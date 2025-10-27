MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 27.10.2025

Vogue World: Η Kendall Jenner αναβιώνει το θρυλικό look της Nicole Kidman από το Moulin Rouge!

kendall_jenner
Η Kendall Jenner ενσαρκώνει την κινηματογραφική μαγεία με ένα iconic κοστούμι της Satine από το Moulin Rouge!
Μαρία Χατζηγιάννη

Η φετινή εκδήλωση Vogue World: Hollywood, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 στα Paramount Studios του Hollywood, αποτέλεσε για ακόμα μια χρονιά ένα λαμπερό γεγονός που παντρεύει την υψηλή ραπτική με τον κινηματογράφο. Το γεγονός, το οποίο φέτος γιορτάζει τη διαχρονική σχέση ανάμεσα στις δύο αυτές τέχνες, προσέφερε στους παρευρισκόμενους μια μοναδική εμπειρία γεμάτη εντυπωσιακά ρούχα, live performances και διάσημους καλεσμένους που ενσάρκωσαν την ιδέα του showgirl και της κινηματογραφικής λάμψης.

Από την πρώτη στιγμή, η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ενθουσιασμό και προσμονή για τις εμφανίσεις που θα απογείωναν το event, ενώ η Vogue διασφάλισε ότι το 100% των εσόδων από τα εισιτήρια θα διατεθεί στο Entertainment Community Fund για την υποστήριξη επαγγελματιών κοστουμίστα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες νωρίτερα φέτος.

kendall_jenner
https://www.instagram.com/voguemagazine/

Διάβασε επίσης: Vogue World: Όταν τα θρυλικά κοστούμια του σινεμά ζωντανεύουν στην πασαρέλα

Η μεγάλη στιγμή της βραδιάς ήρθε με την είσοδο της Kendall Jenner, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας ένα από τα πιο iconic κοστούμια του κινηματογράφου. Το μοντέλο περπάτησε στην πασαρέλα με το λαμπερό, μαύρο και ασημένιο bodysuit που είχε φορέσει η Nicole Kidman στον ρόλο της Satine στην ταινία Moulin Rouge! (2001), σε σχέδιο των Catherine Martin και Angus Strathie.

Το σύνολο ολοκληρώθηκε με διάφανο μαύρο καλσόν, κρυστάλλινα τακούνια, έντονα αξεσουάρ όπως κόκκινα νύχια, κρεμαστά διαμαντένια σκουλαρίκια και μαύρο καπέλο στολισμένο με κρύσταλλα, ενώ τα μακριά, καστανά μαλλιά της ήταν ατημέλητα αλλά κομψά μαζεμένα προς τα πίσω. Η minimal προσέγγιση στο μακιγιάζ ανέδειξε την εκθαμβωτική λάμψη του συνόλου, αποδεικνύοντας την ικανότητα της να συνδυάζει την κινηματογραφική παράδοση με σύγχρονο στιλ.

Οι εμφανίσεις και οι εκπλήξεις

Το show φιλοξένησε μουσικές εμφανίσεις από τις Doja Cat και Gracie Abrams, ενώ στα θεωρεία καθήμενοι ήταν διασημότητες όπως η Dakota Johnson, η Hailey Bieber, η Cynthia Erivo και η Miley Cyrus. Κάθε εμφάνιση συνέβαλε στη διατήρηση της έντασης και της μαγείας της βραδιάς, μετατρέποντας την πασαρέλα σε έναν χώρο όπου η μόδα και το σινεμά συνυπάρχουν με εντυπωσιακό τρόπο.

Διάβασε επίσης: Ο John Malkovich ξαναγράφει τους κανόνες του στιλ με τον Jonathan Anderson

