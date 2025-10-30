MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσική 30.10.2025

Stavento, Rack, Emmanouela: Οι «Μονομάχοι» του σήμερα! (Video)

Tο τραγούδι «Μονομάχοι» δείχνει την σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν τα ανήλικα παιδιά σήμερα και έρχεται να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα σε ένα τόσο σκληρό και δυστυχώς συχνό κοινωνικό φαινόμενο
Για πρώτη φορά ο Stavento και ο Rack, δύο από τους καλύτερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες, ένωσαν τις hip hop & rap δυνάμεις τους σε ένα τραγούδι που δείχνει την σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν τα ανήλικα παιδιά σήμερα.

Μαζί με την Emmanouela, κυκλοφορούν το τραγούδι «Μονομάχοι», το οποίο έρχεται να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα σε ένα τόσο σκληρό και δυστυχώς συχνό κοινωνικό φαινόμενο.

Ο δημιουργός πολλών μεγάλων επιτυχιών Μιχάλης – Stavento – Κουινέλης υπογράφει στίχους κα μουσική στο νέο τραγούδι «Μονομάχοι», το οποίο κυκλοφορεί από την Minos EMI, A Universal Music Company, και αποδεικνύει για ακόμα μία φορά την ευρηματικότητα, το ταλέντο και φυσικά, την ευαισθητοποίηση του σε τόσο σημαντικά θέματα.

Μαζί με το τραγούδι κυκλοφορεί και το video clip, το οποίο σκηνοθετεί ο Βαγγέλης Καλαϊτζής και μας δίνει αφιλτράριστα αληθινές εικόνες του σήμερα που κανένας ανήλικος δεν θα έπρεπε να βιώνει, ενώ στο τέλος αφήνει το πιο σημαντικό μήνυμα: «Η προβολή της βίας την αναπαράγει. Προστατέψτε τα παιδιά από κάθε μορφή βίας.»

«Για όλους τους μονομάχους εκεί έξω που παλεύουν κάθε μέρα» – Μιχάλης Κ.

Δείτε το video:

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες:

https://StaventoRACKEmmanouela.lnk.to/Monomaxoi

 

