίζουμε πως η χαρμόσυνη είδηση ότι ο Νίκος Πολυδερόπουλος θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας, έγινε γνωστή πριν από μία εβδομάδα από τον Χρήστο Κούτρα στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται». Επίσης, πριν μερικούς μήνες κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στο Πορτοφίνο της Ιταλίας, ο Νίκος Πολυδερόπουλος έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, με εκείνη να λέει φυσικά το μεγάλο ναι!

